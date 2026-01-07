Μητσοτάκης για αγρότες: €45 δισ. από την ΕΕ για τον αγροτικό τομέα - Ουσιαστικό βήμα στήριξης

Άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. με πρωτοβουλία της Κομισιόν 

Μητσοτάκης για αγρότες: €45 δισ. από την ΕΕ για τον αγροτικό τομέα - Ουσιαστικό βήμα στήριξης
Dimitris Papamitsos
Λίγο πριν την ανακοίνωση της κυβέρνησης των τελικών μέτρων για τους αγρότες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σε νέα υπενθύμιση.

Αναλυτικά αναφέρει:

Η πρωτοβουλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά.
Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα.

«Αν δεν υπάρξει λύση θα πάμε σε διοικητικά μέτρα», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Να κλείσει το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων θα επιχειρήσει σήμερα η κυβέρνηση.

Στόχος είναι οι σημερινές ανακοινώσεις να βάλουν τέλος στα μπλόκα, τα οποία δημιουργούν προβλήματα τόσο στις μετακινήσεις των πολιτών, όσο και στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και του τουρισμού, κάτι το οποίο διεφάνη και κατά τη χθεσινή μετ΄ εμποδίων επιστροφή των εκδρομέων των εορτών.

Σήμερα το πρωί μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε την άποψη ότι αν δεν υπάρξει αναστολή των κινητοποιήσεων η κυβέρνηση θα οδηγηθεί στη λύση των διοικητικών μέτρων.

«Προσωπικά πιστεύω ότι αφού ανακοινωθούν σήμερα τα τελικά μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες, αν δεν υπάρξει λύση των κινητοποιήσεων είναι αναπόφευκτα διοικητικά μέτρα για τα τρακτέρ στα μπλόκα», είπε χαρακτηριστικά.

Αφορμή για τα λεγόμενά του υπήρξε ένα περιστατικό χθες στην περιοχή της Κορίνθου, που όπως αναφέρθηκε, διαμαρτυρόμενος αγρότης πετάχτηκε στο δρόμο σε μια κλειστή στροφή κρατώντας μια μαύρη σημαία.

Ο υπουργός αναρωτήθηκε πόσο σοβαρό ατύχημα θα μπορούσε να επιφέρει αυτή η κίνηση. Από την πλευρά του ο Άρης Πορτοσάλτε υποστήριξε ότι «θα έπρεπε κάθε μέρα ένας τροχονόμος να κόβει κλήσεις στα τρακτέρ».

Στη συνέχεια μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ επέμεινε ζητώντας διοικητικά μέτρα και πρόστιμα και ανέφερε: «Δεν έχουν πια κανένα δίκιο οι αγρότες. Στην Ελλάδα έχουμε θεοποιήσει τη διαμαρτυρία. Από τα αιτήματα που ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν η κυβέρνηση έχει σκιστεί να ικανοποιήσει το σύμπαν»

Εν αναμονή των κυβερνητικών ανακοινώσεων οι αγρότες έχουν προγραμματίσει στις 4 το απόγευμα κλειστή σύσκεψη στον Πλατύκαμπο προκειμένου να ξεκαθαρίσουν την στάση τους.

