Κιλκίς: Τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό 50χρονης στην επαρχιακή οδό Σταυροχωρίου–Μεταλλικού

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι των Χριστουγέννων στην επαρχιακή οδό Σταυροχωρίου–Μεταλλικού στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 13:00 ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και βγήκε εκτός δρόμου.

Από το συμβάν τραυματίστηκε η οδηγός του οχήματος, ηλικίας περίπου 50 ετών, για την οποία μάλιστα χρειάστηκε και η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό της από το αυτοκίνητο.

Τραυματισμένη γυναίκα #απεγκλωβίστηκε από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής του οχήματος από το οδόστρωμα, σε περιοχή του δήμου Κιλκίς. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 25, 2025



Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο της περιοχής.

Για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

