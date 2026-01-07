Μπλόκα αγροτών: «Αν δεν υπάρξει λύση θα πάμε σε διοικητικά μέτρα», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στόχος είναι οι σημερινές ανακοινώσεις να βάλουν τέλος στα μπλόκα

Newsbomb

Μπλόκα αγροτών: «Αν δεν υπάρξει λύση θα πάμε σε διοικητικά μέτρα», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Να κλείσει το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων θα επιχειρήσει σήμερα η κυβέρνηση.

Στόχος είναι οι σημερινές ανακοινώσεις να βάλουν τέλος στα μπλόκα, τα οποία δημιουργούν προβλήματα τόσο στις μετακινήσεις των πολιτών, όσο και στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και του τουρισμού, κάτι το οποίο διεφάνη και κατά τη χθεσινή μετ΄ εμποδίων επιστροφή των εκδρομέων των εορτών.

Σήμερα το πρωί μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε την άποψη ότι αν δεν υπάρξει αναστολή των κινητοποιήσεων η κυβέρνηση θα οδηγηθεί στη λύση των διοικητικών μέτρων.

«Προσωπικά πιστεύω ότι αφού ανακοινωθούν σήμερα τα τελικά μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες, αν δεν υπάρξει λύση των κινητοποιήσεων είναι αναπόφευκτα διοικητικά μέτρα για τα τρακτέρ στα μπλόκα», είπε χαρακτηριστικά.

Αφορμή για τα λεγόμενά του υπήρξε ένα περιστατικό χθες στην περιοχή της Κορίνθου, που όπως αναφέρθηκε, διαμαρτυρόμενος αγρότης πετάχτηκε στο δρόμο σε μια κλειστή στροφή κρατώντας μια μαύρη σημαία.

Ο υπουργός αναρωτήθηκε πόσο σοβαρό ατύχημα θα μπορούσε να επιφέρει αυτή η κίνηση. Από την πλευρά του ο Άρης Πορτοσάλτε υποστήριξε ότι «θα έπρεπε κάθε μέρα ένας τροχονόμος να κόβει κλήσεις στα τρακτέρ».

Στη συνέχεια μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ επέμεινε ζητώντας διοικητικά μέτρα και πρόστιμα και ανέφερε: «Δεν έχουν πια κανένα δίκιο οι αγρότες. Στην Ελλάδα έχουμε θεοποιήσει τη διαμαρτυρία. Από τα αιτήματα που ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν η κυβέρνηση έχει σκιστεί να ικανοποιήσει το σύμπαν»

Εν αναμονή των κυβερνητικών ανακοινώσεων οι αγρότες έχουν προγραμματίσει στις 4 το απόγευμα κλειστή σύσκεψη στον Πλατύκαμπο προκειμένου να ξεκαθαρίσουν την στάση τους.

Ώρα μηδέν για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Σήμερα το πρωί εξάλλου ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Κώστας Τσιάρας και ο Θάνος Πετραλιάς αναμένεται να εξειδικεύσουν τα μέτρα που η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ικανοποιήσει υπέρ των αγροτών αφού κανένα συνδικαλιστικό όργανο δεν προσήλθε σε διάλογο.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν φαίνεται πλέον να υπάρχει καμία χαραμάδα συνεννόησης γι' αυτό και το κυβερνητικό επιτελείο προχωρά σε μονομερείς ενέργειες ξεκαθαρίζοντας ότι μετά τις σημερινές ανακοινώσεις δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν αλλά αιτήματα.

Τα μέτρα θα αφορούν στο αγροτικό ρεύμα το οποίο μπορεί και να κλειδώσει κάτω από τα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, στα 8,2 λεπτά, έχει λυθεί το ζήτημα της επιστροφής του ΕΦΚ στην αντλία με τη συνδρομή εφαρμογής της ΑΑΔΕ και αποζημιώσεις στο 100% στον ΕΛΓΑ.

Τα δε 160-18 εκ. ευρώ εκ. ευρώ τα οποία είναι «αδιάθετα» κι έχουν προκύψει ως επιπλέον χρήματα μετά τους ελέγχους της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δοθούν ως ενίσχυση για το βαμβάκι, τα σιτηρά, το τριφύλλι και τους κτηνοτρόφους.

Το σχέδιο για το άνοιγμα των δρόμων

Αμέσως μετά τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα μπει σε εφαρμογή το σχέδιο για άνοιγμα των δρόμων όπου εκεί θα αναλάβει δράση η ΕΛΑΣ.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο γεγονός ότι όσοι αγρότες έχουν μεταφέρει τα γεωργικά τους μηχανήματα στις εθνικές οδούς και στους παράδρομους θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα τα οποία θα φτάνουν τα 350 ευρώ και με αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας.

Οι δυνάμεις της Τροχαίας φαίνεται πως έχουν κάνει ήδη καταγραφή των τρακτέρ και ταυτοποίηση των ιδιοκτητών τους και όλα δείχνουν ότι θα εφαρμοστεί πρόστιμο 350€ βάσει του άρθρου 16 παρ. 2 του ΚΟΚ, που αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται η απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απόρριψη οποιουδήποτε αντικειμένου ή ύλης στις οδούς, εφόσον παρακωλύει έστω και κατ' ελάχιστο την κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων, καθώς και τη στάθμευση των οχημάτων.

