Οι κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων: Η νέα ιεραρχία στο στράτευμα

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Χαμόγελου του Παιδειού απο τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. Πέμπτη 11 Σεπτεβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Πραγματοποιήθηκε το πρωί στην έδρα του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στο Στρατόπεδο «ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ», η πρώτη συνεδρίαση του νέου Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ).

Τη συνεδρίαση τίμησε με την παρουσία του ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, όπου και απεύθυνε χαιρετισμό προς τα μέλη του ΑΣΣ.

Η νέα σύνθεση του ΑΣΣ είναι η ακόλουθη:

– Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, Αρχηγός ΓΕΣ

– Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, Υπαρχηγός ΓΕΣ

– Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού / EU – OHQ

– Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, Διοικητής ΑΣΔΑΑΜ

– Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, Διοικητής ΑΣΔΙΘ

– Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, Διοικητής ΑΣΔΗΜ/NRDC – GR

– Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, Διοικητής Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

– Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Καραμανίδης, Επιτελάρχης ΓΕΣ

– Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης, Διοικητής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου

– Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας, Διοικητής ΑΣΔΥΣ

Έκτακτες κρίσεις σε Στρατό Ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό: Προαγωγές και αποστρατείες - Όλα τα ονόματα

Σε έκτακτες κρίσεις ανώτατων αξιωματικών προέβη το βράδυ του Σαββάτου το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) των Ενόπλων Δυνάμεων, στην οποία συμμετείχαν οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ.

Νωρίτερα, το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την παράταση της θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, Ναυτικού, Αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθέριου Κατάρα και Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Επίσης, αποφασίστηκε ακόμη η παράταση της θητείας του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια.

Σε ό,τι αφορά τις κρίσεις των ανωτάτων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το ΣΑΓΕ κατά την 3 η Συνεδρίασή του έτους 2026, έκρινε ως ακολούθως:

1. Στο Στρατό Ξηράς

α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για πλήρωση κενών

θέσεων, τους:

(1) Υποστράτηγο (ΠΒ) Πολύχρονο Αναστάσιο

(2) Υποστράτηγο (ΤΘ) Καραμανίδη Κωνσταντίνο

(3) Υποστράτηγο (ΠΖ) Γάκη Κωνσταντίνο

(4) Υποστράτηγο (ΕΜ) Σαπλαούρα Αθανάσιο

β. «Διατηρητέο στον αυτό βαθμό» τον Υποστράτηγο (ΔΒ) Μπούρα

Ιωάννη.

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιναυάρχου, για πλήρωση κενών θέσεων,

τους:

(α) Υποναύαρχο Λαγάρα Σπυρίδωνα ΠΝ

(β) Υποναύαρχο (Μ) Κοντοδιό Πιέρρο ΠΝ

3. Στην Πολεμική Αεροπορία

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου, για πλήρωση κενών θέσεων,

τους:

(α) Υποπτέραρχο (Ι) Μπρούμα Βασίλειο

(β) Υποπτέραρχο (ΜΑ) Φανάρα Δημήτριο

Το ΣΑΓΕ κατά την 2 η Συνεδρίασή του έτους 2026, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Στρατό Ξηράς

α. «Διατηρητέους» τους:

