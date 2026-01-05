Κρήτη: Kλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα Χανιά

Συνεχίζονται για 30ή ημέρα οι αγροτικές κινητοποιήσεις στα Μεγάλα Χωράφια, με τους αγρότες να παραμένουν στο μπλόκο και να εντείνουν τις δράσεις τους. Το απόγευμα της Δευτέρας προχώρησαν σε σύντομο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού και στη συνέχεια πραγματοποίησαν γενική συνέλευση, κατά την οποία αποφάσισαν νέο κλείσιμο της Εθνικής Οδού την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στις 16:30, διάρκειας μισής ώρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Παρασκευή στις 10:00 το πρωί, οι αγρότες θα μεταβούν με τα οχήματά τους από το μπλόκο των Μεγάλων Χωραφιών στην Εφορία Χανίων, όπου θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Ανήμερα των Φώτων, αύριο στις 15:00, έχει προγραμματιστεί γλέντι οικονομικής ενίσχυσης στο μπλόκο. Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, «ο μοναδικός τρόπος να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση ώστε να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας είναι τα μπλόκα που έχουν στηθεί από τον Έβρο έως την Κρήτη», ενώ εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον λαό των Χανίων για τη διαρκή και πολύπλευρη στήριξή του.