Ενεργοί Μπαμπάδες: Η μοριοδότηση τέκνων να μην εξαρτάται από τη σωρευτική ύπαρξη γονικής μέριμνας

Snapshot Οι «Ενεργοί Μπαμπάδες» ζητούν την επανεξέταση της διάταξης Ε16 της προκήρυξης 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ που αφορά τη μοριοδότηση τέκνων.

Η τρέχουσα διάταξη χορηγεί μόρια μόνο σε υποψηφίους που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων.

Αιτούνται να αναγνωρίζεται η μοριοδότηση και για γονείς που ασκούν νόμιμα τη γονική μέριμνα χωρίς να έχουν στερηθεί τα γονεϊκά τους δικαιώματα.

Ζητείται η ερμηνεία και εφαρμογή της προκήρυξης σύμφωνα με το ισχύον οικογενειακό δίκαιο, το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και το ενωσιακό δίκαιο. Snapshot powered by AI

Επιστολή προς την υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, απέστειλαν την Τετάρτη 3 Ιουνίου, οι «Ενεργοί Μπαμπάδες», ζητώντας την άμεση επανεξέταση της διάταξης Ε16 της προκήρυξης 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ και την τροποποίηση της διατύπωσης ώστε η μοριοδότηση τέκνων να μην εξαρτάται από τη σωρευτική ύπαρξη γονικής μέριμνας και επιμέλειας.

Στην επιστολή εκφράζουν την «έντονη διαμαρτυρία τους» και, όπως αναφέρουν «υποβάλλουμε αίτημα επανεξέτασης της διάταξης Ε16 της προκήρυξης 2ΓΕ/2026, σύμφωνα με την οποία χορηγούνται: «τρεις (3) μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο για το οποίο ο/η υποψήφιος/α έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια».

Για αυτό, στα αιτήματά τους περιλαμβάνουν και «την αναγνώριση των τέκνων και στους γονείς που ασκούν νόμιμα τη γονική μέριμνα και δεν έχουν στερηθεί τα γονεϊκά τους δικαιώματα», καθώς και «την ερμηνεία και εφαρμογή της προκήρυξης σύμφωνα με το ισχύον οικογενειακό δίκαιο, το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και το ενωσιακό δίκαιο».

Αναλυτικά η επιστολή

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