Αντιστρατήγους

(1) Αντιστράτηγο (ΜΧ) Κορωνάκη Ανδρέα

(2) Αντιστράτηγο (ΠΒ) Παπασταθόπουλο Σταύρο

(3) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Βακεντή Δημήτριο

(4) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Καβιδόπουλο Παναγιώτη

(5) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Μπουντλιάκη Γρηγόριο

Υποστρατήγους

(1) Υποστράτηγο (ΠΒ) Πολύχρονο Αναστάσιο

(2) Υποστράτηγο (ΔΒ) Μπούρα Ιωάννη

(3) Υποστράτηγο (ΤΘ) Καραμανίδη Κωνσταντίνο

(4) Υποστράτηγο (ΠΖ) Γάκη Κωνσταντίνο

(5) Υποστράτηγο (ΜΧ) Πανούση Γεώργιο

(6) Υποστράτηγο (ΠΖ) Αραμπατζή Δημήτριο

(7) Υποστράτηγο (ΠΒ) Κορρέ Ιωάννη

(8) Υποστράτηγο (ΔΒ) Τσακανιά Εμμανουήλ

(9) Υποστράτηγο (ΠΒ) Δημουλά Αναστάσιο

(10) Υποστράτηγο (ΠΖ) Καπράλο Γεώργιο

(11) Υποστράτηγο (ΤΘ) Κωστάκη Ηλία

(12) Υποστράτηγο (ΜΧ) Γκρέτσα Νικόλαο

(13) Υποστράτηγο (ΤΘ) Κωστούλα Ιωάννη

(14) Υποστράτηγο (ΠΖ) Χατζή Εμμανουήλ

(15) Υποστράτηγο (ΠΒ) Δημητράκο Νικόλαο

(16) Υποστράτηγο (ΑΣ) Οικονόμου Ελευθέριο

(17) Υποστράτηγο (ΤΘ) Βάσιο Γεώργιο

(18) Υποστράτηγο (ΜΧ) Γαλλιό Νικόλαο

(19) Υποστράτηγο (ΔΒ) Κιούση Βασίλειο

(20) Υποστράτηγο (ΠΖ) Παπουτσάκη Ιωάννη

(21) Υποστράτηγο (ΕΜ) Σαπλαούρα Αθανάσιο

(22) Υποστράτηγο (ΥΠ) Ζήκο Θεόδωρο

(23) Υποστράτηγο (Ο) Σγουρούδη Αριστείδη

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

Αντιστρατήγους

(1) Αντιστράτηγο (ΠB) Σαρδέλλη Αθανάσιο

(2) Αντιστράτηγο (ΜΧ) Κλούβα Μιχαήλ

(3) Αντιστράτηγο (ΤΘ) Γαρίνη Αθανάσιο

(4) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Μανουρά Γεώργιο

Υποστρατήγους

(1) Υποστράτηγο (ΠΖ) Τυλιγαδά Σαράντη

(2) Υποστράτηγο (ΤΘ) Θεοδοσιάδη Αντώνιο

(3) Υποστράτηγο (ΠΖ) Κογιάννη Σπυρίδωνα

(4) Υποστράτηγο (ΜΧ) Γιαννακάκη Ευθύμιο

(5) Υποστράτηγο (ΠΖ) Πλουμή Μιχαήλ

(6) Υποστράτηγο (ΠΖ) Δρόσο Δημήτριο

(7) Υποστράτηγο (ΠΖ) Τσάμη Βασίλειο

(8) Υποστράτηγο (ΤΘ) Βασιλειάδη Γεώργιο

(9) Υποστράτηγο (ΠΒ) Καζάκη Στέργιο

(10) Υποστράτηγο (ΜΧ) Χατζηαλεξανδρή Αλέξανδρο

(11) Υποστράτηγο (ΕΜ) Ταβουλάρη Σωτήριο

(12) Υποστράτηγο (ΥΠ) Ανδριώτη Ιωάννη

(13) Υποστράτηγο (ΥΙ) Δημητρακόπουλο Γεώργιο

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. «Διατηρητέους» τους:

(1) Αντιναύαρχο Σασιάκο Χρήστο ΠΝ

(2) Αντιναύαρχο Μικρόπουλο Θεόδωρο ΠΝ

(3) Υποναύαρχο Λαγάρα Σπυρίδωνα ΠΝ

(4) Υποναύαρχο Γρυπάρη Βασίλειο ΠΝ

(5) Υποναύαρχο Παπαγεωργίου Παναγιώτη ΠΝ

(6) Υποναύαρχο Καραβά Παναγιώτη ΠΝ

(7) Υποναύαρχο Κοντογιαννάκο Κωνσταντίνο ΠΝ

(8) Υποναύαρχο Τσιαφούτη Σπυρίδωνα ΠΝ

(9) Υποναύαρχο (Μ) Κοντοδιό Πιέρρο ΠΝ

(10) Υποναύαρχο (Ο) Παλάσκα Δημήτριο ΠΝ

(11) Υποναύαρχο (ΥΙ) Μωραΐτη Σωτήριο ΠΝ

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Αντιναύαρχο (Μ) Δημητρόγλου Παναγιώτη ΠΝ

