«Ενεργοί Μπαμπάδες» Ζητούν θεσμική αναγνώριση της γονικής αποξένωσης

Ανοιχτή επιστολή στον πρωθυπουργό έστειλε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ενεργοί Μπαμπάδες για τα δικαιώματα του παιδιού» και ζητούν την θεσμική αναγνώριση της γονικής αποξένωσης ως σοβαρής μορφής ψυχολογικής κακοποίησης των παιδιών.

Παράλληλα καλούν τον πρωθυπουργό να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκδίκασης υποθέσεων επικοινωνίας και επιμέλειας με προτεραιότητα στο δικαίωμα του παιδιού να έχει και τους δύο γονείς στην ζωή του μετά τον χωρισμό.

Επιπλέον ζητούν την επιβολή ουσιαστικών παραδειγματικών και άμεσα εκτελεστών ποινών στον γονέα που θα επιχειρήσει να αποκόψει τον έτερο γονέα από το παιδί του και να παρεμποδίζει την επικοινωνία.

Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής:

Προς: Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Κοιν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΩΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΕΠΙΔΕΙΝΟΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.

Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε για μία φορά ακόμα την έντονη διαμαρτυρία μας και την βαθιά ανησυχία μας γιατί το τραγικό φαινόμενο της Γον. Αποξένωσης όχι μόνο παραμένει ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ αλλά ΕΠΙΔΕΙΝΩΝΕΤΑΙ με ταχύτατους ρυθμούς χωρίς ΚΑΜΜΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ της Πολιτείας. Παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα είναι γνωστό, τεκμηριωμένο και επανειλημμένως επισημασμένο η Πολιτεία εξακολουθεί να κωφεύει σαν να είναι μία «οικογενειακή διαφορά» μεταξύ ενηλίκων παραβλέποντας ότι είναι ψυχική κακοποίηση ανηλίκων εφ όσον, με διάφορες μεθοδεύσεις , αναγκάζονται να μεγαλώνουν χωρίς την φυσική παρουσία του ένα τους γονέα που κατά συντριπτική πλειοψηφία είναι ο πατέρας...

Παρόλο που έχουμε στείλει επανειλημμένως επιστολές και σε εσάς και στα αρμόδια υπουργεία ποτέ δεν τύχαμε κάποιας ανταπόκρισης.

Το ίδιο συνέβη και με τα Υπομνήματα που στείλαμε προ ολίγων μηνών μαζί με άλλες συλλογικότητες, με ολοκληρωμένες προτάσεις για την θεσμική αντιμετώπιση της Γον. Αποξένωσης, αλλά είχαμε την ίδια τύχη, ΚΑΜΜΙΑ απάντηση... Η Γον. Αποξένωση όμως καλπάζει και όταν η Πολιτεία δεν επεμβαίνει το πρόβλημα διογκώνεται και η αδικία παγιώνεται με καταστροφικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες για τις σχέσεις γονέα-

τέκνου. Η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά γονείς και παιδιά είναι αμείλικτη και αδιαμφισβήτητη κάτι που μπορείτε πολύ εύκολα να διαπιστώσετε εάν διαβάσετε σχετικά δικόγραφα...

- Η παρεμπόδιση επικοινωνίας γονέα-τέκνου είναι πλέον μια συστηματική μέθοδος..

- Οι δικ. αποφάσεις επικοινωνίας δεν εφαρμόζονται ή παραβιάζονται, αφού δεν υπάρχουν ουσιαστικές συνέπειες...

- Οι διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης είναι υπερβολικά χρονοβόρες με αποτέλεσμα όταν εκδίδονται αποφάσεις να είναι ήδη αργά για την αποκατάσταση των σχέσεων και το παιδί να μεγαλώνει χωρίς τον ένα του γονέα, (κυρίως τον πατέρα) με σοβαρές συνέπειες και για τούς δύο.

- Οι ποινές που επιβάλλονται είναι ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ και σχεδόν πάντοτε ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, γεγονός που ακυρώνει κάθε αποτρεπτικό χαρακτήρα. Όταν μιά απόφαση έχει την δυνατότητα να μην εκτελείται λόγω ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ και ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Δικαιοσύνη και το ίδιο το κράτους του Δικαίου. Η σιωπή και η αδράνεια της Πολιτείας απέναντι σε αυτή την κατάσταση μέχρι στιγμής δείχνει ότι απουσιάζει η πολιτική βούληση για την αντιμετώπισή της.

Όταν μιλάμε όμως για παιδιά μιλάμε και για τα δικαιώματά τους. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από την ζωή του παιδιού τον ένα γονέα του είτε επειδή διακατέχεται από ιδιοκτησιακές αντιλήψεις είτε για εκδικητικούς λόγους ή επειδή έχουν σχεδιάσει έτσι την ζωή τους. Η Πολιτεία οφείλει να δείξει μηδενική ανοχή σε όσες πράξεις οδηγούν στην διάρρηξη σχέσεων γονέα-τέκνου (γον. αποξένωση) όπως ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ , ΨΕΥΔΕΙΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για να σταματήσει η δόλια πρακτική της εξόντωσης (κυρίως) του πατέρα και της κακοποίησης του παιδιού.

Σας καλούμε λοιπόν να αναλάβετε πρωτοβουλίες ώστε:

- ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΘΕΣΜΙΚΑ Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΩΣ ΣΟΒΑΡΗ ΜΟΡΦΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ..

- Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκδίκασης υποθέσεων επικοινωνίας και επιμέλειας με προτεραιότητα στο δικαίωμα του παιδιού να έχει και τους δυο γονείς στην ζωή του και μετά τον χωρισμό...

- Την επιβολή ουσιαστικών , παραδειγματικών και άμεσα εκτελεστών ποινών στον γονέα που θα επιχειρήσει να αποκόψει τον έτερο γονέα από το παιδί του παρεμποδίζοντας με δόλιους τρόπούς την επικοινωνία.

Η Γον. Αποξένωση αποτελεί μία σιωπηλή μάστιγα η οποία αποτυπώνεται στις ζωές χιλιάδων παιδιών και γονέων που βιώνουν καθημερινά την αδικία, την απομόνωση και την απόγνωση.

Η ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΚΑΙ ΒΑΡΑΙΝΕΙ ΟΣΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ, ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΥΝ!

Με εκτίμηση,

Για την Α.Μ.Κ.Ε. “Ενεργοί Μπαμπάδες για τα Δικαιώματα του Παιδιού

