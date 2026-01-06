Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια του Ρίου - Αντιρρίου

Σε μια αιφνιδιαστική κίνησή τους, οι αγρότες της Πάτρας κατευθύνθηκαν προς τα διόδια του Ρίου Αντιρρίου με στόχο να τα ανοίξουν, επιτρέποντας τη δωρεάν διέλευση των οδηγών.

Την προηγούμενη φορά που επιχείρησαν κάτι ανάλογο, στις 10 Δεκεμβρίου, ήρθαν αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες τους εμπόδισαν.

Λίγο νωρίτερα, οι αγρότες στα διόδια του Ρίου Αντιρρίου σήκωσαν τις μπάρες, ώστε τα οχήματα να περνούν χωρίς καταβολή διοδίων. Όπως δήλωσαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, σκοπεύουν να προχωρήσουν και σε άλλες παρόμοιες ενέργειες, καθώς θεωρούν πως δεν πρόκειται να ακούσουν αύριο από την κυβέρνηση ανακοινώσεις που να ικανοποιούν τα αιτήματά τους.

Εφόσον, όπως λένε, επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις τους, την Πέμπτη θα προχωρήσουν σε 48ωρο «λουκέτο» στις Εθνικές Οδούς, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβαν στη σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 62 μπλόκα.

Διαβάστε επίσης