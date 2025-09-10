Κρίσεις από το ΚΥΣΕΑ μετά την επιλογή νέου αρχηγού ΕΛΔΥΚ

Έκτακτες κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, με το ΚΥΣΕΑ να τοποθετεί νέους διοικητές ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας τοποθετήθηκαν:

Ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής ως Διοικητής ΑΣΔΕΝ.

Ο Υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης ως Διοικητής ΑΣΔΥΣ.

Η επιλογή του Εμμανουήλ Θεοδώρου για τη θέση του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς ήταν αυτή που έκανε το ΚΥΣΕΑ να συνεδριάσει εκτάκτως το πρωί της Τετάρτης και να αποφασιστούν οι νέοι διοικητές ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ.