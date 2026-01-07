Αναλυτικός οδηγός για μια υγιεινή διατροφή - Τι πρέπει να τρώμε για να ζήσουμε πολλά χρόνια

Η υγιεινή διατροφή μπορεί να προσθέσει χρόνια στη ζωή σας και να μειώσει τις πιθανότητες να αναπτύξετε καρδιακές παθήσεις, καρκίνο, άνοια και άλλες χρόνιες ασθένειες.

Αλλά πώς γίνεται να ξέρουμε ποια διατροφή είναι πραγματικά υγιεινή και ποιες είναι οι σωστές ποσότητες;

Σύμφωνα με έναν γαστρονομικό «οδηγό» της Washington Post, αυτά είναι τα τρόφιμα που πρέπει να τρώτε, ώστε να αυξήσετε τις πιθανότητες σας να ζήσετε μια μακρά και υγιή ζωή.

Αναλυτικά ο οδηγός

Λαχανικά

Στόχος: 2 έως 3 μερίδες την ημέρα

1/2 φλιτζάνι μαγειρεμένο, ψιλοκομμένο μπρόκολο

1 φλιτζάνι ρόκα

1 φλιτζάνι καρότα baby

1 φλιτζάνι ψιλοκομμένες ντομάτες

1 φλιτζάνι κομμένες κίτρινες πιπεριές

Φρούτα

Στόχος: 1,5 έως 2 μερίδες την ημέρα

3/4 φλιτζάνια μύρτιλα

1 φλιτζάνι κομμένη μπανάνα

1 φλιτζάνι σμέουρα

1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο πεπόνι

1 φλιτζάνι μανταρίνια

Όσπρια

Στόχος: 1 έως 3 μερίδες την εβδομάδα

1/2 φλιτζάνι τόφου

1/2 φλιτζάνι μαγειρεμένες φακές

1/3 φλιτζάνι χούμους

1/2 φλιτζάνι μαγειρεμένα μαύρα φασόλια

Ξηροί καρποί και σπόροι

Στόχος: 3 έως 4 μερίδες την εβδομάδα

1/4 φλιτζάνι αμύγδαλα

1/4 φλιτζάνι φιστίκια

1/4 φλιτζάνι κάσιους

1/4 φλιτζάνι σπόροι κολοκύθας

Θαλασσινά

Στόχος: 2 μερίδες την εβδομάδα

85 γραμμάρια κονσερβοποιημένου τόνου

85 γραμμάρια κονσερβοποιημένου σολομού

85 γραμμάρια μαγειρεμένη τιλάπια

Προϊόντα ολικής αλέσεως

Στόχος: 2 έως 3 μερίδες την ημέρα

1 φέτα ψωμί ολικής αλέσεως

1/2 φλιτζάνι ζυμαρικά ολικής αλέσεως

1/2 φλιτζάνι μαγειρεμένο κινόα

1/2 μαγειρεμένη βρώμη

1/2 μαγειρεμένο καστανό ρύζι