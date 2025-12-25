Τροχαίο στην Αχαΐα: Τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και έπειτα συνελήφθησαν

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την παραμονή Χριστουγέννων στα Αγιοβλασίτικα Δυτικής Αχαΐας, όπου συγκρούστηκαν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό και των δύο οδηγών.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ), όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ότι ο ένας οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ ο δεύτερος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης, καθώς αυτό του είχε αφαιρεθεί έναν μήνα νωρίτερα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας και οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν.

