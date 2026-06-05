Έχετε κόκκινη γλώσσα με μικρά εξογκώματα; Μπορεί να είναι η λεγόμενη «γλώσσα φράουλα»

Η γλώσσα φράουλα περιγράφει μια γλώσσα που φαίνεται κόκκινη, πρησμένη και με ανώμαλη επιφάνεια, με διευρυμένους γευστικούς κάλυκες, ώστε συνολικά να μοιάζει με την επιφάνεια μιας φράουλας. Δεν είναι ασθένεια καθαυτή. Συνήθως είναι ένα ορατό σημάδι μιας άλλης πάθησης που χρήζει ιατρικής αξιολόγησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η γλώσσα μπορεί αρχικά να φαίνεται λευκή πριν γίνει έντονα κόκκινη και ανώμαλη. Αυτό το μοτίβο σχετίζεται ιδιαίτερα με την οστρακιά, αλλά η γλώσσα φράουλα μπορεί επίσης να εμφανιστεί από νόσο Kawasaki, σύνδρομο τοξικού σοκ, αλλεργίες και -πιο σπάνια- ανεπάρκεια βιταμίνης Β12.

Τι προκαλεί τη γλώσσα φράουλα;

Οι πιο συχνές αιτίες είναι οι λοιμώξεις ή οι φλεγμονώδεις ασθένειες. Η αλλαγή στη γλώσσα έχει σημασία, επειδή η υποκείμενη πάθηση μπορεί να χρειάζεται γρήγορη θεραπεία.

Πιθανή αιτία Άλλα σημάδια που πρέπει να προσέξετε Γιατί έχει σημασία Οστρακιά Πονόλαιμος, πυρετός, εξάνθημα σαν γυαλόχαρτο, πρησμένες αμυγδαλές Συνήθως αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά Νόσος Kawasaki Πυρετός, εξάνθημα, κόκκινα μάτια, πρησμένα χέρια ή πόδια, σκασμένα χείλη Μπορεί να επηρεάσει την καρδιά εάν δεν αντιμετωπιστεί Σύνδρομο τοξικού σοκ Αιφνίδιος πυρετός, έμετος, διάρροια, εξάνθημα, χαμηλή αρτηριακή πίεση, σύγχυση Επείγουσα ιατρική περίθαλψη Αλλεργία ή ανεπάρκεια Πρήξιμο, κνησμός, δυσφορία στο στόμα, κόπωση, χλωμό δέρμα Η θεραπεία εξαρτάται από τον αιτιακό παράγοντα

Η οστρακιά προκαλείται από στρεπτόκοκκο ομάδας Α, τον ίδιο τύπο βακτηρίων που μπορεί να προκαλέσει… στρεπτόκοκκο. Επηρεάζει συχνότερα τα παιδιά και αντιβιοτικά όπως η πενικιλίνη και η αμοξικιλλίνη χρησιμοποιούνται συνήθως όταν επιβεβαιωθεί η διάγνωση.

προκαλείται από στρεπτόκοκκο ομάδας Α, τον ίδιο τύπο βακτηρίων που μπορεί να προκαλέσει… στρεπτόκοκκο. Επηρεάζει συχνότερα τα παιδιά και αντιβιοτικά όπως η πενικιλίνη και η αμοξικιλλίνη χρησιμοποιούνται συνήθως όταν επιβεβαιωθεί η διάγνωση. Η νόσος Kawasaki επηρεάζει κυρίως μικρά παιδιά και προκαλεί φλεγμονή στα αιμοφόρα αγγεία. Η ανησυχία είναι η καρδιακή εμπλοκή, συμπεριλαμβανομένων επιπλοκών της στεφανιαίας αρτηρίας, γι' αυτό και ο παρατεταμένος πυρετός με γλώσσα φράουλα δεν πρέπει ποτέ να αγνοείται.

επηρεάζει κυρίως μικρά παιδιά και προκαλεί φλεγμονή στα αιμοφόρα αγγεία. Η ανησυχία είναι η καρδιακή εμπλοκή, συμπεριλαμβανομένων επιπλοκών της στεφανιαίας αρτηρίας, γι' αυτό και ο παρατεταμένος πυρετός με γλώσσα φράουλα δεν πρέπει ποτέ να αγνοείται. Το σύνδρομο τοξικού σοκ είναι σπάνιο αλλά σοβαρό. Μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και μπορεί να περιλαμβάνει πυρετό, γαστρεντερικά συμπτώματα, εξάνθημα, χαμηλή αρτηριακή πίεση και προβλήματα οργάνων. Η γλώσσα φράουλα μπορεί να είναι ένα από τα πολλά προειδοποιητικά σημάδια.

