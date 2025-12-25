Περιστέρι: Kαρέ καρέ η καταδίωξη 12χρονου και 13χρονου που έκλεψαν μοτοσικλέτα

Επεισοδιακή ήταν η καταδίωξη που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Ίλιον, όταν η Αστυνομία επιχείρησε να συλλάβει έναν 12χρονο και έναν 13χρονο οι οποίοι είχαν κλέψει μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι αφαίρεσαν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας τη μηχανή ενός δασκάλου μουσικής, που ήταν σταθμευμένη στην οδό Κλειτόρος στο Περιστέρι. Χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, παραβίασαν την κλειδαριά, έθεσαν σε λειτουργία τη μοτοσικλέτα και απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν αργότερα στο Μπουρνάζι και τους έκαναν σήμα να σταματήσουν, όμως εκείνοι αγνόησαν την υπόδειξη και συνέχισαν, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Σε διαδρομή περίπου 2,5 χιλιομέτρων μέχρι το Ίλιον, οι δύο ανήλικοι κινήθηκαν αντικανονικά, οδηγώντας αντίθετα σε μονόδρομους και πεζόδρομους, θέτοντας σε κίνδυνο και τον εαυτό τους και πεζούς.

Στην οδό Αριστείδου οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν. Τότε οι δύο νεαροί εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα στη μέση του δρόμου και προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας, όμως οι αστυνομικοί τους καταδίωξαν πεζή, τους ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης περιουσίας, ενώ οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Παράλληλα εξετάζεται αν εμπλέκονται σε οργανωμένη ομάδα που δρα στη δυτική Αττική και προχωρά συστηματικά σε κλοπές δικύκλων.

