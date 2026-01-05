Καρδιολόγος συνιστά: Τα τρόφιμα που πρέπει να τρώμε για να ζήσουμε περισσότερο

Τι πρέπει να τρώμε για να ζήσουμε περισσότερο;

Αν κάποιος γνωρίζει την απάντηση, αυτός είναι ο Eric Topol, καρδιολόγος και συγγραφέας του best-seller «Super Agers: An Evidence-Based Approach to Longevity». Ο Topol έχει αφιερώσει χρόνια στη μελέτη των παραγόντων που απαιτούνται για να φτάσει κάποιος μέχρι τα 80 ή και παραπάνω, χωρίς να πάσχει από εξουθενωτικές χρόνιες παθήσεις -καρδιακές παθήσεις, καρκίνο και νευροεκφυλιστικές ασθένειες, που πλήττουν τόσους πολλούς ενήλικες.

Η έρευνα του Topol υποδηλώνει ότι σχεδόν ο καθένας — με λίγη προσπάθεια — έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε αυτήν την ηλικία. Αυτός και οι συνάδελφοί του στο Scripps Research Translational Institute στη Νότια Καλιφόρνια μελέτησαν μια ομάδα 1.400 ενηλίκων ηλικίας 80 έως 105 ετών που δεν έχουν αναπτύξει καμία σοβαρή χρόνια ασθένεια και διαπίστωσαν ότι η γενετική δεν έπαιξε σχεδόν κανένα ρόλο στην εξαιρετικά καλή υγεία και μακροζωία τους.

Αντίθετα, αυτό που τους ξεχώριζε από τους λιγότερο υγιείς συνομήλικούς τους ήταν οι συνήθειες του τρόπου ζωής τους.

Αυτές οι συνήθειες, σύμφωνα με τον Topol, είναι η τακτική σωματική άσκηση, η υγιεινή διατροφή, ο καλός ύπνος -περίπου επτά ώρες κάθε βράδυ- και η ανάπτυξη ισχυρών κοινωνικών δεσμών με την οικογένεια και τους φίλους.

Για να αυξήσετε τις πιθανότητές σας, ο Topol συνιστά να ακολουθείτε μια διατροφή που να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μεσογειακή διατροφή — που σημαίνει ότι πρέπει να τρώτε τρόφιμα όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, σπόρους, ελαιόλαδο, θαλασσινά και πουλερικά.

«Ενθαρρύνω τους ανθρώπους να αποφεύγουν τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα ανθυγιεινά», τόνισε ο ίδιος.