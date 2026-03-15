Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Επικεφαλής Καραλής και Τεντόγλου για την ελληνική αποστολή

Συνολικά, 345 άνδρες και 329 γυναίκες θα πάρουν μέρος, με αρκετά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου στίβου να δίνουν το «παρών», ενώ φυσικά δεν λείπουν τα μέλη της ελληνικής ομάδας.

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν ο Εμμανουήλ Καραλής στο άλμα επί κοντώ και ο Μίλτος Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος, οι οποίοι στοχεύουν να βρεθούν για ακόμη μία φορά στο βάθρο των νικητών της κορυφαίας διοργάνωσης.

Ο Καραλής έρχεται με 6,17 μ. από την Παιανία, δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ του Μόντο Ντουπλάντις (6,31 μ.), ενώ ο Τεντόγλου με 8,27 μ. κατατάσσεται τέταρτος ανάμεσα στους 17 συμμετέχοντες. Στο άλμα εις ύψος, ο φορμαρισμένος Αντώνης Μέρλος φιλοδοξεί να πετύχει μια εμφάνιση που θα του εξασφαλίσει καλό πλασάρισμα.

Σημαντικό στοιχείο της διοργάνωσης είναι η παρουσία δώδεκα αθλητών που κατέκτησαν το χρυσό στο Παγκόσμιο Κλειστού του Ναντζίνγκ πέρυσι, οι οποίοι θα υπερασπιστούν τους τίτλους τους, καθώς και 11 «χρυσοί» πρωταθλητές από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο 2025.

Επιπλέον, ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται εννέα Ολυμπιονίκες από τους Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, μεταξύ των οποίων και κάτοχοι παγκόσμιων ρεκόρ όπως οι Μόντο Ντουπλάντις, Γάροσλαβ Μάχουτσικ και Κέλι Χόντκινσον.

Η ελληνική αποστολή απαρτίζεται από τους εξής αθλητές και αθλήτριες:

2ος 6,17 μ. Εμμανουήλ Καραλής 12 αθλητές από 9 χώρες

4ος 8.27 μ. Μίλτος Τεντόγλου 17/14

9η 4.176 β. Αναστασία Ντραγκομίροβα 15/11

15ος 16,71 μ. Ανδρέας Πανταζής 17/13

32η 7.25 Ραφαέλα Σπανουδάκη 54/39

35η 7.29 Δήμητρα Τσουκαλά 54/39

41ος 7.81 Χρήστος – Παναγιώτης Ρούμτσιος 47/34

Διαβάστε επίσης