Μάλιστα κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι αυτό το πρόστιμο μπορεί να επιβάλλεται καθ' εκάστη, ημερησίως…

Το μήνυμα που στέλνει το Μέγαρο Μαξίμου είναι αυστηρό: «υπάρχουν νόμοι που αναφέρονται στην επιβολή προστίμων για παρακώλυση συγκοινωνιών και οι νόμοι αυτοί θα εφαρμοστούν».

Δεν μπορεί κάποιες κομματικά καθοδηγούμενες μειοψηφίες να κρατούν όμηρο όλη την κοινωνία υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης, την ώρα που η Κυβέρνηση κινδυνεύει να εισπράξει διόλου αμελητέα φθορά και από την υπόλοιπη βάση της, η οποία έχει πλέον είτε διαφυγόντα κέρδη είτε ταλαιπωρείται εδώ και πάνω από ένα μήνα.

Υπάρχει νομικό πλαίσιο, το οποίο πολύ απλά μπορεί να εφαρμοστεί σημείωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε: «δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, πλέον, τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε και στο «και πέντε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:26LIFESTYLE

ANT1: Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συνέβη

09:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έχει δημοσιευθεί λιγότερο από το 1% των αρχείων Έπσταϊν, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης - Εξετάζονται ακόμη περισσότερα από 2 εκατομμύρια έγγραφα

09:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισθολογικός χάρτης 2026: Από 10 έως 150 ευρώ οι αυξήσεις για 1,5 εκατ. δικαιούχους

09:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Στα ύψη οι τιμές στα σούπερ μάρκετ με το... καλημέρα του 2026 - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Politico: « Τα 4 εύκολα βήματα με τα οποία ο Τραμπ θα μπορούσε να αποκτήσει εύκολα τη Γροιλανδία»

08:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχαηλίδου: Προτεραιότητα για το 2026 το δημογραφικό - Τα μέτρα για τη στεγαστική κρίση

08:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: «Αν δεν υπάρξει λύση θα πάμε σε διοικητικά μέτρα», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης - Παρολίγον σοβαρό ατύχημα στην Κόρινθο

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Απαγόρευσε την εκτροφή ζώων για γούνες - «Είναι μια ιστορική στιγμή»

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα αλληλεγγύης από τη δήμαρχο Λήμνου στον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου για την υγεία του - «Δεν είσαι μόνος»

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Όλντρικ Έιμς: Πέθανε στη φυλακή ο πράκτορας της CIA που είχε πουλήσει μυστικά στη Σοβιετική Ένωση

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Εντοπισμός 20 μεταναστών στο Φαρμακονήσι

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια - Δήμαρχος Φλώρινας για τα επεισόδια: «Ήταν Ρομά - Βούτηξαν σε ανάμνηση της ομαδικής βάπτισης το 1968»

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για το ΝΑΤΟ

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν και τα δύο ρεύματα της εσωτερικής περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για το Flyover

07:01ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία, τι γίνεται με τις χαμένες βαλίτσες - Στα «χαρτιά» η σύμβαση υπερσύγχρονου συστήματος επικοινωνιών

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Επ’ αόριστον απεργία από σήμερα στις λαϊκές αγορές – Τι διεκδικούν οι παραγωγοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια - Δήμαρχος Φλώρινας για τα επεισόδια: «Ήταν Ρομά - Βούτηξαν σε ανάμνηση της ομαδικής βάπτισης το 1968»

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Θεοφάνια: Η... αντίπραξη των ιμάμηδων την ώρα που ο Πατριάρχης καθαγίαζε τα ύδατα στον Κεράτιο - Τι ήταν το Adhān που ακούστηκε

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

08:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: «Αν δεν υπάρξει λύση θα πάμε σε διοικητικά μέτρα», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης - Παρολίγον σοβαρό ατύχημα στην Κόρινθο

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης: Αυτοψία στις εργασίες και αγωνία για την τύχη του ναού συμβόλου της Χριστιανοσύνης - Βίντεο

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Έσπασαν τη σιωπή τους οι ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ - Τι αναφέρουν για την τραγωδία

07:01ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία, τι γίνεται με τις χαμένες βαλίτσες - Στα «χαρτιά» η σύμβαση υπερσύγχρονου συστήματος επικοινωνιών

20:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το μεγάλο «χτύπημα» για τη Χλόη

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο μοιραίος καβγάς και το ποινικό παρελθόν του 16χρονου δράστη

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα αλληλεγγύης από τη δήμαρχο Λήμνου στον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου για την υγεία του - «Δεν είσαι μόνος»

16:04WHAT THE FACT

Η ουρά του φιδιού είναι δηλητηριώδης; - Τι μπορεί να συμβεί αν σας χτυπήσει

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Από την Τρίτη ξεκινούν οι φορητές κάμερες σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές του κέντρου Αθήνας

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για το ΝΑΤΟ

09:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Στα ύψη οι τιμές στα σούπερ μάρκετ με το... καλημέρα του 2026 - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 6/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.000.000 ευρώ

20:14LIFESTYLE

Τόνια Καζιάνη: Οι ταινίες «σταθμός», ο γάμος με τον Γιώργο Τζώρτζη και η αφοσίωση στην οικογένειά της

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση του γιου του, Φοίβου λίγα 24ωρα έπειτα από τον θάνατό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