(2) Υποναύαρχο Αναγνωστόπουλο Λεωνίδα ΠΝ

(3) Υποναύαρχο Αλευρά Σπυρίδωνα ΠΝ

(4) Υποναύαρχο Καρλατήρα Σταύρο ΠΝ

(5) Υποναύαρχο (Μ) Βασιλογιαννακόπουλο Βασίλειο ΠΝ

3. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. «Διατηρητέους» τους:

(1) Αντιπτέραρχο (Ι) Γεωργακόπουλο Παναγιώτη

(2) Αντιπτέραρχο (Ι) Μπούζο Κωνσταντίνο

(3) Υποπτέραρχο (Ι) Μπρούμα Βασίλειο

(4) Υποπτέραρχο (Ι) Μπαντουβά Μάριο

(5) Υποπτέραρχο (Ι) Τζοβάρα Κωνσταντίνο - Σάββα

(6) Υποπτέραρχο (Ι) Κανουπάκη Ματθαίο

(7) Υποπτέραρχο (Ι) Καλλιγαρίδη Άγγελο

(8) Υποπτέραρχο (ΜΑ) Φανάρα Δημήτριο

(9) Υποπτέραρχο (ΜΑ) Κάκκαβα Κωνσταντίνο

(10) Υποπτέραρχο (ΥΙ) Σιαφάκα Κωνσταντίνο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Αντιπτέραρχο (Ι) Κωτσάκη Ιωάννη

(2) Αντιπτέραρχο (ΜΗ) Κλενιάτη Κωνσταντίνο

(3) Υποπτέραρχο (Ι) Κοκκώνη Νικόλαο

(4) Υποπτέραρχο (Ι) Ασημακόπουλο Ιωάννη

(5) Υποπτέραρχο (Ι) Χριστοδούλου Γεώργιο

(6) Υποπτέραρχο (Ι) Καρούμπαλη Σπυρίδωνα

(7) Υποπτέραρχο (Ι) Χατζηγεωργίου Ιωάννη

(8) Υποπτέραρχο (ΕΑ) Σουρρή Διαμαντή

(9) Υποπτέραρχο (Ο) Γεωργιάδη Γεώργιο

4. Στο Κοινό Νομικό Σώμα

«Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του», τον

Υποστράτηγο (ΝΟΜ) Τάγκο Δημήτριο.

5. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

«Διατηρητέο», τον Υποστράτηγο (ΟΕ) Πριόβολο Αριστοτέλη.

6. Στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής

«Διατηρητέο», τον Υποστράτηγο (ΠΛΗ) Χατζηδάκη Βασίλειο.

Την τοποθέτηση των Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων, Υποστρατήγου σε θέση Αντιστρατήγου και Υποπτεράρχου σε θέση Αντιπτεράρχου, ως εξής:

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) στην 2η/2026 Συνεδρίαση του αποφάσισε:

α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

(1) Τον Αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο (AM: 47233), ως Γενικό Επιθεωρητή Στρατού / EU - OHQ.

(2) Τον Αντιστράτηγο Γρηγόριο Μπουντλιάκη (AM: 47847), ως Διοικητή ΑΣΔΗΜ / NRDC-GR.

(3) Τον Αντιστράτηγο Αναστάσιο Πολύχρονο (AM: 47894), ως Διοικητή ΔΙΔΑΕ.

(4) Τον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Καραμανίδη (AM: 47933), ως Επιτελάρχη ΓΕΣ.

(5) Τον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Γάκη (AM: 48428), ως Διοικητή ΔΕΠ.

(6) Τον Αντιστράτηγο Αθανάσιο Σαπλαούρα (AM: 47449), ως Διοικητή ΑΣΔΥΣ.

(7) Τον Υποστράτηγο Νικόλαο Γκρέτσα (AM: 48980), ως Διοικητή ΔΙΚΑΦΚΑ.

β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

(1) Τον Αντιναύαρχο Σπυρίδων Λαγάρα ΠΝ (ΑΜ: 2019), ως Υπαρχηγό ΓΕΝ.

