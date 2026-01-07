Μπλόκα αγροτών: Στις 12:00 οι ανακοινώσεις των τελικών μέτρων από την κυβέρνηση

Σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στις 12:00, από τα γραφεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα ανακοινωθούν τα τελικά μέτρα στήριξης των αγροτών.

Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, στις 12.00 θα δώσουν συνέντευξη Τύπου και θα εξειδικεύσουν τα μέτρα στήριξης των αγροτών.

Να σημειωθεί πως εφόσον κανένα συνδικαλιστικό όργανο δεν προσήλθε σε διάλογο, το κυβερνητικό επιτελείο προχωρά σε μονομερείς ενέργειες ξεκαθαρίζοντας ότι μετά τις σημερινές ανακοινώσεις δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν αλλά αιτήματα.

Τα μέτρα θα αφορούν στο αγροτικό ρεύμα το οποίο μπορεί και να κλειδώσει κάτω από τα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, στα 8,2 λεπτά, έχει λυθεί το ζήτημα της επιστροφής του ΕΦΚ στην αντλία με τη συνδρομή εφαρμογής της ΑΑΔΕ και αποζημιώσεις στο 100% στον ΕΛΓΑ.

Τα δε 160-180 εκ. ευρώ τα οποία είναι «αδιάθετα» κι έχουν προκύψει ως επιπλέον χρήματα μετά τους ελέγχους της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δοθούν ως ενίσχυση για το βαμβάκι, τα σιτηρά, το τριφύλλι και τους κτηνοτρόφους.

Διαβάστε επίσης