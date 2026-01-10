Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ: Παρατείνονται οι θητείες των Αρχηγών
Συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), σήμερα Σάββατο, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών.
Αναλυτικότερα, αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, Ναυτικού, Αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθέριου Κατάρα και Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.
Αποφασίστηκε ακόμη η παράταση της θητείας του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια, όπως αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
