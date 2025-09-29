Όλγα Κεφαλογιάννη – Μίνως Μάτσας στα δικαστήρια για την επιμέλεια των παιδιών: Όλοι οι διάλογοι

Τα «ξίφη τους διασταύρωσαν» στα δικαστήρια για ακόμη μια φορά ο Μίνως Μάτσας και η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε στα δικαστήρια, όπου συζητήθηκαν οι δύο αντίθετες αγωγές τους για το διαζύγιο και την επιμέλεια των παιδιών τους.

Παρόντες ήταν και οι δύο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας στη δικαστική αίθουσα.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας ο πρόεδρος του δικαστηρίου όπως συνηθίζεται κάποιες φορές κάλεσε το εν διάστασει ζευγάρι και τους ρώτησε αν μπορούν να κάνουν μια προσπάθεια να τα βρουν εξωδικαστικά.

Ο διάλογος ανάμεσα στον πρόεδρο και τους δύο αντιδίκους είναι χαρακτηριστικός της έντασης που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Πρόεδρος: Δεν μπορείτε να κάνετε μια προσπάθεια να βρείτε μια λύση εξωδικαστικά;

Μ. Μάτσας: Προσπάθησα πριν φτάσουμε εδώ να τα βρούμε φιλικά και μου είπε «ή μου δίνεις αποκλειστική επιμέλεια ή πάμε στα δικαστήρια». Αν έχει αλλάξει κάτι…..

Ο. Κεφαλογιάννη: Η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης.

Μ. Μάτσας: Αυτά είναι στη φαντασία της.

Πρόεδρος: Μήπως χρειάζεστε πέντε λεπτά να το συζητήσετε;

Όλγα Κεφαλογιάννη: Όχι.

Στη συνέχεια ξεκίνησε η αποδεικτική διαδικασία με την εξέταση των μαρτύρων και από τις δύο πλευρές.

Βασικό στοιχείο αντιπαράθεσης κατά την εξέταση των μαρτύρων υπήρξε το θέμα της επιμέλειας των παιδιών, με την Όλγα Κεφαλογιάννη να ζητά την αποκλειστική επιμέλεια και τον Μίνω Μάτσα να διεκδικεί τη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών τους.

Από την πλευρά της Όλγας Κεφαλογιάννη, ως μάρτυρας κατέθεσε η αδελφή της.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του προέδρου αλλά και των δικηγόρων και των δύο πλευρών, υποστήριξε:

«Η αδελφή μου προσπαθεί να είναι πάντα κοντά στα παιδιά και περνάει αρκετό χρόνο μαζί τους. Τα παιδιά έχουν αρνητική διάθεση στο να διανυκτερεύσουν στον πατέρα τους.

Ο κύριος Μάτσας βγάζει μεγάλη ένταση απέναντι στην αδελφή μου.

Σκεφτείτε ότι η αδελφή μου πήγε σε ένα παιδικό πάρτι, στο οποίο είχε πάει τα παιδιά ο πατέρας. Επειδή ήταν και η αδελφή μου καλεσμένη, ο κύριος Μάτσας υποστήριξε ότι αυτό είναι παραβίαση της δικαστικής απόφασης».

Πρόεδρος: Ποια είναι τα θέματα που δεν επιτρέπουν την εναλλασσόμενη διαμονή στα σπίτια και των δύο γονέων;

Απάντηση: Φαίνεται ότι τα άτομα που είναι στο σπίτι του κυρίου Μάτσα δεν είναι κατάλληλα για τη σωστή ανατροφή των παιδιών. Τα παιδιά μας έχουν πει ότι η κυρία που τα προσέχει τούς φωνάζει πολύ.

Η αδελφή μου ετοιμάζει τα ρούχα των παιδιών όταν είναι να πάνε στον πατέρα τους και εκείνος δεν τα αφήνει να τα φορούν, αλλά τα βάζει να αλλάξουν και να φορέσουν ρούχα που έχει αυτός.

