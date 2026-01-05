Τσιάρας: Να τελειώσουμε με τα ζητήματα των αγροτών - Ανοιχτό παράθυρο για πιο οικονομικό ρεύμα

Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και τον επικείμενο 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, την Πέμπτη και την Παρασκευή, μίλησε στην ΕΡΤ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, επισημαίνοντας πως «κάθε μπλόκο έχει διαφορετικά αιτήματα», ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση επιμένει να προωθεί τον διάλογο με τους εκπροσώπους των αγροτών με φόντο τα 27 αιτήματά τους.

Αρχικά, ο Κώστας Τσιάρας εξέφρασε την απογοήτευσή του από τη χθεσινή απόφαση των αγροτοσυνδικαλιστών να μην προσέλθουν σε διάλογο και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις.

Αμέσως μετά, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι ακόμα πιο οικονομική η τιμή της κιλοβατώρας στο αγροτικό ρεύμα (χαμηλότερη από τα 9,3 λεπτά), καθώς κάτι τέτοιο είναι ένα από τα κυριότερα αιτήματα των αγροτών. Επισήμανε ωστόσο πως αυτό θα γίνει βάσει των δημοσιονομικών περιθωρίων της χώρας.

«Η κυβέρνηση παίζει με ανοιχτά χαρτιά και κάποιοι παίζουν προσχηματικά»

Πρώτος εγώ έχω αναγνωρίσει ότι τα αιτήματα και τα προβλήματα είναι αληθινά, αλλά όταν η κυβέρνηση αναλύει και απαντάει, όχι σε όλα αλλά σε βασικά αιτήματα και η άλλη πλευρά δεν το θεωρεί λόγο για να καθίσει στο τραπέζι συζήτησης νομίζω ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει», τόνισε.

Η Κυβέρνηση έδειξε υπομονή και σεβασμό προτείνοντας διάλογο. Αν κάποιοι νομίζουν ότι θα δημιουργήσουν πολιτικό ζήτημα πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχουν όρια ανοχής ενώ ταλαιπωρούνται οι Έλληνες πολίτες με αδιανόητα μεγάλο χρόνο για να δουν γονείς και συγγενείς. Έχουν ξεπεραστεί τα όρια και όποιος παρατείνει την άγονη και αντιπαραγωγική θέση φέρει ευθύνη που τον βαρύνει. Δεν θα παραμείνουμε απαθείς θεατές», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας.

Κρίμα που η στείρα αντιπαράθεση χωρίς επιχειρήματα αδικεί τη θέση των αγροτών, επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. «Δεν λέω ότι έχουν απαντηθεί όλα, προφανώς υπάρχουν επιμέρους ζητήματα και είναι κατανοητό ότι κάθε μπλόκο έχει εντελώς διαφορετικής φύσεως αιτήματα εστιασμένα στις τοπικές κοινωνίες. Προέρχομαι από αγροτικό νομό, ξέρω τα προβλήματα αλλά αποδέχομαι την πραγματικότητα. Είμαι αναγκασμένος να φέρω τα έγγραφα με τα αιτήματα και την ανάλυση που απαντά στο κάθε ένα ξεχωριστά».

Το αίτημα για αποφορολογημένο πετρέλαιο στην αντλία ικανοποιείται, τόνισε εξηγώντας: «Υπάρχει θεσπισμένη επιστροφή του Ειδικού φόρου κατανάλωσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα με νόμο. Ο Ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν θα καταβάλλεται από τον αγρότη και μετά θα επιστρέφεται μέσα από τη διαδικασία στην αντλία. Την ίδια τη στιγμή που θα παίρνει τα λίτρα που δικαιούται ο αγρότης την αντλία, θα αφαιρείται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, άρα θα πληρώνει λιγότερο κατευθείαν».

Σχετικά με την ικανοποίηση του αιτήματος για επιστροφή του 100% της ασφαλιστικής αξίας των προϊόντων από τον ΕΛΓΑ, την αποζημίωση, ο Κ. Τσιάρας ανέφερε: «Η απώλεια εισοδήματος όμως δεν μπορεί να καλυφθεί και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε διότι η εισοδηματική ενίσχυση για προϊόντα τα οποία καλύπτονται από τον πρώτο πυλώνα αντίκειται γενικότερα στην βασική αρχή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Αλήθεια όμως, δεν είπε κάποιος μπράβο στην κυβέρνηση όταν με δική της επιλογή πέρυσι έδωσε 170 εκατομμύρια ευρώ για το μέτρο 23, που στην πραγματικότητα ήταν μια εισοδηματική ενίσχυση για προϊόντα που είχαν μειωμένη παραγωγή λόγω καιρικών συνθηκών.

