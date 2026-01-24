Η Κεφαλογιάννη επανέρχεται στο θέμα της ρύθμισης για τη συνεπιμέλεια και αισθάνεται δικαιωμένη

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη με ανάρτησή της στα social media επανήλθε στο θέμα της διάταξης για τη συνεπιμέλεια ισχυριζόμενη ότι μαζί με την αείμνηστη Μαριέττα Γιαννάκου είχαν δώσει μάχη μέσα στη Βουλή για τη βελτίωση του νομοσχεδίου για το οικογενειακό δίκαιο.

Κάνοντας share μια ανάρτηση που έγραψε μια χρήστης του Facebook (Meta) η κυρία Κεφαλογιάννη επανέρχεται στο ζήτημα που έχει προκαλέσει τεράστιο σάλο στο πολιτικό σκηνικό και δίνει μια άλλη διάσταση κόντρα στις κατηγορίες που δέχεται για παρέμβαση προς ίδιον όφελος.

Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη δεν κάνει κανένα δικό της σχόλιο παρά μόνο αναδημοσιεύει μια ανάρτηση από το προφίλ μιας γυναίκας που ονομάζεται Ειρήνη Παπαφιλίππου και η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ως βουλευτής η κύρια Κεφαλογιάννη είχε δώσει μάχη στη Βουλή το 2021 για να αλλάξουν κάποιες ρυθμίσεις της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας.

Όπως αναφέρει η συντάκτρια του κειμένου (που αναδημοσίευσε η υπουργός Τουρισμού) η κυρία Κεφαλογιάννη μαζί με την Μαριέττα Γιαννάκου δεν είχαν υπολογίσει τότε το πολιτικό κόστος και είχαν διαφωνήσει με το νομοσχέδιο το οποίο προωθούσε ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.

Η υπουργός Τουρισμού αισθάνεται δικαιωμένη και υιοθετώντας το κείμενο από το προφίλ της κυρίας Παπαφιλίππου επιμένει ότι η ρύθμιση που πέρασε πρόσφατα στο νομοσχέδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σωστή.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση με την επαναδημοσίευση της κυρίας Κεφαλογιάννη

