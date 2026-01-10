Έκτακτες κρίσεις σε Στρατό Ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό: Προαγωγές και αποστρατείες - Όλα τα ονόματα

Έκτακες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Έκτακτες κρίσεις σε Στρατό Ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό: Προαγωγές και αποστρατείες - Όλα τα ονόματα
Σε έκτακτες κρίσεις ανώτατων αξιωματικών προέβη το βράδυ του Σαββάτου το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) των Ενόπλων Δυνάμεων, στην οποία συμμετείχαν οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ.

[380247] ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Χαμόγελου του Παιδειού απο τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. Πέμπτη 11 Σεπτεβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)Eurokinissi

Νωρίτερα, το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την παράταση της θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, Ναυτικού, Αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθέριου Κατάρα και Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Επίσης, αποφασίστηκε ακόμη η παράταση της θητείας του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια.

Σε ό,τι αφορά τις κρίσεις των ανωτάτων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το ΣΑΓΕ κατά την 3 η Συνεδρίασή του έτους 2026, έκρινε ως ακολούθως:

1. Στο Στρατό Ξηράς

α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για πλήρωση κενών

θέσεων, τους:

(1) Υποστράτηγο (ΠΒ) Πολύχρονο Αναστάσιο
(2) Υποστράτηγο (ΤΘ) Καραμανίδη Κωνσταντίνο
(3) Υποστράτηγο (ΠΖ) Γάκη Κωνσταντίνο
(4) Υποστράτηγο (ΕΜ) Σαπλαούρα Αθανάσιο
β. «Διατηρητέο στον αυτό βαθμό» τον Υποστράτηγο (ΔΒ) Μπούρα

Ιωάννη.

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιναυάρχου, για πλήρωση κενών θέσεων,

τους:

(α) Υποναύαρχο Λαγάρα Σπυρίδωνα ΠΝ
(β) Υποναύαρχο (Μ) Κοντοδιό Πιέρρο ΠΝ

3. Στην Πολεμική Αεροπορία

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου, για πλήρωση κενών θέσεων,

τους:

(α) Υποπτέραρχο (Ι) Μπρούμα Βασίλειο
(β) Υποπτέραρχο (ΜΑ) Φανάρα Δημήτριο

Το ΣΑΓΕ κατά την 2 η Συνεδρίασή του έτους 2026, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Στρατό Ξηράς

α. «Διατηρητέους» τους:
Αντιστρατήγους
(1) Αντιστράτηγο (ΜΧ) Κορωνάκη Ανδρέα
(2) Αντιστράτηγο (ΠΒ) Παπασταθόπουλο Σταύρο
(3) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Βακεντή Δημήτριο
(4) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Καβιδόπουλο Παναγιώτη
(5) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Μπουντλιάκη Γρηγόριο
Υποστρατήγους
(1) Υποστράτηγο (ΠΒ) Πολύχρονο Αναστάσιο
(2) Υποστράτηγο (ΔΒ) Μπούρα Ιωάννη
(3) Υποστράτηγο (ΤΘ) Καραμανίδη Κωνσταντίνο
(4) Υποστράτηγο (ΠΖ) Γάκη Κωνσταντίνο
(5) Υποστράτηγο (ΜΧ) Πανούση Γεώργιο
(6) Υποστράτηγο (ΠΖ) Αραμπατζή Δημήτριο
(7) Υποστράτηγο (ΠΒ) Κορρέ Ιωάννη

(8) Υποστράτηγο (ΔΒ) Τσακανιά Εμμανουήλ
(9) Υποστράτηγο (ΠΒ) Δημουλά Αναστάσιο
(10) Υποστράτηγο (ΠΖ) Καπράλο Γεώργιο
(11) Υποστράτηγο (ΤΘ) Κωστάκη Ηλία
(12) Υποστράτηγο (ΜΧ) Γκρέτσα Νικόλαο
(13) Υποστράτηγο (ΤΘ) Κωστούλα Ιωάννη
(14) Υποστράτηγο (ΠΖ) Χατζή Εμμανουήλ
(15) Υποστράτηγο (ΠΒ) Δημητράκο Νικόλαο
(16) Υποστράτηγο (ΑΣ) Οικονόμου Ελευθέριο
(17) Υποστράτηγο (ΤΘ) Βάσιο Γεώργιο
(18) Υποστράτηγο (ΜΧ) Γαλλιό Νικόλαο
(19) Υποστράτηγο (ΔΒ) Κιούση Βασίλειο
(20) Υποστράτηγο (ΠΖ) Παπουτσάκη Ιωάννη
(21) Υποστράτηγο (ΕΜ) Σαπλαούρα Αθανάσιο
(22) Υποστράτηγο (ΥΠ) Ζήκο Θεόδωρο
(23) Υποστράτηγο (Ο) Σγουρούδη Αριστείδη

