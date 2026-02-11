«Ενεργοί Μπαμπάδες» Ζητούν θεσμική αναγνώριση της γονικής αποξένωσης

Την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του πρωθυπουργού ζητούν με επιστολή οι «Ενεργοί Μπαμπάδες για τα δικαιώματα του παιδιού»

Newsbomb

«Ενεργοί Μπαμπάδες» Ζητούν θεσμική αναγνώριση της γονικής αποξένωσης
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανοιχτή επιστολή στον πρωθυπουργό έστειλε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ενεργοί Μπαμπάδες για τα δικαιώματα του παιδιού» και ζητούν την θεσμική αναγνώριση της γονικής αποξένωσης ως σοβαρής μορφής ψυχολογικής κακοποίησης των παιδιών.

Παράλληλα καλούν τον πρωθυπουργό να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκδίκασης υποθέσεων επικοινωνίας και επιμέλειας με προτεραιότητα στο δικαίωμα του παιδιού να έχει και τους δύο γονείς στην ζωή του μετά τον χωρισμό.

Επιπλέον ζητούν την επιβολή ουσιαστικών παραδειγματικών και άμεσα εκτελεστών ποινών στον γονέα που θα επιχειρήσει να αποκόψει τον έτερο γονέα από το παιδί του και να παρεμποδίζει την επικοινωνία.

Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής:

Προς: Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Κοιν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΩΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΕΠΙΔΕΙΝΟΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.

Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε για μία φορά ακόμα την έντονη διαμαρτυρία μας και την βαθιά ανησυχία μας γιατί το τραγικό φαινόμενο της Γον. Αποξένωσης όχι μόνο παραμένει ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ αλλά ΕΠΙΔΕΙΝΩΝΕΤΑΙ με ταχύτατους ρυθμούς χωρίς ΚΑΜΜΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ της Πολιτείας. Παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα είναι γνωστό, τεκμηριωμένο και επανειλημμένως επισημασμένο η Πολιτεία εξακολουθεί να κωφεύει σαν να είναι μία «οικογενειακή διαφορά» μεταξύ ενηλίκων παραβλέποντας ότι είναι ψυχική κακοποίηση ανηλίκων εφ όσον, με διάφορες μεθοδεύσεις , αναγκάζονται να μεγαλώνουν χωρίς την φυσική παρουσία του ένα τους γονέα που κατά συντριπτική πλειοψηφία είναι ο πατέρας...

Παρόλο που έχουμε στείλει επανειλημμένως επιστολές και σε εσάς και στα αρμόδια υπουργεία ποτέ δεν τύχαμε κάποιας ανταπόκρισης.

Το ίδιο συνέβη και με τα Υπομνήματα που στείλαμε προ ολίγων μηνών μαζί με άλλες συλλογικότητες, με ολοκληρωμένες προτάσεις για την θεσμική αντιμετώπιση της Γον. Αποξένωσης, αλλά είχαμε την ίδια τύχη, ΚΑΜΜΙΑ απάντηση... Η Γον. Αποξένωση όμως καλπάζει και όταν η Πολιτεία δεν επεμβαίνει το πρόβλημα διογκώνεται και η αδικία παγιώνεται με καταστροφικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες για τις σχέσεις γονέα-
τέκνου. Η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά γονείς και παιδιά είναι αμείλικτη και αδιαμφισβήτητη κάτι που μπορείτε πολύ εύκολα να διαπιστώσετε εάν διαβάσετε σχετικά δικόγραφα...

- Η παρεμπόδιση επικοινωνίας γονέα-τέκνου είναι πλέον μια συστηματική μέθοδος..

- Οι δικ. αποφάσεις επικοινωνίας δεν εφαρμόζονται ή παραβιάζονται, αφού δεν υπάρχουν ουσιαστικές συνέπειες...

- Οι διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης είναι υπερβολικά χρονοβόρες με αποτέλεσμα όταν εκδίδονται αποφάσεις να είναι ήδη αργά για την αποκατάσταση των σχέσεων και το παιδί να μεγαλώνει χωρίς τον ένα του γονέα, (κυρίως τον πατέρα) με σοβαρές συνέπειες και για τούς δύο.

- Οι ποινές που επιβάλλονται είναι ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ και σχεδόν πάντοτε ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, γεγονός που ακυρώνει κάθε αποτρεπτικό χαρακτήρα. Όταν μιά απόφαση έχει την δυνατότητα να μην εκτελείται λόγω ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ και ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Δικαιοσύνη και το ίδιο το κράτους του Δικαίου. Η σιωπή και η αδράνεια της Πολιτείας απέναντι σε αυτή την κατάσταση μέχρι στιγμής δείχνει ότι απουσιάζει η πολιτική βούληση για την αντιμετώπισή της.

Όταν μιλάμε όμως για παιδιά μιλάμε και για τα δικαιώματά τους. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από την ζωή του παιδιού τον ένα γονέα του είτε επειδή διακατέχεται από ιδιοκτησιακές αντιλήψεις είτε για εκδικητικούς λόγους ή επειδή έχουν σχεδιάσει έτσι την ζωή τους. Η Πολιτεία οφείλει να δείξει μηδενική ανοχή σε όσες πράξεις οδηγούν στην διάρρηξη σχέσεων γονέα-τέκνου (γον. αποξένωση) όπως ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ , ΨΕΥΔΕΙΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για να σταματήσει η δόλια πρακτική της εξόντωσης (κυρίως) του πατέρα και της κακοποίησης του παιδιού.

