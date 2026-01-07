Θεσσαλονίκη: Στα Μάλγαρα οι πωλητές λαϊκών αγορών, δίπλα στους αγρότες - «Θέλουν να μας κλείσουν»

Δίπλα στους αγρότες στάθηκαν οι πωλητές λαϊκών αγροών που ξεκίνησαν από σήμερα, Τετάρτη, απεργία διαρκείας, πραγματοποιώντας μηχανοκίνητη πορεία από την Τούμπα μέχρι το μπλόκο των Μαλγάρων.

Οι πωλητές ένωσαν τις φωνές τους με τους αγρότες που παραμένουν εδώ και 39 ημέρες στα μπλόκα και ζητούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους με κυριότερο την μη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου απογραφής.

Όπως αναφέρει το thesspost.gr, ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ευθύμιος Σεραφιμίδης, τόνισε ότι «θα εξεταστούν τα αιτήματά μας και θα πάρουμε απόφαση μετά. Αύριο θα κλείσουμε την Λαχαναγορά συμβολικά για να καταλάβουν ότι δεν κάνουμε πίσω. Ειδικά το μέτρο της ηλεκτρονικής απογραφής είναι ανέφικτο για τις λαϊκές αγορές και το ξέρουνε, το κάνουν για να φύγουμε».

Ο Κωνσταντίνος Καρυπίδης, πρόεδρος λαϊκών αγορών Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι «δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά μας, στις 16:30 θα μας δεχτούνε στο υπουργείο Οικονομικών. Όσον αφορά για το υπουργείο Ανάπτυξης, τα αιτήματά μας έγιναν δεκτά».

Ο Κώστας Ανεστίδης, επικεφαλής του μπλόκου Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, σημείωσε ότι «είναι άρρηκτα συνδεδεμένος ο λαϊκατζής με τον αγρότη. Και οι δυο παράγουμε και οι δύο πουλάμε. Φρέσκο προϊόν, να το τρώει ο καταναλωτής που είναι κάτω από το χιλιάρικο (…) Αν φύγει από τη μέση και ψηφίσουν τη Μερκοσούρ, θα σπέρνει όλος ο κόσμος… ντομάτες στις γλάστρες. Θα τα φέρνουν από Βενεζουελα και Παραγουάη. (…) Κι εμείς μπορούμε να παράξουμε σαν τη Ν. Αμερική, με νοθευμένα φυτοφάρμακα».

Διαβάστε επίσης