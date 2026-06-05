Τροχαίο στη Νέα Αρτάκη: Σφοδρή σύγκρουση μηχανής με φορτηγό - Ένας σοβαρά τραυματίας

Ο οδηγός του δίκυκλου υπέστη σοβαρά τραύματα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Τροχαίο στη Νέα Αρτάκη: Σφοδρή σύγκρουση μηχανής με φορτηγό - Ένας σοβαρά τραυματίας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Νέα Αρτάκη, Εύβοια, με σύγκρουση δίκυκλου και φορτηγού.
  • Ο οδηγός του δικύκλου υπέστη βαρύτατα τραύματα, κυρίως στα κάτω άκρα και ειδικά σε ένα πόδι.
  • Οι δυνάμεις διάσωσης και η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκαν άμεσα και μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο Χαλκίδας.
  • Οι αρχές διεξάγουν προανάκριση για να καθορίσουν τα ακριβή αίτια και την πορεία των οχημάτων πριν το ατύχημα.
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/6) στην περιοχή της Νέας Αρτάκης, στην Εύβοια.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 06:00 στο ύψος του «Μιτάφη», επί του κεντρικού οδικού δικτύου. Υπό συνθήκες που διερευνώνται διεξοδικά από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας Χαλκίδας, ένα δίκυκλο ενεπλάκη σε τροχαίο με διερχόμενο φορτηγό όχημα.

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Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφοδρότατη με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του δικυκλιστή, ο οποίος βρέθηκε στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αναβάτης υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα, τα οποία εντοπίζονται κυρίως στα κάτω άκρα και ειδικότερα στο ένα του πόδι. Αμέσως μετά τις πρώτες κλήσεις διερχόμενων οδηγών στο κέντρο επιχειρήσεων, κινητοποιήθηκαν ταυτόχρονα οι δυνάμεις διάσωσης και ασφάλειας.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας αφού σταθεροποιήθηκε από τους διασώστες μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου εφημερεύοντες ιατροί ανέλαβαν την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων του.

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Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να ερευνούν την ακριβή πορεία των εμπλεκόμενων πριν τη σύγκρουση.

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