(2) Τον Αντιναύαρχο (Μ) Πιέρρο Κοντοδιό ΠΝ (ΑΜ: Μ-803), ως Διοικητή ΔΔΜΝ.

γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

(1) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Βασίλειο Μπρούμα (16855), ως Υπαρχηγό ΓΕΑ.

(2) Τον Αντιπτέραρχο (ΜΑ) Δημήτριο Φανάρα (ΑΜ: 16482), ως Γενικό Επιθεωρητή ΓΕΑ.

(3) Τον Υποπτέραρχο (Ι) Κωσταντίνο-Σάββα Τζοβάρα (16906), ως Διοικητή ΔΑΥ.

2. Τη διατήρηση στη θέση τους, των παρακάτω:

α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

(1) Τον Αντιστράτηγο Ανδρέα Κορωνάκη (AM: 46829), ως Υπαρχηγός ΓΕΣ.

(2) Τον Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή (AM: 47301), ως Διοικητή ΑΣΔΑΑΜ.

(3) Τον Αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο (AM: 47843), ως Διοικητή ΑΣΔΙΘ.

β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

(1) Τον Αντιναύαρχο Χρήστο Σασιάκο ΠΝ (ΑΜ: 1930), ως Αρχηγό Στόλου.

(2) Τον Αντιναύαρχο Θεόδωρο Μικρόπουλο ΠΝ (ΑΜ: 1911), ως Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ.

γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

(1) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Παναγιώτη Γεωργακόπουλο (ΑΜ: 16418), ως Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας.

(2) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Μπούζο (ΑΜ: 16433), ως Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ.

Έκτακτες Κρίσεις Ταξίαρχων Όπλων

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξίαρχων Όπλων έτους 2026:

α. Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξίαρχων Όπλων:

(1) Διαβιβάσεων Μιχάλη Σταύρου του Νικολάου ΑΜ:49597

(2) Μηχανικού Αμπατζίδη Χαράλαμπου του Χρήστου ΑΜ:49598

(3) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αλεξανδρή Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:49605

(4) Πυροβολικού Ανδρικόπουλου Παύλου του Νικολάου ΑΜ:49606

(5) Πεζικού Κουφόπουλου Αλεξάνδρου του Δημητρίου ΑΜ:49609

(6) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καβαρλίγκου Αριστείδη του Νικολάου ΑΜ:49622

(7) Μηχανικού Κουρκουλάκου Δημητρίου του Αντωνίου ΑΜ:49635

(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλειάδη Παντελεήμωνα του Βασιλείου ΑΜ:49636

(9) Πεζικού Κυριακίδη Αναστασίου του Ευαγγέλου ΑΜ:49647

(10) Πεζικού Γεωργίου Χαράλαμπου του Νικολάου ΑΜ:49673

(11) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αντωνιάδη Στυλιανού του Ιωάννη ΑΜ:49717

(12) Πεζικού Γερασίμου Θωμά του Κωνσταντίνου ΑΜ:49733

(13) Ιππικού Τεθωρακισμένων Λαμπρόπουλου Βασιλείου του Λάμπρου ΑΜ:49745

(14) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσελεκίδη Δημητρίου του Αθανασίου ΑΜ:49797

(15) Πεζικού Μαυρόπουλου Στυλιανού του Χρήστου ΑΜ:49808

β. Διατηρητέοι Ταξίαρχοι Όπλων:

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κρέτσου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:49699

(2) Μηχανικού Λυμπερέα Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:50171

(3) Πεζικού Σελαϊδινάκου Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:50183

(4) Πεζικού Ευαγγελίδη Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:50184

(5) Πεζικού Κουλέτση Δημητρίου του Πλάτωνα ΑΜ:50193

(6) Πεζικού Λέκκα Νικολάου του Χρήστου ΑΜ:50195

(7) Πεζικού Ζησέκα Γεωργίου του Ευριπίδη ΑΜ:50197

(8) Πεζικού Γαρουφαλιά Γρηγορίου του Δημητρίου ΑΜ:50214

(9) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσεβδού Ηλία του Δημητρίου ΑΜ:50216

