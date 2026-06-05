John C. Pappas: Ο Έλληνας αξιωματικός που έπεσε στη Νορμανδία -D-DAY- και θάφτηκε στη γη των ηρώων

Λοχαγός του αμερικανικού στρατού ο John C. Pappas σκοτώθηκε στις 13 Ιουνίου 1944, στη μάχη της Νορμανδίας (D-DAY) - Το Newsbomb αναδεικνύει την άγνωστη ιστορία ενός συμπατριώτη μας που πολέμησε και έπεσε για τη συμμαχική νίκη

Σωτήρης Σκουλούδης

John C. Pappas: Ο Έλληνας αξιωματικός που έπεσε στη Νορμανδία -D-DAY- και θάφτηκε στη γη των ηρώων
ΕΘΝΙΚΑ
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Στις ακτές της Νορμανδίας, εκεί όπου ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος πήρε μια από τις πιο δραματικές και καθοριστικές του στροφές, έπεσε ο John C. Pappas.

Λοχαγός του αμερικανικού στρατού, με καταγωγή από το King County της Ουάσινγκτον, ο Ελληνοαμερικανός αξιωματικός σκοτώθηκε στις 13 Ιουνίου 1944, την ώρα που η Ευρώπη καιγόταν από τη φωτιά του πολέμου και οι συμμαχικές δυνάμεις προσπαθούσαν να εδραιώσουν το προγεφύρωμά τους στη Γαλλία.

Πρόκειται ίσως για τη μοναδική γνωστή περίπτωση Έλληνα πεσόντα στη D-Day και εντοπίσαμε την ιστορία του στο συμμαχικό νεκροταφείο της Νορμανδίας.

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Ο Pappas υπηρετούσε στην 326η Μηχανοκίνητη Μονάδα Μηχανικού της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, μια μονάδα που είχε προετοιμαστεί με σκληρή εκπαίδευση και είχε σταλεί στην Ευρώπη για να συμμετάσχει στις πιο δύσκολες επιχειρήσεις της συμμαχικής εκστρατείας.

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Πριν φτάσει στη Νορμανδία, η μονάδα του είχε περάσει από εντατική προετοιμασία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία, με στόχο να σταθεί αντάξια της αποστολής της. Υπό τη διοίκησή του, η 326η βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της ιστορικής απόβασης, σε μια επιχείρηση που θα καθόριζε την πορεία του πολέμου στην Ευρώπη.

Η 101η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία και οι άνδρες της 326ης Μηχανοκίνητης Μονάδας Μηχανικού έγιναν συνώνυμοι με την αντοχή και τη μαχητικότητα. Στις 13 Ιουνίου 1944, στη Νορμανδία της Γαλλίας, ο Έλληνας έπεσε, κατά τη διάρκεια μάχης με τους Ναζί, κι ενώ βρισκόταν σε περίπολο κοντά στις ακτές.

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Η υπηρεσία του αναγνωρίστηκε με σημαντικές διακρίσεις: World War II Victory Medal, Purple Heart, Parachutist Badge, American Campaign Medal, Army Presidential Unit Citation, Army Good Conduct Medal και European-African-Middle Eastern Campaign Medal.

Σήμερα ο John C. Pappas αναπαύεται στο Normandy American Cemetery, στο Colleville-sur-Mer της Γαλλίας, στο Plot A, Row 16, Grave 10. Εκεί, ανάμεσα σε χιλιάδες σταυρούς και λευκές πλάκες, η μνήμη του παραμένει δεμένη με το τοπίο της θυσίας.

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Φωτογραφίες: Νίκος Οικονόμου

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Η ιστορία του έχει ακόμη μεγαλύτερη συγκινησιακή δύναμη επειδή φέρει και το ελληνικό στοιχείο σε έναν τόπο που σημάδεψε την παγκόσμια μνήμη. Η προσφορά της Ελλάδας άλλωστε, της ιδιαίτερης πατρίδας του, στη Συμμαχική Νίκη, είναι τεράστια.

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Η ελληνική συμμετοχή στην Απόβαση

Σημειώνεται ότι στην «Επιχείρηση Ποσειδών», στο πλευρό των Συμμάχων, συμμετείχαν και δυο ελληνικά πλοία του τότε Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού. Η κορβέτα Τομπάζης και η κορβέτα Κριεζής ήταν εκεί, με πλήρωμα συνολικά 155 ανδρών.

Η κορβέτα ΤομπάζηςΠολεμικό Ναυτικό

Στην κορβέτα Τομπάζης ήταν κυβερνήτης ο πλωτάρχης Γεώργιος Παναγιωτόπουλος και στην κορβέτα Κριεζής, ο Δημήτριος Κιοσσές. Στην πορεία, ο Κιοσσές θα γινόταν ναύαρχος και αρχηγός ΓΕΝ.

Η κορβέτα ΚριεζήςΠολεμικό Ναυτικό

Ο ύπαρχος του «Κριεζής», Γρηγόριος Παυλάκης, το 2004 τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη της τιμής της Γαλλικής Δημοκρατίας σε τελετή που έγινε στη Γαλλία για τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την επιχείρηση.

Ο Έλληνας ήρωας της Απόβασης, Γρηγόριος Παυλάκης

Ο ναύαρχος Παυλάκης, έφυγε από τη ζωή το 2017 στις 23 Ιανουαρίου.

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