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:
Αντιστρατήγους
(1) Αντιστράτηγο (ΠB) Σαρδέλλη Αθανάσιο
(2) Αντιστράτηγο (ΜΧ) Κλούβα Μιχαήλ
(3) Αντιστράτηγο (ΤΘ) Γαρίνη Αθανάσιο
(4) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Μανουρά Γεώργιο
Υποστρατήγους
(1) Υποστράτηγο (ΠΖ) Τυλιγαδά Σαράντη
(2) Υποστράτηγο (ΤΘ) Θεοδοσιάδη Αντώνιο
(3) Υποστράτηγο (ΠΖ) Κογιάννη Σπυρίδωνα
(4) Υποστράτηγο (ΜΧ) Γιαννακάκη Ευθύμιο
(5) Υποστράτηγο (ΠΖ) Πλουμή Μιχαήλ
(6) Υποστράτηγο (ΠΖ) Δρόσο Δημήτριο
(7) Υποστράτηγο (ΠΖ) Τσάμη Βασίλειο

(8) Υποστράτηγο (ΤΘ) Βασιλειάδη Γεώργιο
(9) Υποστράτηγο (ΠΒ) Καζάκη Στέργιο
(10) Υποστράτηγο (ΜΧ) Χατζηαλεξανδρή Αλέξανδρο
(11) Υποστράτηγο (ΕΜ) Ταβουλάρη Σωτήριο
(12) Υποστράτηγο (ΥΠ) Ανδριώτη Ιωάννη
(13) Υποστράτηγο (ΥΙ) Δημητρακόπουλο Γεώργιο

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. «Διατηρητέους» τους:
(1) Αντιναύαρχο Σασιάκο Χρήστο ΠΝ
(2) Αντιναύαρχο Μικρόπουλο Θεόδωρο ΠΝ
(3) Υποναύαρχο Λαγάρα Σπυρίδωνα ΠΝ
(4) Υποναύαρχο Γρυπάρη Βασίλειο ΠΝ
(5) Υποναύαρχο Παπαγεωργίου Παναγιώτη ΠΝ
(6) Υποναύαρχο Καραβά Παναγιώτη ΠΝ
(7) Υποναύαρχο Κοντογιαννάκο Κωνσταντίνο ΠΝ
(8) Υποναύαρχο Τσιαφούτη Σπυρίδωνα ΠΝ
(9) Υποναύαρχο (Μ) Κοντοδιό Πιέρρο ΠΝ
(10) Υποναύαρχο (Ο) Παλάσκα Δημήτριο ΠΝ
(11) Υποναύαρχο (ΥΙ) Μωραΐτη Σωτήριο ΠΝ

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:
(1) Αντιναύαρχο (Μ) Δημητρόγλου Παναγιώτη ΠΝ
(2) Υποναύαρχο Αναγνωστόπουλο Λεωνίδα ΠΝ
(3) Υποναύαρχο Αλευρά Σπυρίδωνα ΠΝ
(4) Υποναύαρχο Καρλατήρα Σταύρο ΠΝ
(5) Υποναύαρχο (Μ) Βασιλογιαννακόπουλο Βασίλειο ΠΝ

3. Στην Πολεμική Αεροπορία
α. «Διατηρητέους» τους:
(1) Αντιπτέραρχο (Ι) Γεωργακόπουλο Παναγιώτη
(2) Αντιπτέραρχο (Ι) Μπούζο Κωνσταντίνο
(3) Υποπτέραρχο (Ι) Μπρούμα Βασίλειο
(4) Υποπτέραρχο (Ι) Μπαντουβά Μάριο
(5) Υποπτέραρχο (Ι) Τζοβάρα Κωνσταντίνο - Σάββα
(6) Υποπτέραρχο (Ι) Κανουπάκη Ματθαίο
(7) Υποπτέραρχο (Ι) Καλλιγαρίδη Άγγελο
(8) Υποπτέραρχο (ΜΑ) Φανάρα Δημήτριο
(9) Υποπτέραρχο (ΜΑ) Κάκκαβα Κωνσταντίνο
(10) Υποπτέραρχο (ΥΙ) Σιαφάκα Κωνσταντίνο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:
(1) Αντιπτέραρχο (Ι) Κωτσάκη Ιωάννη
(2) Αντιπτέραρχο (ΜΗ) Κλενιάτη Κωνσταντίνο
(3) Υποπτέραρχο (Ι) Κοκκώνη Νικόλαο
(4) Υποπτέραρχο (Ι) Ασημακόπουλο Ιωάννη
(5) Υποπτέραρχο (Ι) Χριστοδούλου Γεώργιο
(6) Υποπτέραρχο (Ι) Καρούμπαλη Σπυρίδωνα
(7) Υποπτέραρχο (Ι) Χατζηγεωργίου Ιωάννη
(8) Υποπτέραρχο (ΕΑ) Σουρρή Διαμαντή
(9) Υποπτέραρχο (Ο) Γεωργιάδη Γεώργιο

4. Στο Κοινό Νομικό Σώμα
«Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του», τον

Υποστράτηγο (ΝΟΜ) Τάγκο Δημήτριο.

5. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών
«Διατηρητέο», τον Υποστράτηγο (ΟΕ) Πριόβολο Αριστοτέλη.

6. Στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής

«Διατηρητέο», τον Υποστράτηγο (ΠΛΗ) Χατζηδάκη Βασίλειο.