Σας καλούμε λοιπόν να αναλάβετε πρωτοβουλίες ώστε:

- ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΘΕΣΜΙΚΑ Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΩΣ ΣΟΒΑΡΗ ΜΟΡΦΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ..

- Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκδίκασης υποθέσεων επικοινωνίας και επιμέλειας με προτεραιότητα στο δικαίωμα του παιδιού να έχει και τους δυο γονείς στην ζωή του και μετά τον χωρισμό...

- Την επιβολή ουσιαστικών , παραδειγματικών και άμεσα εκτελεστών ποινών στον γονέα που θα επιχειρήσει να αποκόψει τον έτερο γονέα από το παιδί του παρεμποδίζοντας με δόλιους τρόπούς την επικοινωνία.

Η Γον. Αποξένωση αποτελεί μία σιωπηλή μάστιγα η οποία αποτυπώνεται στις ζωές χιλιάδων παιδιών και γονέων που βιώνουν καθημερινά την αδικία, την απομόνωση και την απόγνωση.

Η ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΚΑΙ ΒΑΡΑΙΝΕΙ ΟΣΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ, ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΥΝ!

Με εκτίμηση,

Για την Α.Μ.Κ.Ε. “Ενεργοί Μπαμπάδες για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:18ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στον Καναδά: Βίντεο από το σχολείο την ώρα της επίθεσης – Αστυνομικός μπαίνει στο κτίριο

12:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αυτοψία στον Βοτανικό από Αλαφούζο, Χατζηδάκη και Δούκα

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιώργος Γεράρδος: Η «Πλαίσιο» αποχαιρετά τον ιδρυτή της - «Καινοτόμος, διορατικός και ανθεκτικός»

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει» - Μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, μας δίνουν δύναμη

12:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Τελειώνει» η συμφωνία με Ελ Κααμπί - Υπογράφει ο Μαροκινός

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να άρει τα εσωτερικά προσκόμματα για να γίνει παγκόσμιος γίγαντας

11:52LIFESTYLE

Σάλος στη Γερμανία: Ο 70χρονος πρώην CEO της Google έχει ερωτική σχέση με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Τασμανία: Βρήκαν 5 οστά, δόντια και κλειδί αυτοκινήτου - Ερευνάται αν ανήκαν σε αγνοούμενη πεζοπόρο

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

11:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ρεβάνς Κυπέλλου, Τσιτσιπά και μπάσκετ

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: «Η Ρωσία θα μπορούσε να μας επιτεθεί», λέει ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Οι φυσικοί επιστήμονες ανακαλύπτουν τι ελέγχει την ταχύτητα του κβαντικού χρόνου

11:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπακογιάννης: «Κίνδυνος καθυστέρησης για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού»

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Σαβάνα Γκάρθι: Ελεύθερος ο άνδρας που τέθηκε υπό κράτηση για την υπόθεση απαγωγής της μητέρας της

11:20ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οδοστρωτήρας Γουεμπανιάμα, διέλυσε τους Λέικερς

11:10ΕΛΛΑΔΑ

«Ενεργοί Μπαμπάδες» Ζητούν θεσμική αναγνώριση της γονικής αποξένωσης ως σοβαρής μορφής ψυχολογικής κακοποίησης των παιδιών – Τι γράφουν σε επιστολή στον πρωθυπουργό

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: «Προετοιμασία, συνεργασία, προστασία για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων»

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο

11:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ασταμάτητη η Καινούργιου - Ποιος τερμάτισε δεύτερος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

09:12LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Εσπευσμένα σε νοσοκομείο με έντονους πόνους και πυρετό

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Απάτες, σχέδια, αδίστακτες κομπίνες: Η άγνωστη ιστορία του πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε πλούσιος

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: «Ο αστυνομικός μου έδειξε φωτογραφία με έναν άνδρα να με βιάζει» - Πώς έμαθε για τους 200 βιασμούς της

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στον Καναδά: Αναφορές ότι γυναίκα άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο - «Φράξαμε τις πόρτες με θρανία», λέει μαθητής

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Τασμανία: Βρήκαν 5 οστά, δόντια και κλειδί αυτοκινήτου - Ερευνάται αν ανήκαν σε αγνοούμενη πεζοπόρο

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει» - Μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, μας δίνουν δύναμη

11:52LIFESTYLE

Σάλος στη Γερμανία: Ο 70χρονος πρώην CEO της Google έχει ερωτική σχέση με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας

09:26LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Ποζάρει στο γυμναστήριο με μήνυμα «Keep It Simple» και γίνεται viral

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Δεν είχε συνεργούς στο στράτευμα λέει ο Σμήναρχος - Δεν έδωσε κωδικούς crypto, πιθανή η έκδοσή του σε τρίτη χώρα

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κρατούμενος βγήκε με άδεια, σκότωσε την 8χρονη κόρη του, τη μητέρα του και την πρώην σύζυγo

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Σαβάνα Γκάρθι: Ελεύθερος ο άνδρας που τέθηκε υπό κράτηση για την υπόθεση απαγωγής της μητέρας της

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία

03:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