Αγρότες: Σύσκεψη στο μπλόκο της Θήβας– Σενάρια για κλείσιμο δρόμων από Ριτσώνα έως Αφίδνες

Σε εξέλιξη βρίσκεται συνέλευση του μπλόκου των Θηβών, με αντικείμενο τη συνέχιση των αγροτικών κινητοποιήσεων, ενόψει των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την εξειδίκευση των μέτρων που αναμένονται την ερχόμενη Τετάρτη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάζεται το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, καθώς και το σημείο στο οποίο, σε συντονισμό με τα μπλόκα του Κάστρου και της Χαλκίδας, θα στηθεί νέο μπλόκο στον οδικό άξονα από τη Ριτσώνα έως τα διόδια των Αφιδνών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από το πρωί της Πέμπτης υπάρχει πρόθεση να κλείσουν και οι παράδρομοι, με αποτέλεσμα τον ουσιαστικό διαχωρισμό της χώρας στα δύο.

Ωστόσο, οι τελικές κινήσεις των αγροτών τελούν υπό την αίρεση των κυβερνητικών ανακοινώσεων που θα προηγηθούν την Τετάρτη.

Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε γενικές συνελεύσεις που έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τετάρτης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Λαμίας σε Θήβα, Κάστρο, Ριτσώνα

Στο μεταξύ, η Τροχαία ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγωαγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, στον αυτοκινητόδρομο Αθήνων - Λαμίας.

Ειδικότερα, λόγω συγκέντρωσης ατόμων και στάθμευσης γεωργικών ελκυστήρων επί του οδοστρώματος, τόσο στην 89,835η χ/θ (Α/Κ Θηβών), όσο και στην 114,815η χ/θ (Α/Κ Κάστρου) του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. στη Βοιωτία, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ως ακολούθως:

Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την 125,770η χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας), μέσω παράδρομου Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., Επ.Ο. Κάστρου – Λιβαδειάς, Λιβαδειάς – Θηβών, Θηβών – Χαλκίδας.

Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, τα οχήματα εκτρέπονται από την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065η χ/θ (Α/Κ Μπράλου), μέσω Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Λιβαδειάς – Θηβών και Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας.

Σημειώνεται ότι, όσο θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από ώρες 07:00 έως 21:00, τα I.X.E. αυτοκίνητα και τα λεωφορεία που κινούνται προς Λαμία, θα ακολουθούν την προαναφερόμενη διαδρομή έως την 71,700η χ/θ της Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς και ακολούθως μέσω Ε.Ο. Λιβαδειάς – Αταλάντης και Αταλάντης – Σκάλας Αταλάντης, θα εισέρχονται εκ νέου στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Αταλάντης (145,325η χ/θ).

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης).

Όλα τα οχήματα κινούνται κανονικά, μέσω του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου).

Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που λαμβάνονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι άμεσα συνδεδεμένες με την παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος και αποσκοπούν στην αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων

