Πανελλήνιες και για το Λιμενικό στην Αλλόνησο: Το παρ΄ολίγον πρόβλημα και η κινητοποίηση

Snapshot Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις στη Μαγνησία διεξήχθησαν ομαλά σε 24 εξεταστικά κέντρα με ποσοστό συμμετοχής 92,9%.

Κατά τις δοκιμαστικές λήψεις θεμάτων στο Εξεταστικό Κέντρο Αλοννήσου υπήρξε προσωρινή αδυναμία παραλαβής, που αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Η Λιμενική Αρχή Σκοπέλου κινητοποιήθηκε προληπτικά για τη θαλάσσια μεταφορά θεμάτων στην Αλόννησο, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Η μεταφορά θεμάτων στη Μαγνησία υποστηρίζεται επίσης από την Ελληνική Αστυνομία με περιπολικό σε συγκεκριμένες διαδρομές.

Οι επόμενες εξετάσεις των ΓΕΛ προγραμματίζονται για την 8η Ιουνίου, ενώ οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ συνεχίζονται στις 6 Ιουνίου με διάφορα μαθήματα. Snapshot powered by AI

Ομαλή ήταν και σήμερα, η διεξαγωγή των Πανελλήνιων Εξετάσεων και στα 24 εξεταστικά κέντρα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, στο μάθημα της Χημείας για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας και στο μάθημα της Πληροφορικής για την Ομάδα Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης, οι υποψήφιοι ήταν στον αριθμό 1440 και από αυτούς εξετάστηκαν 1338, απουσίασαν 102 και το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε στο 92,9%.

«Καμπανάκι» κινδύνου για τα θέματα- Σε εγρήγορση το Λιμενικό

Τα θέματα, όπως κάνει γνωστό η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, παραλήφθηκαν εγκαίρως και οι εξετάσεις εξελίχθηκαν απόλυτα ομαλά σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών λήψεων στις 6:30 το πρωί διαπιστώθηκε αδυναμία παραλαβής θεμάτων από το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης του Ε.Κ. Αλοννήσου και αμέσως ειδοποιήθηκε η Λιμενική Αρχή Σκοπέλου για την περίπτωση κατά την οποία θα χρειαζόταν να συνδράμει για την θαλάσσια μεταφορά των θεμάτων από μέλος της Λυκειακής Επιτροπής Σκοπέλου στην Λυκειακή Επιτροπή της Αλοννήσου.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και η λήψη θεμάτων έγινε κανονικά από το ΕΚ Αλοννήσου. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, με ανακοίνωσή της εκφράζει την βαθιά ικανοποίησή της για την άμεση κινητοποίηση και διάθεση συνδρομής από τη Λιμενική Αρχή Σκοπέλου για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στο σημείο αυτό η Διεύθυνση σημειώνει ότι και για όλες τις ημέρες διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ, η μεταφορά των θεμάτων από το ΓΕΛ Ν. Αγχιάλου στο ΕΚ 2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο με ΛΤ Νέας Αγχιάλου (Κατάστημα Κράτησης Κασσαβέτειας) πραγματοποιείται με τη συνδρομή περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Τέτοιες ενέργειες αναδεικνύουν το έμπρακτο ενδιαφέρον και την ετοιμότητα των Αστυνομικών και Λιμενικών αρχών για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και των μαθητών μας», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Τα επόμενα μαθήματα των υποψηφίων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Η επόμενη ημέρα εξέτασης των αποφοίτων των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) είναι την Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στο μάθημα της Ιστορίας για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στο μάθημα της Φυσικής για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας και στο μάθημα της Οικονομίας για την Ομάδα Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ συνεχίζονται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο- Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

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