Νέα «τρώγλη» στους Αγίους Αναργύρους - Συνελήφθησαν οι γονείς τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών

Μετά από καταγγελία αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έφτασαν στην οδό Κέρκυρας στους Άγιους Αναργύρους και αντίκρισαν στο σπίτι της 5μελους οικογένειας ίδιες συνθήκες με αυτές στο δώμα του Περιστερίου.

Συνελήφθησαν οι γονείς, 31 και 36 ετών. Τα τρία παιδιά -1 αγόρι και 2 κορίτσια- ηλικίας 7, 5 και 3 ετών έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων.