(10) Πεζικού Μήτση Δημητρίου-Άγγελου του Μιχαήλ ΑΜ:50221

(11) Διαβιβάσεων Κοκοδρούλη Κωνσταντίνου του Ανδρέα ΑΜ:50242

(12) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νάκου Λάζαρου του Αθανασίου ΑΜ:50255

(13) Πεζικού Χρήστου Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:50273

(14) Αεροπορίας Στρατού Ζιάκα Κωνσταντίνου του Βασιλείου ΑΜ:50285

(15) Πεζικού Δημάκου Θεοφάνη του Χρήστου ΑΜ:50286

(16) Διαβιβάσεων Ακουϊλάνου Παναγιώτη του Σωτηρίου ΑΜ:50294

(17) Πεζικού Κωστάκη Νικολάου του Εμμανουήλ ΑΜ:50295

(18) Πεζικού Χαρκιανάκη Βαρδή του Εμμανουήλ ΑΜ:50316

(19) Πεζικού Ροϊδούλη Δημητρίου του Χρήστου ΑΜ:50357

(20) Ιππικού Τεθωρακισμένων Φιλούση Πασχάλη του Προκοπίου ΑΜ:50369

(21) Πυροβολικού Κόλια Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:50633

(22) Πεζικού Τσουκαλά Αριστείδη του Χρήστου ΑΜ:50634

(23) Πεζικού Παπαδόπουλου Βασιλείου του Παύλου ΑΜ:50636

(24) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τουλουπάκη Εμμανουήλ του Ευαγγέλου ΑΜ:50637

(25) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κοσσιώρη Κωνσταντίνου του Παναγιώτη ΑΜ:50638

(26) Πεζικού Τσοτάκου Στέφανου του Ευστρατίου ΑΜ:50645

(27) Διαβιβάσεων Βασιλείου Αναστασίου του Ιωάννη ΑΜ:50646

(28) Μηχανικού Στέφου Θεοδώρου του Στεφάνου ΑΜ:50649

(29) Πυροβολικού Ταγκαλάκη Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:50651

(30) Πυροβολικού Νικολακάκου Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:50652

(31) Πεζικού Κούτελη Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:50656

(32) Πεζικού Λυμπερέα Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:50663

(33) Πυροβολικού Μηδιούρη Ηλία του Ευαγγέλου ΑΜ:50674

(34) Πεζικού Αρμπή Φώτιου του Παναγιώτη ΑΜ:50689

(35) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστόπουλου Ηλία του Κωνσταντίνου ΑΜ:50691

(36) Πυροβολικού Λιάμπα Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:50704

(37) Πυροβολικού Κακούτη Γεωργίου του Λεωνίδα ΑΜ:50706

(38) Πεζικού Σταύρου Γεωργίου του Νικηφόρου ΑΜ:50712

(39) Πεζικού Φωτεινόγλου Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:50715

(40) Πυροβολικού Πιστόλα Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:50721

(41) Πυροβολικού Ξογιάννη Δημητρίου του Ανδρέα ΑΜ:50723

(42) Διαβιβάσεων Παρασκευόπουλου Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:50736

(43) Μηχανικού Κυριαζή Αριστομένη του Δημητρίου ΑΜ:50737

(44) Πυροβολικού Κωτάκου Κωνσταντίνου του Στεφάνου ΑΜ:50741

(45) Μηχανικού Μαλαβέτα Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:50756

(46) Πεζικού Κολιού Βασιλείου του Χρήστου ΑΜ:50768

(47) Πεζικού Καλέτση Σωτηρίου του Ηλία ΑΜ:50770

(48) Πυροβολικού Αλεξίου Ευαγγέλου του Γεωργίου ΑΜ:50799

(49) Πεζικού Κοτσαγιαννίδη Δημητρίου του Βασιλείου ΑΜ:50805

(50) Αεροπορίας Στρατού Μπάκα Κωνσταντίνου του Αποστόλου ΑΜ:50830

(51) Πυροβολικού Ζαχαρόπουλου Γρηγορίου του Δημητρίου ΑΜ:50834

(52) Πεζικού Κεραμιδά Παναγιώτη του Ανδρέα ΑΜ:50841

γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξίαρχων Όπλων:

