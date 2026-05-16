Νέα «τρώγλη» στους Αγίους Αναργύρους - Συνελήφθησαν οι γονείς τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών
Νέα υπόθεση στους Αγίους Αναργύρους που θυμίζει την περίπτωση του δώματος στο Περιστέρι όπου μικρά παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Μετά από καταγγελία αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έφτασαν στην οδό Κέρκυρας στους Άγιους Αναργύρους και αντίκρισαν στο σπίτι της 5μελους οικογένειας ίδιες συνθήκες με αυτές στο δώμα του Περιστερίου.
Συνελήφθησαν οι γονείς, 31 και 36 ετών. Τα τρία παιδιά -1 αγόρι και 2 κορίτσια- ηλικίας 7, 5 και 3 ετών έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων.