Είναι επώδυνη η γλώσσα φράουλα;

Μπορεί να είναι. Μερικοί αισθάνονται πόνο στη γλώσσα, κάψιμο, πρήξιμο ή ευαισθησία σε όξινα, πικάντικα ή καυτερά τρόφιμα. Άλλοι παρατηρούν κυρίως την αλλαγή στο χρώμα και την υφή.

Η ίδια η γλώσσα φράουλα δεν αποτελεί τον κύριο κίνδυνο. Το σημαντικό ερώτημα είναι γιατί έχουν προκληθεί οι εμφανείς αλλαγές.

Πότε πρέπει να καλέσετε γιατρό;

Επικοινωνήστε με ωτορινολαρυγγολόγο εάν εσείς ή το παιδί σας εμφανίσετε κόκκινη, ανώμαλη γλώσσα, ειδικά μαζί με:

πυρετό

εξάνθημα

πονόλαιμο

πρησμένους αδένες

κόκκινα μάτια

ξεφλούδισμα του δέρματος

έμετο

διάρροια

ζάλη

ασυνήθιστη κόπωση

Ζητήστε επείγουσα φροντίδα εάν υπάρχουν σημάδια σοβαρής ασθένειας, όπως σύγχυση, λιποθυμία, δυσκολία στην αναπνοή, συμπτώματα χαμηλής αρτηριακής πίεσης, ταχέως εξαπλούμενο εξάνθημα ή πρήξιμο των χειλιών, του προσώπου και του λαιμού.

Πώς αντιμετωπίζεται η γλώσσα φράουλα;

Η θεραπεία εξαρτάται αποκλειστικά από την αιτία:

Η οστρακιά συνήθως απαιτεί αντιβιοτικά

συνήθως απαιτεί αντιβιοτικά Η νόσος Kawasaki αντιμετωπίζεται στο νοσοκομείο, συνήθως με ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη και ασπιρίνη

αντιμετωπίζεται στο νοσοκομείο, συνήθως με ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη και ασπιρίνη Το σύνδρομο τοξικού σοκ χρειάζεται επείγουσα φροντίδα, αντιβιοτικά, υγρά και στενή παρακολούθηση.

χρειάζεται επείγουσα φροντίδα, αντιβιοτικά, υγρά και στενή παρακολούθηση. Εάν ευθύνεται μια αλλεργία, η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει την αποφυγή του παράγοντα που την προκαλεί και τη χρήση φαρμάκων όπως τα αντιισταμινικά

η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει την αποφυγή του παράγοντα που την προκαλεί και τη χρήση φαρμάκων όπως τα αντιισταμινικά Εάν επιβεβαιωθεί ανεπάρκεια βιταμίνης Β12, μπορεί να συνιστώνται αλλαγές στη διατροφή ή συμπληρώματα

Μην προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε τη γλώσσα φράουλας μόνο με στοματικό διάλυμα ή σπιτικές θεραπείες. Μπορεί να ανακουφίσουν τον ερεθισμό, αλλά δεν θα θεραπεύσουν την οστρακιά, τη νόσο Kawasaki, το σύνδρομο τοξικού σοκ ή άλλη υποκείμενη πάθηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι μεταδοτική η γλώσσα φράουλα;

Η καθαυτή αλλαγή στη γλώσσα δεν είναι μεταδοτική, αλλά ορισμένες αιτίες είναι. Η οστρακιά, για παράδειγμα, μπορεί να εξαπλωθεί από άτομο σε άτομο επειδή προκαλείται από βακτήρια στρεπτόκοκκου ομάδας Α.

Μπορεί η γλώσσα φράουλα να υποχωρήσει από μόνη της;

Μπορεί να βελτιωθεί μόλις υποχωρήσει η υποκείμενη αιτία, αλλά δεν πρέπει να υποθέσετε ότι είναι ακίνδυνη. Επειδή ορισμένες αιτίες απαιτούν άμεση θεραπεία, θα πρέπει να ελέγχεται μια νέα γλώσσα που μοιάζει με φράουλα.

Συμπέρασμα

Μια γλώσσα έχει την υφή και χρώμα φράουλας είναι ένα ορατό σημάδι, όχι μια τελική διάγνωση. Τις περισσότερες φορές υποδεικνύει οστρακιά, νόσο Kawasaki ή σύνδρομο τοξικού σοκ, αν και μπορεί επίσης να εμπλέκονται αλλεργίες και ανεπάρκεια βιταμίνης Β12.

Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι απλή: εάν η γλώσσα γίνει έντονα κόκκινη, πρησμένη και με ανωμαλίες (ειδικά μαζί με πυρετό, εξάνθημα, πονόλαιμο και έμετο) ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Πηγές:

webmd.com

clevelandclinic.org

cdc.gov (1)

cdc.gov (2)

cdc.gov (3)