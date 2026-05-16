«Η πολυθρόνα ήταν σαφώς ψηλότερη»: Χαμός για το viral βίντεο Τραμπ-Σι

Δέσποινα Σοφιανίδου

Ένα βίντεο από τη συνάντηση μεταξύ του Σι Τζινπίνγκ και του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, πυροδοτώντας συζήτηση για το αν ο Τραμπ εμφανίστηκε σκόπιμα πιο κοντός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Το βίντεο, που έχει γίνει viral, δείχνει τον Σι να κάθεται σε μία πολυθρόνα που, σύμφωνα με τους χρήστες, φαίνεται ελαφρώς ψηλότερη από αυτή του Τραμπ κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης.

«H πολυθρόνα πρέπει να είναι ειδική παραγγελία. Η πολυθρόνα στην οποίο καθόταν ο Σι Τζινπίνγκ ήταν σαφώς ψηλότερη από του Τραμπ, που είναι όμως 10 εκατοστά ψηλότερος από τον Σι Τζινπίνγκ. Το ΚΚΚ δεν φείδεται προσπαθειών για να σκαρφιστεί τέτοιες λεπτομέρειες», ισχυρίστηκε ένας χρήστης του X ενώ μοιραζόταν το βίντεο.

Μια άλλη δημοφιλής ανάρτηση πρότεινε μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, ισχυριζόμενη ότι ο Τραμπ αφαίρεσε ένα μαξιλάρι από τη δική του καρέκλα. «Ο Κινέζος πρόεδρος το μέτρησε στο εκατοστό τοποθετώντας ένα μικρό μαξιλάρι στην καρέκλα του Τραμπ, ώστε να φαίνονται ότι έχουν το ίδιο ύψος. Ο Τραμπ διέταξε να αφαιρεθεί το μαξιλάρι... κάτι που τον έκανε να φαίνεται πιο κοντός από τον Κινέζο πρόεδρο ενώ καθόταν», ανέφερε η ανάρτηση.

Ο Τραμπ επισκεπτόταν την Κίνα σε μια τριήμερη επίσημη επίσκεψη κατόπιν πρόσκλησης του Σι, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσκεψη εν ενεργεία προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα εδώ και εννέα χρόνια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναχώρησε από την Κίνα την Παρασκευή, αφού υπογράμμισε διάφορες επιχειρηματικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ακόμη και καθώς το Πεκίνο προειδοποίησε την Ουάσιγκτον να μην χειριστεί λανθασμένα το ζήτημα της Ταϊβάν και επέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν.

