Αγρότες: Αύριο η καθοριστική μέρα για τα μπλόκα - Οι κρίσιμες ανακοινώσεις της κυβέρνησης

Τεταμένο παραμένει το κλίμα μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών την ώρα που οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς.

Παράλληλα, έπειτα από την απόφαση του συντονιστικού οργάνου των αγροτών για κλιμάκωση του αγώνα τους την Πέμπτη και την Παρασκευή με κλείσιμο δρόμων και παρακαμπτηρίων, η κυβέρνηση αλλάζει ρότα και σκληραίνει την στάση της.

Το τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες

Μετά από διαρκείς συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου στην κυβέρνηση επιλέγουν αλλαγή γραμμής λόγω της συνεχιζόμενης αδιαλλαξίας των αγροτών και αμέσως μετά την ημέρα των Θεοφανίων θα ανακοινώσουν τα μέτρα που μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός χωρίς να υπάρξει διαβούλευση με το αγροτικό κίνημα.

Όπως διευκρίνισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Παύλος Μαρινάκης: «Την Τετάρτη το πρωί η Κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις, θα εξειδικεύσει, ουσιαστικά, τα μέτρα, τα οποία έχουν προαναγγελθεί, ακριβώς πάνω στο πλαίσιο για το οποίο έχει μιλήσει και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς την παρουσία αγροτών. Ούτως ή άλλως τα μέτρα αυτά αφορούν όλους τους αγρότες». Υπογράμμισε δηλαδή για μια ακόμη φορά ότι αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα είναι μειοψηφία:

«Η Κυβέρνηση είναι Κυβέρνηση για όλους τους αγρότες και όλους τους κτηνοτρόφους και όχι για μια μειοψηφία που βρίσκεται στα μπλόκα και βρίσκεται στις κινητοποιήσεις. Και θέλω να κάνω σαφές, ότι αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα» τόνισε με νόημα ο κ. Μαρινάκης θα υπάρξουν άλλα επιπλέον.

«Δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και δεν υπάρχει νομίζω και άλλη υπομονή. Και μπορεί όλοι να στηρίζουν τους αγρότες, όλη η κοινωνία, όλοι μας να θέλουμε οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι να πάρουν τα περισσότερα που μπορεί να αντέξει η οικονομία, σύμφωνα με αυτά τα οποία, ήδη, έχουμε πει, αλλά είμαστε και Κυβέρνηση, το λέω ξανά και το επαναλαμβάνω, όλων των Ελλήνων, όλων των πολιτών».

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει τέσσερα μέτρα τα οποία είναι τα εξής:

Ρεύμα : Χαμηλότερη τιμή​, κοντά στα 8 λεπτά την κιλοβατώρα από τα 9,2 λεπτά

: Χαμηλότερη τιμή​, κοντά στα 8 λεπτά την κιλοβατώρα από τα 9,2 λεπτά Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία με την χρήση εφαρμογής

στην αντλία με την χρήση εφαρμογής Αναδιανομή 160 εκατομμυρίων ευρώ ​ σε κτηνοτρόφους, σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς

​ σε κτηνοτρόφους, σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς Τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ με διεύρυνση αποζημιώσεων για φυσικές καταστροφές . Οι αποζημιώσεις θα επεκτείνονται και σε άλλους κλάδους που δεν ικανοποιούνται.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες

Κι ενώ η απόφαση των αγροτών για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων την Πέμπτη και την Παρασκευή είναι ομόφωνη, άμεση ήταν και η αντίδρασή τους στο τελεσίγραφο της κυβέρνησης.

Αγρότες από το μπλόκο του Κάστρου απέκλεισαν ξανά την Εθνική οδό και στα δύο ρεύματα.

Στην Πάτρα, οι αγρότες ετοιμάζονται για πιο σκληρά μπλόκα κι έφεραν ακόμη και ιερέα για αγιασμό. Οι αγρότες του νομού έχουν αποφασίσει να μην ανοίξουν την Περιμετρική της Πάτρας για τον εορτασμό των Θεοφανίων.

Συνεχίζονται για 30ή ημέρα οι αγροτικές κινητοποιήσεις στα Μεγάλα Χωράφια, με τους αγρότες να παραμένουν στο μπλόκο και να εντείνουν τις δράσεις τους. Το απόγευμα της Δευτέρας προχώρησαν σε σύντομο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού και στη συνέχεια πραγματοποίησαν γενική συνέλευση, κατά την οποία αποφάσισαν νέο κλείσιμο της Εθνικής Οδού την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στις 16:30, διάρκειας μισής ώρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Παρασκευή στις 10:00 το πρωί, οι αγρότες θα μεταβούν με τα οχήματά τους από το μπλόκο των Μεγάλων Χωραφιών στην Εφορία Χανίων, όπου θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Ανήμερα των Φώτων, στις 15:00, έχει προγραμματιστεί γλέντι οικονομικής ενίσχυσης στο μπλόκο. Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, «ο μοναδικός τρόπος να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση ώστε να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας είναι τα μπλόκα που έχουν στηθεί από τον Έβρο έως την Κρήτη», ενώ εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον λαό των Χανίων για τη διαρκή και πολύπλευρη στήριξή του.

Σύσκεψη στο μπλόκο της Θήβας– Σενάρια για κλείσιμο δρόμων από Ριτσώνα έως Αφίδνες

Σε εξέλιξη βρίσκεται συνέλευση του μπλόκου των Θηβών, με αντικείμενο τη συνέχιση των αγροτικών κινητοποιήσεων, ενόψει των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την εξειδίκευση των μέτρων που αναμένονται την ερχόμενη Τετάρτη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάζεται το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, καθώς και το σημείο στο οποίο, σε συντονισμό με τα μπλόκα του Κάστρου και της Χαλκίδας, θα στηθεί νέο μπλόκο στον οδικό άξονα από τη Ριτσώνα έως τα διόδια των Αφιδνών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από το πρωί της Πέμπτης υπάρχει πρόθεση να κλείσουν και οι παράδρομοι, με αποτέλεσμα τον ουσιαστικό διαχωρισμό της χώρας στα δύο.

Ωστόσο, οι τελικές κινήσεις των αγροτών τελούν υπό την αίρεση των κυβερνητικών ανακοινώσεων που θα προηγηθούν την Τετάρτη.

Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε γενικές συνελεύσεις που έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τετάρτης.

