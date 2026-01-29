«Ενεργοί Μπαμπάδες»: Ζητούν κατάργηση της διάταξης για συνεπιμέλεια με επιστολή στον πρωθυπουργό

Οι «Ενεργοί Μπαμπάδες» θέλουν την άμεση κατάργηση της νομοθετικής τροποποίησης για τη συνεπιμέλεια παιδιών, θέμα για το οποίο η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Γιώργος Φλωρίδης βρέθηκαν στο προσκήνιο – Το Μέγαρο Μαξίμου έχει αναφέρειω ότι η διάταξη για τη συνεπιμέλεια δεν είναι φωτογραφική

Newsbomb

«Ενεργοί Μπαμπάδες»: Ζητούν κατάργηση της διάταξης για συνεπιμέλεια με επιστολή στον πρωθυπουργό
UNSPLASH.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άμεση κατάργηση της διάταξης για τη συνεπιμέλεια ζητουν οι «Ενεργοί Μπαμπάδες», υποστηρίζοντας ότι «αποτελεί νομοθετική παραφωνία, επικίνδυνη διά τη σταθερότητα και εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και τις δικαστικές
αποφάσεις», όπως χαρατηριστικά αναφέρουν σε επιστολή προς τον πρωθυπουργό.

«Η τροποποίηση του άρθρου 1536 Α.Κ. είναι, όπως όλα δείχνουν, φωτογραφική και συνεπώς καταδικαστέα», τονίζεται ακόμη στην επιστολή.

Ολόκληρη η επιστολή του συλλόγου «Ενεργοί Μπαμπάδες»:

Η ΑΜΚΕ «Ενεργοί Μπαμπάδες για τα Δικαιώματα του Παιδιού», συνεπής διαχρονικά στην παρακολούθηση της εξέλιξης, όχι μόνον της Νομολογίας των Οικογενειακών Δικαστηρίων της χώρας, μετά την θέση σε εφαρμογή του Νόμου 4800/2021 (και στην οποία είχαμε την υπέρτατη τιμή, όπως κληθούμε και συμμετάσχουμε, ως εξωκοινοβουλευτικός φορέας) αλλά και κάθε νομοθετικής εξέλιξης σχετικής με το Εθνικό Οικογενειακό Δίκαιο, διαμαρτύρεται έντονα, για την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 1536 ΑΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε διά του άρθρου 109 Ν. 5264/2025 και ζητά την άμεση κατάργησή της.

Ειδικότερα: Η εν λόγω διάταξη αποτελεί νομοθετική παραφωνία, επικίνδυνη διά την σταθερότητα και εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη και τις Δικαστικές αποφάσεις. Εισάγει μια συνθήκη όπου δημιουργείται η δυνατότητα μιας «πρώιμης έφεσης», πριν την εκδίκαση της ήδη ασκηθείσας έφεσης, επί της αρχικής οριστικής απόφασης.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αντιδικία, πληθαίνουν οι δίκες, ενισχύεται ο οικονομικά ισχυρός γονέας και εν τέλει απομακρυνόμαστε από την ενίσχυση της εξωδικαστικής διευθέτησης που αποτέλεσε το διακύβευμα, του Ν. 4800/2021.

Αυτό, διότι με την ισόρροπη αντιμετώπιση «από κοινού και εξίσου» που ιστορικά αποτυπώθηκε στον Ν. 4800/21 προϊόντος του χρόνου αποθαρρύνονται καταχρηστικές και ιδιοκτησιακού τύπου βλέψεις, και οικοδομείται μια νέα κουλτούρα ισότητας και αποκλιμάκωσης των αντιδικιών και παιδιά που είχαν στερηθεί άδικα τον πατέρα τους δικαιώνονται.

Είναι αδιαμφησβήτητη αλήθεια ότι δικαστές, νομικοί παραστάτες αλλά κυρίως ο μέσος πολίτης γνωρίζει πλέον, ότι μετά τον χωρισμό ή την διάσταση οι γονείς συναποφασίζουν για όλα τα σημαντικά ζητήματα και όλο και περισσότεροι γονείς συνεχίζουν να συν-φροντίζουν και συν-ανατρέφουν το τέκνο τους.

Η απεύθυνση πλέον στο Δικαστήριο, αποτελεί σήμερα κοινή γνώση, δεν προεξοφλεί την στερεοτυπική και αυτοματοποιημένη ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας στον ένα γονέα και τον παραγκωνισμό του άλλου.

Η αλλαγή κουλτούρας που συντελείται μέσα σε τέσσερα χρόνια νομοθετικής εφαρμογής, δεν πρέπει επουδενί να επιβραδυνθεί, παρά αντιθέτως, θα πρέπει να συνεχίσει τον δρόμο της, ενισχύοντας η Πολιτεία ΑΜΕΣΑ τις ανάγκες του Νόμου 4800/2021 προς αντιμετώπιση της μάστιγας της ΓΟΝ. ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ και την πλήρη εξίσωση των γονέων και την εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του τέκνου, ήτοι την ισότιμη πρόσβασή του σε αμφότερους τους γονείς του.

