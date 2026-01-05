Μαρινάκης: Την Τετάρτη η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα, με τους αγρότες ή χωρίς αυτούς

Την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα που έχουμε ήδη ανακοινώσει για τους αγρότες, δήλωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Αυτά είναι τα μέτρα και δεν πρόκειται να υπάρξουν άλλα και δεν υπάρχει και άλλη υπομονή, συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τα μέτρα το πρωί της Τετάρτης, είτε παρουσία αγροτών είτε χωρίς τους αγρότες.

Σε μία λογική στάθμισης, η κυβέρνηση συνολικά εξήντλησε την επιείκεια, δήλωσε προσθέτοντας πως έχει εξαντληθεί η υπομονή των ανθρώπων που έκαναν 5 ώρες παραπάνω να φθάσουν στον προορισμό τους. Οι άνθρωποι που συμφωνούν με τις διεκδικήσεις των αγροτών, δεν σημαίνει ότι μπορεί να ανέχονται για πολύ καιρό μια κατάσταση ταλαιπωρίας, πρόσθεσε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη νέας νομοθέτησης, τα όρια έχουν εξαντληθεί, επισήμανε ο υπουργός, αναφέροντας επίσης πως «το νέο "ξυλόλιο", αν μου επιτρέπεται, είναι ότι η αστυνομία κλείνει τους δρόμους».