Συρία: Ανεστάλησαν οι συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης Αλ Σάρα και Κούρδων
«Στις 28 του μήνα θα δώσουμε την τελική μας απάντηση», λέει η Δαμασκός
Η κυβέρνηση της Συρίας ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τις επαφές με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), κάνοντας λόγο για αδιέξοδο στις μεταξύ τους συνομιλίες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ενημέρωσης της Συρίας, η τελική απάντηση της Δαμασκού θα δοθεί στις 28 Δεκεμβρίου.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας, καθώς οι SDF επιμένουν σε αιτήματα τα οποία, κατά την κυβέρνηση, είναι «μη διαπραγματεύσιμα και μη εφαρμόσιμα».
«Λόγω της επιμονής των SDF σε απαιτήσεις που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ούτε να εφαρμοστούν από την κυβέρνηση, δεν επετεύχθη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Στις 28 του μήνα θα δώσουμε την τελική μας απάντηση», τονίζεται χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι, στο παρόν στάδιο, οι επαφές μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των SDF έχουν ανασταλεί.
Οι SDF καταγγέλουν με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ακριβώς στις 4:00 μ.μ., ομάδες που συνδέονται με την κυβέρνηση της Δαμασκού επιτέθηκαν στο χωριό Ντουρά, στη δυτική ύπαιθρο του Ντεϊρ Χάφερ, με ένα αυτοκτονικό drone, σκοτώνοντας ένα παιδί και τραυματίζοντας ένα άλλο, τον 15χρονο Νάσερ αλ-Χαλάφ.