(1) Πεζικού Σπανίδη Χρήστου του Ιωάννη ΑΜ:49604

(2) Πεζικού Δρακόπουλου Θεόδωρου του Ζαφειρίου ΑΜ:49642

(3) Μηχανικού Σκούρα Ιωάννη του Σταματίου ΑΜ:49706

(4) Πυροβολικού Ψαρόπουλου Χαράλαμπου του Στέργιου ΑΜ:49749

(5) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παπαστέφανου Βασιλείου του Σεραφείμ ΑΜ:49775

(6) Πυροβολικού Δουρουντάκη Νεκτάριου του Δημητρίου ΑΜ:49796

(7) Πυροβολικού Κωνσταντινίδη Παύλου του Θωμά ΑΜ:50178

(8) Πεζικού Καλλέ Ελευθερίου του Ηλία ΑΜ:50194

(9) Διαβιβάσεων Παπαρούπα Σπυρίδωνα του Παντελή ΑΜ:50204

(10) Διαβιβάσεων Μυλοχαράκτη Σπυρίδωνα του Παντελή ΑΜ:50261

(11) Πεζικού Βασιλείου Βασιλείου του Χρήστου ΑΜ:49752

(12) Αεροπορίας Στρατού Γκουτσίδη Πασχάλη του Χρήστου ΑΜ:50399

(13) Διαβιβάσεων Κορομηλά Νεκταρίου του Αντωνίου ΑΜ:50628

(14) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σαραφίδη Παντελεήμωνα του Αντωνίου ΑΜ:50639

(15) Μηχανικού Λαζαρίδη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ΑΜ:50664

(16) Αεροπορίας Στρατού Φώλα Γρηγορίου του Βασιλείου ΑΜ:50677

(17) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τζήκα Αθανασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:50693

(18) Πυροβολικού Γρηγορίου Φωτίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:50703

(19) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μιστριώτη Ανδρέα του Σπήλιου ΑΜ:50751

(20) Πεζικού Μαυροειδή Αδαμαντίου του Ιωάννη ΑΜ:50765

(21) Μηχανικού Αθανασά Θεοδοσίου του Παναγιώτη ΑΜ:50811

(22) Πεζικού Οικονομάκο Γεωργίου του Ανδρέα ΑΜ:50819

(23) Πεζικού Ροδάκη Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:50843

Έκτακτες Κρίσεις Ταξίαρχων Σωμάτων

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξίαρχων Σωμάτων έτους 2026:

α. Προακτέων Ταξίαρχων Σωμάτων:

(1) Υλικού Πολέμου Βαρελά Γεωργίου του Χρήστου ΑΜ:49818

(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Κωνσταντίνου Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:49835

(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Λαμπάκη Στυλιανού του Χρυσάφη ΑΜ:49841

β. Διατηρητέων Ταξίαρχων Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Κωστούλα Περίανδρου του Ευαγγέλου ΑΜ:50391

(2) Τεχνικού Στέκου Αθανασίου του Παναγιώτη ΑΜ:50869

(3) Τεχνικού Τσιράκη Κωνσταντίνου του Στυλιανού ΑΜ:50901

(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Προσηλιακού Διονυσίου του Χρήστου ΑΜ:50868

(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Ζορμπά Γεωργίου του Αλεξάνδρου ΑΜ:50880

(6) Υλικού Πολέμου Περιμένη Πέτρου του Θεοδώρου ΑΜ:50393

(7) Υλικού Πολέμου Ντιώνια Παναγιώτη του Αποστόλου ΑΜ:50415

(8) Υλικού Πολέμου Χατζή Ιωάννη του Βασιλείου ΑΜ:50881

(9) Υγειονομικού Ιατρών Πουλακίδα Ηλία του Νικολάου ΑΜ:47576

γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξίαρχων Σωμάτων:

(1) Υλικού Πολέμου Γιαννουλάκη Εμμανουήλ του Επαμεινώνδα ΑΜ:49218

(2) Υγειονομικού Ιατρών Κουριδάκη Πέτρου του Μανούσου ΑΜ:47051

(3) Υγειονομικού Ιατρών Σιούλη Χρήστου του Ευσταθίου ΑΜ:47169

δ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξίαρχων Σωμάτων οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους και συμπληρώνουν 35ετία:

(1) Γεωγραφικού Παράσχου Χαράλαμπου του Βασιλείου ΑΜ:48442

(2) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γιαννοπούλου Μαρίας του Αθανασίου ΑΜ:47077.

