Finos Film- «Έφτασε!»: Σπαρταριστές σκηνές από το νέο βίντεο για την Ημέρα Σερβιτόρου - Βίντεο
Ένα νέο νοσταλγικό κολάζ από ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου δημοσίευσε η Finos Film με αφορμή τη σημερινή Ημέρα του Σερβιτόρου
Με ταχύτητα, ευγένεια και εκείνο το μαγικό «έφτασε!» πάντα την κατάλληλη στιγμή, οι σερβιτόροι ήταν πάντα οι αφανείς πρωταγωνιστές κάθε τραπεζιού.Σήμερα είναι η μέρα τους και σηκώνουμε το ποτήρι σε όλους εκείνους που καταφέρνουν να σερβίρουν χαμόγελα μαζί με τον καφέ και το φαγητό! Χρόνια πολλά