Η αναπλήρωση που επικαλούνται οι εκπρόσωποι των αγροτών, η εισοδηματική στήριξη, για να το πω καλύτερα, έχει ήδη γίνει για την προηγούμενη χρονιά από την πλευρά της κυβέρνησης. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα 170 εκατομμύρια ευρώ μέσω του μέτρου 23 ήταν χρήματα τα οποία δόθηκαν με πολιτική επιλογή της κυβέρνησης».

«Βάλαμε το βαμβάκι στο μέτρο 23»

Για το βαμβάκι, ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 160 – 180 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι «αδιάθετα» κι έχουν προκύψει ως επιπλέον χρήματα μετά τους ελέγχους της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Έχουμε λοιπόν πει προς τους εκπροσώπους των αγροτών να προσέλθουν να συζητήσουμε μαζί τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διαθέσουμε αυτά τα χρήματα, καθώς υπάρχουν περιορισμοί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού δεν είναι εθνικά χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έδωσε τη δυνατότητα μετά από δικό μας αίτημα να διατεθούν αυτά τα χρήματα με τον τρόπο που θα επιλέξουμε εμείς για συγκεκριμένα προϊόντα.

Ποιο είναι το συγκεκριμένο προϊόν; Το βαμβάκι, το σιτάρι είναι το ρύζι που βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα το τελευταίο διάστημα. Η μηδική, η οποία δεν αφορά όμως σε θέμα τιμής, αλλά αφορά στο γεγονός ότι λόγω της ευλογιάς υπήρχαν οι κόκκινες ζώνες, άρα δεν μπορούσαν οι άνθρωποι ούτε να κόψουν περισσότερο τριφύλλι, ούτε πολύ περισσότερο να το διαθέσουν για να το πουλήσουν.

Για το βαμβάκι, ξέρει τουλάχιστον και ο κ. Μαρούδας και όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν ότι έχουν μια δημόσια τοποθέτηση ότι έχουν διατεθεί 45 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον αυτή τη χρονιά για όλη τη Θεσσαλία και για τον Έβρο.

«Βάλαμε το βαμβάκι στο μέτρο 23, όπως και το καλαμπόκι και διατίθενται επιπλέον χρήματα ανά στρέμμα για το βαμβάκι.

Οργανώνουμε τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα από τη νέα καλλιεργητική χρονιά και θα δίνονται επιπλέον 31,7 ευρώ το στρέμμα για το βαμβάκι, που αποδέχομαι και αναγνωρίζω ότι έχουμε ιστορικά πολύ χαμηλή τιμή».

Αλλά ταυτόχρονα η κυβέρνηση έρχεται μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές να ενισχύσει και το συγκεκριμένο προϊόν και να το κρατήσουμε σε πολύ όσο γίνεται σε υψηλότερο επίπεδο.

Τα αρδευτικά έργα: Το αίτημα αγροτών απαντάται από το ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρόσκληση και με πόρους της Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων θα μπορέσουμε να διαθέσουμε 600 και πλέον εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν μεγάλα αρδευτικά έργα στην Ελλάδα, ενώ η κυβέρνηση οργανώνει για πρώτη φορά ένα ολιστικό σχέδιο διαχείρισης νερού.

«Αν κάποιος πιστεύει ότι τα προβλήματα των αγροτών ή τα προβλήματα γενικότερα του πρωτογενούς τομέα αφορούν μόνο στον τρέχοντα χρόνο της παρούσας κυβέρνησης και δεν είναι προβλήματα που διαχρονικά επαναλαμβάνονται στερεότυπα προφανώς δεν αναγνωρίζει την ίδια την πραγματικότητα. Εξίσου σημαντικό όμως είναι να δούμε την αναδιοργάνωση του πρωτογενούς τομέα, διότι εκεί θα μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση», ανέφερε ο κ. Τσιάρας.

Νέα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το αγροτικό

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, αναμένεται νέα έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε συνέχεια της προηγούμενης που έγινε το απόγευμα της Κυριακής, στον απόηχο των αποφάσεων του αγροτικού κόσμου για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στη σημερινή σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Διαβάστε επίσης