Έκτακτες Κρίσεις Ταξίαρχων 2026-27

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτατες

κρίσεις έτους 2026-27 έκρινε τους παρακάτω Ταξίαρχους, ως εξής:

1. Διατηρητέους, τους:

α. Ιπτάμενους

(1) Θεόδωρο Γκουτζουρέλα του Δημητρίου

(2) Νικόλαο Νικολάου του Αθανασίου

(3) Εμμανουήλ Μπουτουρίδη του Νικολάου

(4) Αργύριο Μουστρούφη του Δημητρίου

(5) Πέτρο Σάσσαρη του Θεοδώρου

(6) Ευθύμιο Σιμιτζή του Γεωργίου

(7) Στέφανο Αμπουλέρη του Νικολάου

(8) Ιωάννη Καραμάνη του Χριστοφόρου

(9) Αβραάμ Καζαντζόγλου του Ορέστη - Αριστοτέλη

(10) Δημήτριο Μαραγκουδάκη του Ιωάννη

(11) Ιωάννη Αθανασιάδη του Αντωνίου

(12) Νικόλαο Μεθενίτη του Στυλιανού

(13) Χρήστο Σπυρόπουλο του Αθανασίου

(14) Ζαχαρία Κουτράκη του Μαρίνου

(15) Ευθύμιο Γρεβεντόπουλο του Ζήση

(16) Γεώργιο Πέτρου του Ιωάννη

(17) Παντελεήμων Μπεκιαρόπουλο του Πολυκάρπου

(18) Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο του Γεωργίου

(19) Γρηγόριο Δήμο του Γεωργίου

(20) Μιλτιάδη Παπαδάκη του Νικολάου

(21) Παναγιώτη Δορδοκίδη του Αποστόλου

(22) Δημήτριο Πατσούρα του Κωνσταντίνου

β. Μηχανικούς Αεροσκαφών

(1) Ξενοφώντα Ζερβό του Σπυρίδωνα

(2) Ιωάννη Καραμανιώλα του Χρήστου

(3) Άγγελο Τσοροβά του Θεοδοσίου

(4) Ευτύχιο Κλεινάκη του Αντωνίου

γ. Οικονομικό, Βενετσάνο Σταθόπουλο του Κωνσταντίνου

2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους:

α. Ιπτάμενους

(1) Κωνσταντίνο Χριστοφιλόπουλο του Παναγιώτη

(2) Χρήστο Γρηγορούδη του Δημοσθένη

(3) Παντελεήμονα Κοβλατζή του Παναγιώτη

(4) Νικόλαο Τσιβουράκη του Ανδρέα

(5) Ιωάννη Μαλισιώτη του Κωνσταντίνου

(6) Παναγιώτη Μήτταρη του Νικολάου

(7) Δημοσθένη Ντόλα του Στυλιανού

(8) Δημήτριο Κοκώνη του Ιωάννη

β. Μηχανικούς

(1) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, Παναγιώτη Ακινόσογλου του Ιωάννη

(2) Αεροσκαφών, Παναγιώτη Καλότυχο του Ηλία

γ. Οικονομικό, Κωνσταντίνο Ευαγγέλου του Ιωάννη



3. Προάγονται:

α. Στον βαθμό του Υποπτεράρχου, ανεξάρτητα από την

ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 8, 20 παρ.

4 περ. ε, 21 παρ. 4 περ. α και παρ. 5 περ. α του Ν.2439/1996 και 29 του

Ν.5265/2026, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη

σταδιοδρομία τους, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενο, Κωνσταντίνο Χριστοφιλόπουλο του Παναγιώτη

(2) Μηχανικούς

(α) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, Παναγιώτη Ακινόσογλου του Ιωάννη

(β) Αεροσκαφών, Παναγιώτη Καλότυχο του Ηλία

β. Στον βαθμό του Υποπτεράρχου σε αποστρατεία,

σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.5265/2026, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως

τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και ως προακτέοι στον ανώτερο σε

