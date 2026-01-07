Θεσσαλονίκη: Δώρο ζωής σε πέντε άτομα έδωσε ένας 50χρονος που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ νοσοκομείου

Δώρο ζωής σε πέντε συνανθρώπους του προσέφερε ένας 50χρονος, ο οποίος έφυγε από την ζωή μετά από νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, όταν διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατος του 50χρονου, η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση της δωρεάς των οργάνων του.

Αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση λήψης των οργάνων που κρίθηκαν κατάλληλα προς μεταμόσχευση ώστε ο θρήνος και η θλίψη να μετατραπούν σε ελπίδα και αισιοδοξία. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026. Ομάδα από το Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Τορίνο έκανε τη λήψη της καρδιάς του 50χρονου, ενώ η χειρουργική ομάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ανέλαβε την αφαίρεση των νεφρών και του ήπατος. Τους κερατοειδείς του δότη έλαβε η ομάδα μεταμοσχεύσεων της Β' Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.

«Η Διοίκηση του Γ.Ν. Παπαγεωργίου εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του 50χρονου. Παράλληλα, τη συγχαίρει για τη γενναιοδωρία και τον ανθρωπισμό της, καθώς την ώρα της μεγαλύτερης οδύνης με τη δωρεά οργάνων γεφύρωσε τη ζωή με τον θάνατο, μετατρέποντας την απώλεια σε ελπίδα και χαρίζοντας μια νέα ευκαιρία ζωής σε άλλους ανθρώπους. Επιπλέον, η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαριστεί όλες τις ιατρικές ομάδες που συμμετέχουν στη διαδικασία της δωρεάς, υπό τον συντονισμό του Περιφερειακού Γραφείου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, θεωρώντας την ιδέα της δωρεάς μετά το τέλος της ζωής ως ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς, καλεί τους πολίτες να στηρίξουν την προσφορά ιστών και οργάνων, ώστε να αυξηθούν οι δότες στη χώρα μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου.