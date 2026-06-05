Πάτρα: Οκτώ θάνατοι κρατουμένων τους τελευταίους τρεις μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου

Υπό διερεύνηση τα αίτια θανάτου των κρατουμένων

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πάτρα: Οκτώ θάνατοι κρατουμένων τους τελευταίους τρεις μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τους τελευταίους τρεις μήνες έχουν καταγραφεί οκτώ θάνατοι κρατουμένων στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα.
  • Η Εισαγγελία Εφετών Πατρών έχει δώσει εντολή για τη διερεύνηση των αιτιών των θανάτων.
  • Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών έχει πραγματοποιήσει επισκέψεις στις φυλακές και έχει κάνει παρεμβάσεις σε κρατικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς.
  • Ζητείται άμεση ενίσχυση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και διασφάλιση πρόσβασης των κρατουμένων σε υπηρεσίες υγείας.
  • Τονίζεται η ανάγκη αποσυμφόρησης και βελτίωσης των συνθηκών κράτησης για την προστασία της ανθρώπινης αξίας και των δικαιωμάτων των κρατουμένων.
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Την παρέμβαση της Δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει οι θάνατοι τουλάχιστον οκτώ κρατουμένων τους τελευταίους τρεις μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Παναγιώτης Μεταξάς, «έχει ήδη δοθεί εντολή από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών, για την διερεύνηση των αιτιών θανάτου των κρατουμένων».

Παράλληλα, ο Παναγιώτης Μεταξάς είπε ότι «επισκεφθήκαμε πρόσφατα τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, μαζί με τον εισαγγελέα Εφετών, όπου ήταν παρούσα και η εισαγγελέας των φυλακών», ενώ, όπως πρόσθεσε, «ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών έχουμε κάνει ήδη παρεμβάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα».

Ειδικότερα σημείωσε ότι «έχουμε ήδη αποστείλει έγγραφα στους υπουργούς Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, στη γενική γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στην εισαγγελέα – επόπτρια των φυλακών του Αγίου Στεφάνου, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Συνήγορο του Πολίτη και στον Εθνικό Μηχανισμό πρόληψης βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης».

Όπως λέει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, «λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την εισαγγελική παρέμβαση ζητάμε, μεταξύ άλλων, την άμεση και κατεπείγουσα παρέμβαση όλων των αρμοδίων αρχών για την ουσιαστική αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στις φυλακές, την άμεση στελέχωση με επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, την διασφάλιση σταθερής και ασφαλούς πρόσβασης των κρατουμένων σε υπηρεσίες ψυχικής και σωματικής υγείας, τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αποσυμφόρηση και βελτίωση των συνθηκών κράτησης και καταλήγουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης αξίας και της ζωής των κρατουμένων αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση κάθε κράτος δικαίου και αναγκαία προϋπόθεση για την διασφάλιση της νομιμότητας του ανθρωπιστικού χαρακτήρα της ποινικής μεταχείρισης και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου».

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