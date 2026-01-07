Αγρότες: Παρολίγον τροχαίο στη Νεμέα - Βγήκε σε κλειστή στροφή κουνώντας μαύρη σημαία

Σοβαρό τροχαίο θα μπορούσε να προκληθεί στην εθνική οδό Κορίνθου - Τριπόλεως, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας, όταν αγρότης πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο, κουνώντας μια μαύρη σημαία.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται και σε βίντεο του Korinthostv.gr, ο αγρότης ξεκίνησε να κουνά τη σημαία και να περπατά στη ΛΕΑ, πάνω σε κλειστή στροφή, σε σημείο που δεν ήταν ορατός από τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Όταν τα οχήματα πλησίαζαν στη στροφή και τον έβλεπαν, προσπαθούσαν με προσεκτικούς ελιγμούς να τον αποφύγουν, ενώ στο βίντεο ακούγεται και η φράση «πω, πω, θα τρακάρουν».

Ο αγρότης, μάλιστα, δεν έμεινε μόνο στη ΛΕΑ, αλλά βγήκε και στη μία από τις δύο βασικές λωρίδες του δρόμου, ενώ στη ΛΕΑ κινούνταν και ορισμένα τρακτέρ.

Ευτυχώς, τα χειρότερα αποφεύχθησαν, ωστόσο, η κίνηση αυτή του αγρότη ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη και θα μπορούσε να είχε προκληθεί σοβαρό ατύχημα.

