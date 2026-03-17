Πόσοι Έλληνες ναυτικοί είναι εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο

Αγωνία επικρατεί για τους Έλληνες ναυτικούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας στον Περσικό κόλπο παραμένουν 85 Έλληνες ναυτικοί σε 10 πλοία ελληνικών συμφερόντων (δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία). Σύμφωνα με το υπουργείο όλα τα πλοία βρίσκονται σε ασφαλή αγκυροβόλια μέσα στον Περσικό κόλπο και βορειοδυτικά του Ντουμπάι.

Ένα πλοίο βρίσκεται εκτός Περσικού κόλπου, στο λιμάνι του Μουσκάτ, ενώ 33 ακόμη ελληνικής σημαίας βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής στην αραβική θάλασσα, την Ερυθρά θάλασσα και τον κόλπο του Ομάν, ενώ συνολικά στην ευρύτερη περιοχή παραμένουν 158 πλοία ελληνικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το υπουργείο Ναυτιλίας επικοινωνεί καθημερινά με τα πληρώματα των πλοίων τηλεφωνικά μέσω email για το στίγμα των πλοίων αλλά και για τον αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι όποιες αναφορές υπήρξαν για έλλειψη τροφίμων από ναυτικούς δεν επιβεβαιώνονται από το υπουργείο Ναυτιλίας και ότι υπάρχει διαχείριση των αποθεμάτων των τροφίμων σε όλες τις περιπτώσεις.

