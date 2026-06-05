Ηράκλειο: Άνδρας εγκλωβίστηκε μεταξύ δύο ορόφων σε ασανσέρ μεταφέροντας ψυγείο

Snapshot Άνδρας εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ στο Ηράκλειο ενώ μετέφερε ηλεκτρικό ψυγείο.

Το ψυγείο μετακινήθηκε μέσα στον ανελκυστήρα και προκάλεσε το μπλοκάρισμα.

Στο σημείο επενέβη η Πυροσβεστική και η εταιρεία συντήρησης ανελκυστήρων για τον απεγκλωβισμό.

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τραυματισμούς, με μόνο αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του.

Το ψυγείο είχε σφηνώσει μεταξύ δύο ορόφων, δημιουργώντας επικίνδυνη κατάσταση. Snapshot powered by AI

Απίστευτη περιπέτεια για άνδρα το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6) στο Ηράκλειο που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ κατά τη μεταφορά ενός ηλεκτρικού ψυγείου.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο άνδρας επιχείρησε να μεταφέρει την οικιακή ηλεκτρική συσκευή χρησιμοποιώντας ανελκυστήρα, ωστόσο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το ψυγείο μετακινήθηκε μέσα στον μικρό χώρο, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει το ασανσέρ και να εγκλωβιστεί ο ίδιος στο εσωτερικό του

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό του άνδρα. Στο περιστατικό επιχείρησαν πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ χρειάστηκε και η συνδρομή της εταιρείας συντήρησης ανελκυστήρων προκειμένου να ανοίξει με ασφάλεια το ασανσέρ και να απομακρυνθεί το ψυγείο. Τελικά ο άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς - σύμφωνα με τις πληροφορίες - να έχει τραυματιστεί, με απολογισμό μόνο την ταλαιπωρία που υπέστη.

Οι παρακάτω φωτογραφίες αποτυπώνουν την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί μέσα στον ανελκυστήρα, με το ψυγείο να έχει μετακινηθεί επικίνδυνα και να έχει σφηνώσει στο χώρο μεταξύ... δύο ορόφων!

cretalive.gr

cretalive.gr

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