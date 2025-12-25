Ο Φοίβος αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από τα «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδής

Την ιστορία πίσω από τη δημιουργία της επιτυχίας «Χριστούγεννα» που ερμήνευσε η Δέσποινα Βανδή, αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στο Tik Tok ο Φοίβος.

Ο δημιουργός των μεγάλων επιτυχιών εξομολογήθηκε ότι η ιδέα για να γράψει το τραγούδι γεννήθηκε σε ένα ταξίδι του στη χιονισμένη Νέα Υόρκη την περίοδο των Χριστουγέννων.

«Την Παραμονή των Χριστουγέννων ταξίδευα στο εξωτερικό και στις χώρες που επισκεπτόμουν άκουγα διάφορα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, που έδιναν έναν ιδιαίτερο τόνο στο εορταστικό κλίμα της συγκεκριμένης περιόδου», ανέφερε ο Φοίβος.

«Περπατώντας στη χιονισμένη Νέα Υόρκη, μου ήρθε η ιδέα να γράψω ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι για να έχουμε το δικό μας σήμα κατατεθέν. Έπειτα διανύθηκε μια μεγάλη απόσταση και δεν πίστευα ότι θα γίνει όσο πετυχημένο έγινε» πρόσθεσε ο δημοφιλής δημιουργός.

«Στα μέσα εκείνου του καλοκαιριού, μετά τη Νέα Υόρκη, έπρεπε να γράψω τους στίχους. Αποφάσισα να το δώσω στη Δέσποινα, που τότε φτιάχναμε τον δίσκο της. Ήθελα μέσα από τους στίχους να μεταφέρω αυτήν τη μελαγχολία που ένιωθα, βγαίνοντας από τα στούντιο να βλέπω ζευγαράκια πιασμένα χέρι-χέρι να απολαμβάνουν το μαγικό κλίμα των Χριστουγέννων, το οποίο εγώ αγνοούσα μέχρι τότε. Για αυτό στο τέλος του δεύτερου κουπλέ λέω ότι πονάει πολύ η μοναξιά», αποκάλυψε ο Φοίβος.

«Ξεκινώντας τη δική μου οικογένεια, η γυναίκα μου μου έμαθε ότι Χριστούγεννα ευτυχισμένα δεν γίνονται χωρίς εκείνη», κατέληξε ο συνθέτης και στιχουργός.

