Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ: Παρατείνονται οι θητείες των Αρχηγών

Συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου του Κυβερνητικόυ Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), σήμερα Σάββατο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών.

Αναλυτικότερα, αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, Ναυτικού, Αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθέριου Κατάρα και Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Αποφασίστηκε ακόμη η παράταση της θητείας του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια, όπως αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