Αντί λοιπόν να συζητάμε για την τροποποίηση του άρθρου 1536 ΑΚ, θα έπρεπε να συζητάμε για την εξαφάνιση του όρου «αποκλειστική» επιμέλεια, δεδομένου ότι κανένας γονέας (πλην αυτονόητα ειδικών περιπτώσεων) δεν θα πρέπει να «αποκλείεται», από την συν-ανατροφή του τέκνου του.

Περαιτέρω:

Η εν λόγω νομοθετικά κακότεχνη διάταξη, παραγνωρίζει το γεγονός ότι οι οριστικές δικαστικές αποφάσεις επί διαπλαστικών ζητημάτων, όπως αυτά της ρύθμισης της επιμέλειας, συνεπιμέλειας, ΔΕΝ έχουν, ούτως ή άλλως, προσωρινή εκτελεστότητα έως της τελεσιδικίας, (ήτοι έως του χρονικού σημείου της έκδοσης απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας έφεσης ή παρόδου άπρακτης της προθεσμίας της εφέσεως).

Η δυνατότητα μεταρρύθμισης της οριστικής απόφασης, ενώ εκκρεμεί ασκηθείσα έφεση, δημιουργεί αστάθεια δικαίου και δικονομική αβεβαιότητα. Αν λοιπόν έως την εκδίκαση της έφεσης, επί της αρχικής οριστικής απόφασης, η τελευταία έχει μεταρρυθμιστεί, σε τι στάθμιση θα προβεί το εφετειακό δικαστήριο;

Εάν λοιπόν μια οριστική απόφαση περί επιμέλειας (ήτοι ρύθμισης διαπλαστικού δικαιώματος) δεν μπορεί να κριθεί ως προσωρινώς εκτελεστή, ποιο το νόημα διερωτώμεθα, της εδραίωσης δικαιώματος μεταρρύθμισης μιας ανενεργής, ούτως ή άλλως, αποφάσεως, ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να επιχειρηθεί μεταρρύθμιση, διά της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων, και το οποίο, είναι ήδη δικονομικά διαθέσιμο, ως διαδικασία.

Το μόνο που έρχεται στο μυαλό, ακόμη και του πιο καλοπροαίρετου, είναι πως «εκείνοι» που επεδίωκαν/εισηγήθηκαν και επέτυχαν την μεταρρύθμιση αυτή, ήθελαν να διαγράψουν «από προσώπου γης» όχι μόνον το διά ταύτα, αλλά και το σκεπτικό, της πρόσφατης δικαστικής κρίσης που απασχόλησε και απασχολεί το Πανελλήνιο.

Η νομοθετική λοιπόν αστοχία της τροποποίησης του άρθρου 1536 Α.Κ. είναι, όπως όλα δείχνουν, φωτογραφική και συνεπώς καταδικαστέα, αλλά και συνάμα επισφαλής νομικά και δικονομικά και εγγυημένα, η διατήρηση της, θα επιφέρει ανασφάλεια δικαίου, καθυστερήσεις καθώς και κυρίως την εδραίωση στην κοινωνία της πεποίθησης, της «a la carte» απονομής της δικαιοσύνης βάσει, όχι της αρχής της ισότητας των Ελλήνων, αλλά μιας άλλου τύπου, ταξικής θεώρησης.

Για τους ως άνω ουσιαστικούς αλλά και νομικούς λόγους, ζητούμε μετ’ επιτάσεως, την ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1536 Α.Κ. παρ.2 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν.5264/2025.

Υ.Γ.: Η ΑΜΚΕ «Ενεργοί Μπαμπάδες για τα Δικαιώματα του Παιδιού» ΟΥΔΕΠΟΤΕ υπέβαλαν αίτημα για την επίμαχη τροποποίηση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Με εκτίμηση,

Για την ΑΜΚΕ «Ενεργοί Μπαμπάδες για τα Δικαιώματα του Παιδιού».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:14ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Νέες βαθύτερες τομές στο «σημείο μηδέν» που έγινε η έκρηξη - Τι αναζητά η Πυροσβεστική

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα εκτέλεσε 11 μέλη διαβόητης μαφιόζικης οικογένειας - Διοικούσαν κέντρα απάτης στη Μιανμάρ

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός 20.000 ετών: Το υπόγειο νερό που θα «ξεδιψούσε» την Νέα Υόρκη για 800 χρόνια

09:54ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Απογειώθηκε από την Ελευσίνα η πτήση του ΕΚΑΒ για να επαναπατρίσει τους δύο τραυματίες

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Kristin: Πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων στην Ηλεία - Φωτογραφίες

