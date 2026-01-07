Μπλόκα αγροτών: «Αν δεν υπάρξει λύση θα πάμε σε διοικητικά μέτρα», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Να κλείσει το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων θα επιχειρήσει σήμερα η κυβέρνηση.

Στόχος είναι οι σημερινές ανακοινώσεις να βάλουν τέλος στα μπλόκα, τα οποία δημιουργούν προβλήματα τόσο στις μετακινήσεις των πολιτών, όσο και στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και του τουρισμού, κάτι το οποίο διεφάνη και κατά τη χθεσινή μετ΄ εμποδίων επιστροφή των εκδρομέων των εορτών.

Σήμερα το πρωί μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε την άποψη ότι αν δεν υπάρξει αναστολή των κινητοποιήσεων η κυβέρνηση θα οδηγηθεί στη λύση των διοικητικών μέτρων.

«Προσωπικά πιστεύω ότι αφού ανακοινωθούν σήμερα τα τελικά μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες, αν δεν υπάρξει λύση των κινητοποιήσεων είναι αναπόφευκτα διοικητικά μέτρα για τα τρακτέρ στα μπλόκα», είπε χαρακτηριστικά.

Αφορμή για τα λεγόμενά του υπήρξε ένα περιστατικό χθες στην περιοχή της Κορίνθου, που όπως αναφέρθηκε, διαμαρτυρόμενος αγρότης πετάχτηκε στο δρόμο σε μια κλειστή στροφή κρατώντας μια μαύρη σημαία.

Ο υπουργός αναρωτήθηκε πόσο σοβαρό ατύχημα θα μπορούσε να επιφέρει αυτή η κίνηση. Από την πλευρά του ο Άρης Πορτοσάλτε υποστήριξε ότι «θα έπρεπε κάθε μέρα ένας τροχονόμος να κόβει κλήσεις στα τρακτέρ».

Στη συνέχεια μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ επέμεινε ζητώντας διοικητικά μέτρα και πρόστιμα και ανέφερε: «Δεν έχουν πια κανένα δίκιο οι αγρότες. Στην Ελλάδα έχουμε θεοποιήσει τη διαμαρτυρία. Από τα αιτήματα που ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν η κυβέρνηση έχει σκιστεί να ικανοποιήσει το σύμπαν»

Εν αναμονή των κυβερνητικών ανακοινώσεων οι αγρότες έχουν προγραμματίσει στις 4 το απόγευμα κλειστή σύσκεψη στον Πλατύκαμπο προκειμένου να ξεκαθαρίσουν την στάση τους.

Ώρα μηδέν για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Σήμερα το πρωί εξάλλου ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Κώστας Τσιάρας και ο Θάνος Πετραλιάς αναμένεται να εξειδικεύσουν τα μέτρα που η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ικανοποιήσει υπέρ των αγροτών αφού κανένα συνδικαλιστικό όργανο δεν προσήλθε σε διάλογο.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν φαίνεται πλέον να υπάρχει καμία χαραμάδα συνεννόησης γι' αυτό και το κυβερνητικό επιτελείο προχωρά σε μονομερείς ενέργειες ξεκαθαρίζοντας ότι μετά τις σημερινές ανακοινώσεις δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν αλλά αιτήματα.

Τα μέτρα θα αφορούν στο αγροτικό ρεύμα το οποίο μπορεί και να κλειδώσει κάτω από τα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, στα 8,2 λεπτά, έχει λυθεί το ζήτημα της επιστροφής του ΕΦΚ στην αντλία με τη συνδρομή εφαρμογής της ΑΑΔΕ και αποζημιώσεις στο 100% στον ΕΛΓΑ.

Τα δε 160-18 εκ. ευρώ εκ. ευρώ τα οποία είναι «αδιάθετα» κι έχουν προκύψει ως επιπλέον χρήματα μετά τους ελέγχους της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δοθούν ως ενίσχυση για το βαμβάκι, τα σιτηρά, το τριφύλλι και τους κτηνοτρόφους.

Το σχέδιο για το άνοιγμα των δρόμων

Αμέσως μετά τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα μπει σε εφαρμογή το σχέδιο για άνοιγμα των δρόμων όπου εκεί θα αναλάβει δράση η ΕΛΑΣ.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο γεγονός ότι όσοι αγρότες έχουν μεταφέρει τα γεωργικά τους μηχανήματα στις εθνικές οδούς και στους παράδρομους θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα τα οποία θα φτάνουν τα 350 ευρώ και με αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας.

Οι δυνάμεις της Τροχαίας φαίνεται πως έχουν κάνει ήδη καταγραφή των τρακτέρ και ταυτοποίηση των ιδιοκτητών τους και όλα δείχνουν ότι θα εφαρμοστεί πρόστιμο 350€ βάσει του άρθρου 16 παρ. 2 του ΚΟΚ, που αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται η απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απόρριψη οποιουδήποτε αντικειμένου ή ύλης στις οδούς, εφόσον παρακωλύει έστω και κατ' ελάχιστο την κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων, καθώς και τη στάθμευση των οχημάτων.

Μάλιστα κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι αυτό το πρόστιμο μπορεί να επιβάλλεται καθ' εκάστη, ημερησίως…

Το μήνυμα που στέλνει το Μέγαρο Μαξίμου είναι αυστηρό: «υπάρχουν νόμοι που αναφέρονται στην επιβολή προστίμων για παρακώλυση συγκοινωνιών και οι νόμοι αυτοί θα εφαρμοστούν».

Δεν μπορεί κάποιες κομματικά καθοδηγούμενες μειοψηφίες να κρατούν όμηρο όλη την κοινωνία υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης, την ώρα που η Κυβέρνηση κινδυνεύει να εισπράξει διόλου αμελητέα φθορά και από την υπόλοιπη βάση της, η οποία έχει πλέον είτε διαφυγόντα κέρδη είτε ταλαιπωρείται εδώ και πάνω από ένα μήνα.

Υπάρχει νομικό πλαίσιο, το οποίο πολύ απλά μπορεί να εφαρμοστεί σημείωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε: «δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, πλέον, τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε και στο «και πέντε».