Ακόμα και για το πάρτι γενεθλίων δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν και έγιναν δύο χωριστά.

Υπάρχουν πολλές επιθετικές συμπεριφορές προς την αδελφή μου από τον κύριο Μάτσα. Έχει πολύ αρνητική διάθεση απέναντι στην αδελφή μου.

Πρόεδρος: Πώς ήρθαμε στον κλονισμό του γάμου;

Απάντηση: Ο κύριος Μάτσας έδειχνε σαν να είναι όλος του ο κόσμος η αδελφή μου. Μετά στην πορεία έκαναν και τα παιδιά. Τον Φεβρουάριο του 2024 άρχισε να υπάρχει μια απομάκρυνση του κυρίου Μάτσα.

Πρόεδρος: Ο κύριος Μάτσας ισχυρίζεται ότι προϋπήρχε ένταση και υπήρχε συμπεριφορά της κυρίας Κεφαλογιάννη ότι τον καταπίεζε και τον δυνάστευε, και ότι δεν είχε σωστή συμπεριφορά απέναντι στο πρώτο τους τέκνο.

Απάντηση: Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Εμείς τα μάθαμε από τα δικόγραφα.

Πρόεδρος: Ο κύριος Μάτσας λέει για ένα βίαιο περιστατικό στη Νέα Υόρκη;

Απάντηση: Εγώ ξέρω ότι έφυγαν ένα αγαπημένο ζευγάρι για τη Νέα Υόρκη και γύρισαν αγαπημένοι.

Ο κύριος Μάτσας δεν έκρυβε την εξωσυζυγική του σχέση· εμφανιζόταν κανονικά σε καφετέρια.

Ο Μίνως Μάτσας και η Όλγα Κεφαλογιάννη Eurokinissi

Στη συνέχεια, στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η αδελφή του Μίνω Μάτσα:

«Ο αδελφός μου έχει πολύ τρυφερή σχέση με τα παιδιά του. Έχει περισσότερο χρόνο να αφιερώσει στα παιδιά του από ό,τι η μητέρα τους.

Ο αδελφός μου προσπάθησε να είναι συναινετικός από την αρχή. Προσπάθησε και για το πάρτι των παιδιών και έστειλε μήνυμα στην εν διαστάσει σύζυγό του, και μετά έμαθε ότι είχε κανονιστεί πάρτι σε παραλιακό μαγαζί. Η κα Κεφαλογιάννη έχει επιλέξει για το οτιδήποτε να στέλνει εξώδικο· έχει στείλει εξώδικο ακόμα και στη μητέρα μας.

Όσες φορές έχω πάει στον αδελφό μου, έχω δει ότι τα παιδιά του είναι χαρούμενα. Κάνουν πολλά πράγματα μαζί με τον πατέρα τους.

Όσο ήταν παντρεμένοι, ένιωθα ότι δεν είμαι αρκετά ευπρόσδεκτη και δεν είχα πολλές σχέσεις με το ζευγάρι.

Δεν μου είχε πει κάτι ο αδελφός μου για τον κλονισμό του γάμου του κατά τη διάρκεια της σχέσης. Όταν μου το ανακοίνωσε, δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να κλαίει έτσι. Μου είπε: “Δεν αντέχω άλλο”. Αυτό έγινε περίπου τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο αδελφός μου δεν γνωρίζω να είχε εξωσυζυγική σχέση. Λυπάμαι αυτή την κοπέλα όταν την έκανε πρωτοσέλιδο η κυρία Κεφαλογιάννη. Η κυρία αυτή δουλεύει για τον αδελφό μου. Αν είχαν σχέση έναν χρόνο τώρα, θα το είχαμε δει, θα το είχαμε μάθει.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η κυρία Κεφαλογιάννη είχε τα παιδιά, κι εγώ την είδα στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο όπου εμφανίζεται ο κύριος Οικονομόπουλος».

