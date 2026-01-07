ANT1: Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συνέβη - Βίντεο

Με την απουσία του Γιώργου Λιάγκα ξεκίνησε η εκπομπή «Το Πρωινό» σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Την έναρξη και τον συντονισμό της ομάδας ανέλαβε ο Τάσος Τεργιάκης, ο οποίος έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό για την κατάσταση της υγείας του παρουσιαστή.

Όπως εξήγησε, ένα μικρό και όχι σοβαρό ζήτημα υγείας κράτησε τον Γιώργο Λιάγκα εκτός πλατό, με τον ίδιο να αναμένεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν το επόμενο διάστημα.

«Να σας πω ότι δεν είναι εδώ ο Γιώργος. Έχει συμβεί κάτι, όχι πολύ σοβαρό. Ένα μικρό θέμα υγείας. Φαντάζομαι σε λίγη ώρα θα μας τα πει και ο ίδιος και θα μας εξηγήσει τι έχει συμβεί» ανέφερε ο δημοσιογράφος και έδωσε την «πάσα» για τα θέματα της επικαιρότητας στη Γιώτα Κηπουρού.

