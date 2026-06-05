Οργισμένος Τεντόγλου με τη μέτρηση του τελευταίου άλματος στο Diamond League: «Τι σκ@τοσόου, αδελφέ»

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του άλματος εις μήκος, Μίλτος Τεντόγλου, με προσπάθεια στα 8,24 μέτρα, πήρε τη δεύτερη θέση στο Diamond League της Ρώμης, με τον Βούλγαρο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ να κατακτά την κορυφή με 8,26 μέτρα στο τελευταίο του άλμα.

Ωστόσο, στο τελευταίο του άλμα, που ήταν και το καλύτερο, ο Τεντόγλου τα «έβαλε» με τους διοργανωτές για τον τρόπο που μετρήθηκε άλμα του, αλλά και για το γεγονός ότι δεν είχε στρωθεί η άμμος στο σκάμμα.

«Τι κάνουμε εδώ αδελφέ, τι σκ@τοσόου. Να μην κάνουμε οριζόντια άλματα εάν δεν μπορείτε να έχετε καν ευθεία την άμμο και να μετράται σωστά», έγραψε ο Έλληνας πρωταθλητής σε story στο Instagram.

Διαβάστε επίσης