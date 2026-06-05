Πρέβεζα: Νεκρή 76χρονη στο σπίτι της στον Μύτικα – Είχε πεθάνει ημέρες πριν

Snapshot Μία 76χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στον Μύτικα Πρέβεζας, με τον θάνατό της να έχει επέλθει αρκετές ημέρες πριν.

Η γυναίκα εντοπίστηκε όταν συγγενικό της πρόσωπο ανησύχησε λόγω της απουσίας επικοινωνίας για πέντε ημέρες.

Οι αστυνομικές αρχές κλήθηκαν και, με τη βοήθεια κλειδαρά, άνοιξαν την πόρτα της οικίας όπου βρήκαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο θάνατός της δεν έγινε αντιληπτός από κανέναν για μέρες. Snapshot powered by AI

Νεκρή μέσα στο σπίτι της στον Μύτικα Πρέβεζας βρέθηκε μία 76χρονη γυναίκα, με τον θάνατό της μάλιστα να έχει επέλθει αρκετές ημέρες πριν.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν στενό συγγενικό πρόσωπο της άτυχης ηλικιωμένης ανησύχησε, καθώς το τελευταίο πενθήμερο δεν είχε καμία επαφή μαζί της, ενώ η 76χρονη δεν απαντούσε στις επίμονες τηλεφωνικές του κλήσεις.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, άνδρες των οποίων μετέβησαν στο σπίτι στον Μύτικα.

Οι αστυνομικοί συνοδευόμενοι από κλειδαρά, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, άνοιξαν την πόρτα της οικίας και βρέθηκαν αντιμέτωποι με το σοκαριστικό θέαμα, εντοπίζοντας τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η ηλικιωμένη είχε αφήσει την τελευταία της πνοή εδώ και μέρες, χωρίς κανείς να αντιληφθεί το παραμικρό.

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