αποστρατεία βαθμό, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενους

(α) Χρήστο Γρηγορούδη του Δημοσθένη

(β) Παντελεήμονα Κοβλατζή του Παναγιώτη

(γ) Νικόλαο Τσιβουράκη του Ανδρέα

(δ) Ιωάννη Μαλισιώτη του Κωνσταντίνου

(ε) Παναγιώτη Μήτταρη του Νικολάου

(στ) Δημοσθένη Ντόλα του Στυλιανού

(ζ) Δημήτριο Κοκώνη του Ιωάννη

(2) Οικονομικό, Κωνσταντίνο Ευαγγέλου του Ιωάννη

Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων



Το ΣΑΓΕ κατά την 4 η Συνεδρίασή του έτους 2026, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στo Κοινό Νομικό Σώμα

α. «Διατηρητέους» τους:

(1) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Κοντραφούρη Γεώργιο

(2) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Μιχαλόπουλο Ευάγγελο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του»

τον Ταξχο (ΝΟΜ) Ούγκρη Θεόδωρο.

2. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

«Διατηρητέους», τους:

α. Ταξίαρχο (ΟΕ) Κοτσίνη Ραφαήλ

β. Ταξίαρχο (ΟΕ) Δόντσιο Παρθένιο

3. Στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής

α. «Διατηρητέο» τον Ταξίαρχο (ΠΛΗ) Γκουτζέλη

Γρηγόριο.

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του»

τον Ταξίαρχο (ΠΛΗ) Κουρτέση Γεώργιο.



4. Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων

«Διατηρητέα» την Ταξίαρχο (ΣΔΓ) Ζαπουνίδου Μαρίνα.

5. Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων

«Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον

Ταξίαρχο (ΣΙ) Κουράκλη Αλέξανδρο - Μιχαήλ.

Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων



Το ΣΑΓΕ κατά την 5 η Συνεδρίασή του έτους 2026, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου, για πλήρωση

κενών θέσεων, τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο Πιτυκάκη Κωνσταντίνο ΠΝ

(2) Αρχιπλοίαρχο Σαρρή Στέφανο ΠΝ

(3) Αρχιπλοίαρχο Ρέτσα Ιωάννη ΠΝ

(4) Αρχιπλοίαρχο Σταυρουλάκη Γεώργιο ΠΝ

(5) Αρχιπλοίαρχο Τουρκαντώνη Κωνσταντίνο ΠΝ

(6) Αρχιπλοίαρχο Σαράκη Ιωάννη ΠΝ

(7) Αρχιπλοίαρχο (Μ) Τερπένου Σταύρο ΠΝ

(8) Αρχιπλοίαρχο (Μ) Καπίρη Δημήτριο ΠΝ

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο Στρατογιάννη Ιωάννη ΠΝ

(2) Αρχιπλοίαρχο Παπακωνσταντίνου Αθανάσιο ΠΝ

(3) Αρχιπλοίαρχο Νούσια Γρηγόριο ΠΝ

2. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου, για

πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Γκουτζουρέλα Θεόδωρο

(2) Ταξίαρχο (Ι) Νικολάου Νικόλαο

(3) Ταξίαρχο (Ι) Μουστρούφη Αργύριο

(4) Ταξίαρχο (Ι) Σάσσαρη Πέτρο

(5) Ταξίαρχο (Ι) Σιμιτζή Ευθύμιο

(6) Ταξίαρχο (Ι) Αμπουλέρη Στέφανο

(7) Ταξίαρχο (Ι) Καραμάνη Ιωάννη

(8) Ταξίαρχο (ΜΑ) Ζερβό Ξενοφώντα

(9) Ταξίαρχο (Ο) Σταθόπουλο Βενετσάνο

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Μπουτουρίδη Εμμανουήλ

(2) Ταξίαρχο (Ι) Καζαντζόγλου Αβραάμ

(3) Ταξίαρχο (Ι) Μαραγκουδάκη Δημήτριο

3. Στo Κοινό Νομικό Σώμα

Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου, για πλήρωση κενής θέσης, τον Ταξχο (ΝΟΜ) Κοντραφούρη Γεώργιο.

