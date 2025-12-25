Κιλκίς: Τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό 50χρονης στην επαρχιακή οδό Σταυροχωρίου–Μεταλλικού
Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι των Χριστουγέννων στην επαρχιακή οδό Σταυροχωρίου–Μεταλλικού στο Κιλκίς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 13:00 ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και βγήκε εκτός δρόμου.
Από το συμβάν τραυματίστηκε η οδηγός του οχήματος, ηλικίας περίπου 50 ετών, για την οποία μάλιστα χρειάστηκε και η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό της από το αυτοκίνητο.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο της περιοχής.
Για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.