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Cybertruck: Το όνειρο από ατσάλι που λύγισε

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συναγωγή στη Νέα Υόρκη: Έρευνα για έγκλημα μίσους - Βίντεο

09:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Δεν θα προσμετρώνται οι απουσίες έως 5 ημερών για μαθητές με ιογενείς λοιμώξεις – Νέα εγκύκλιος

09:34ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Τρίκαλα και Καρδίτσα αποχαιρετούν την Αναστασία, την Αγάπη και την Σταυρούλα

09:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεαρός Παλαιστίνιος επιτέθηκε με γάντζους σε ζευγάρι στο κέντρο της Αθήνας ενώ «σήκωναν» χρήματα από ΑΤΜ: Τραυματίστηκε 42χρονος

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Tiktoker Shirley Raines σε ηλικία 58 ετών - Ήταν γνωστή για την φροντίδα που παρείχε στους άστεγους

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Kristin: Απαγορευτικό απόπλου λόγω ισχυρών ανέμων - Ποια δρομολόγια ακυρώθηκαν

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ίχνη κακοποίησης το 7 ημερών βρέφος που «έσβησε» στο Παίδων – «Πανικοβληθήκαμε και το πήγαμε πρώτα στο κτηνιατρείο»

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Αστρονόμοι ανακάλυψαν δυνητικά κατοικήσιμο πλανήτη 146 έτη φωτός μακριά

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Στάρμερ δώρισε στον Σι μία μπάλα από τον αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άρσεναλ

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το αδήλωτο υπόγειο που έγινε «βόμβα αερίου» και η απουσία των ανιχνευτών στο χώρο

09:07ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Η Θύρα 4 τίμησε τη μνήμη των επτά οπαδών με πυρσούς στην Καμάρα

08:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ενεργοί Μπαμπάδες»: Ζητούν κατάργηση της διάταξης για συνεπιμέλεια με επιστολή στον πρωθυπουργό

08:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ συγγενών σε εστιατόριο των Χανίων

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Nέο ντοκουμέντο από τη Μινεάπολη: Ο Άλεξ Πρέτι είχε συγκρουστεί με πράκτορες της ΙCE 11 μέρες πριν από τη δολοφονία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14LIFESTYLE

Πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του - «Εύχομαι σαν γιος να σου έδωσα λίγη χαρά»

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σε επιφυλακή για την κακοκαιρία Kristin - Οι περιοχές που θα πλήξει, πότε «χτυπά» την Αττική

09:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεαρός Παλαιστίνιος επιτέθηκε με γάντζους σε ζευγάρι στο κέντρο της Αθήνας ενώ «σήκωναν» χρήματα από ΑΤΜ: Τραυματίστηκε 42χρονος

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το αδήλωτο υπόγειο που έγινε «βόμβα αερίου» και η απουσία των ανιχνευτών στο χώρο

08:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί κατά κατοικίας στα Ιωάννινα: Εντοπίστηκε το όχημα των δραστών

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Έκοψαν το γλυκό και βρήκαν διαμάντι 500 ευρώ: «Το περάσαμε για αστείο»

08:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ενεργοί Μπαμπάδες»: Ζητούν κατάργηση της διάταξης για συνεπιμέλεια με επιστολή στον πρωθυπουργό

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Συνεπιβατισμός, αλλαγή στα δρομολόγια από Κρήτη και... Κάζα για φορτηγά - Τα νέα μέτρα για μικρότερα μποτιλιαρίσματα και Κηφισό

07:42ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Δύο τραυματίες οπαδοί μεταφέρονται σήμερα στην Ελλάδα - Επαναπατρίζονται και οι 7 σοροί

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Kristin: Πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων στην Ηλεία - Φωτογραφίες

09:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Δεν θα προσμετρώνται οι απουσίες έως 5 ημερών για μαθητές με ιογενείς λοιμώξεις – Νέα εγκύκλιος

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Στιγμές έντασης στην Τιμισοάρα - Οπαδός του ΠΑΟΚ έσπασε κάμερα δημοσιογράφου

22:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεσογειακός κυκλώνας φέρνει νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ίχνη κακοποίησης το 7 ημερών βρέφος που «έσβησε» στο Παίδων – «Πανικοβληθήκαμε και το πήγαμε πρώτα στο κτηνιατρείο»

08:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ συγγενών σε εστιατόριο των Χανίων

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Tiktoker Shirley Raines σε ηλικία 58 ετών - Ήταν γνωστή για την φροντίδα που παρείχε στους άστεγους

09:34ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Τρίκαλα και Καρδίτσα αποχαιρετούν την Αναστασία, την Αγάπη και την Σταυρούλα

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Nέο ντοκουμέντο από τη Μινεάπολη: Ο Άλεξ Πρέτι είχε συγκρουστεί με πράκτορες της ΙCE 11 μέρες πριν από τη δολοφονία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