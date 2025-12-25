Η Ιορδανία εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών

Το Αμμάν επιβεβαίωσε ότι «εξουδετέρωσε» έναν ορισμένο αριθμό διακινητών όπλων και ναρκωτικών

Newsbomb

Η Ιορδανία εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε την Τετάρτη ότι οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς στοχοποιώντας κυκλώματα διακινητών ναρκωτικών στη νότια Συρία.

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν «κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και αποθήκες» στην επαρχία Σουάιντα, στο «νότιο και στο ανατολικό» τμήμα της, ανέφερε το δίκτυο Αλ Ιχμπαρίγια μέσω Telegram.

Από την πλευρά του το γενικό επιτελείο στο Αμμάν ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι διεξήγαγε επιχειρήσεις στα βόρεια σύνορα εναντίον εγκαταστάσεων «χρησιμοποιούμενων από διακινητές όπλων και ναρκωτικών» ως ορμητήρια της δράσης τους «στην ιορδανική επικράτεια».

Κάτοικος στη Σουάιντα, σε τομέα της κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, ανέφερε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσε «εξαιρετικά σφοδρούς βομβαρδισμούς» που είχαν στο στόχαστρο «οδούς του λαθρεμπορίου».

Στην ανακοίνωσή τους οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως οι εγκαταστάσεις που έβαλαν στο στόχαστρο «καταστράφηκαν» σε «συντονισμό με περιφερειακούς εταίρους».

Πρόσθεσαν ότι «εξουδετέρωσαν έναν ορισμένο αριθμό διακινητών όπλων και ναρκωτικών που οργάνωναν επιχειρήσεις διακίνησης όπλων και ναρκωτικών προς την ιορδανική επικράτεια».

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία (2011-2024), το κάπταγκον, παράνομο διεγερτικό με δραστική ουσία είδος αμφεταμίνης, φέρεται να είχε γίνει το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της Συρίας και κατά τους πολέμιούς της βασικός πόρος χρηματοδότησης της κυβέρνησης του Μπασάρ αλ Άσαντ, που κατηγορείται πως είχε μετατρέψει τη χώρα σε «ναρκωκράτος».

Μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Άσαντ πριν από έναν χρόνο, οι νέες de facto αρχές ανακοίνωσαν πως εντόπισαν μεγάλες ποσότητες κάπταγκον σε αποθήκες και πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Τον Απρίλιο η Ιορδανία ανακοίνωσε πως αναχαίτισε φορτίο κάπταγκον προερχόμενου από τη Συρία και προχώρησε στην κατάσχεση «εκατοντάδων χιλιάδων» χαπιών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εντοπίστηκαν πάνω από 1 εκατ. νέα έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιορδανία εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Σενεγάλη: Ανατροπή σκάφους με μετανάστες – Τουλάχιστον 12 νεκροί

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και παρακολούθησε δοκιμή πυραύλου SAM μεγάλου βεληνεκούς

01:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Με ρεκόρ ξεκινάει το Santa Claus rally

00:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,3 Ρίχερ κοντά στην Αμοργό

00:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οπαδοί της Φενέρμπαχτσε διαδήλωσαν φωνάζοντας: «Παραιτήσου κυβέρνηση»!

00:02ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Έκαναν ρεβεγιόν Χριστουγέννων στα μπλόκα

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Κατάρριψη ουκρανικών drones με προορισμό τη Μόσχα - Προβλήματα στα αεροδρόμια

23:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην Κηφισιά ψηφίζουν μελομακάρονο δαγκωτό!

23:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Βενεζουέλα: Υπάρχουν «στρατιωτικές επιλογές» αλλά «εστιάζουμε στον αποκλεισμό» λέει ο Λευκός Οίκος

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηρωίνη εντοπίστηκε στα μαγειρεία του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης «Κρήτη 1»

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πριγκιπικό ντουέτο στο πιάνο από τη 10χρονη Σάρλοτ και την Κέιτ Μίντλετον - Βίντεο

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χειροπέδες σε ανήλικους που πήγαν για κάλαντα με άλλους «σκοπούς» - Αφαιρούσαν ρούχα και υποδήματα από κατοικίες

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Απαγόρευση στο βράσιμο ζωντανών αστακών σχεδιάζει η κυβέρνηση

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Νέος «ποταμός» στον Άλιμο παράσυρε αυτοκίνητο στο πέρασμά του - Βίντεο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή Ζελένσκι: Αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στην ανατολική Ουκρανία

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Έπσταϊν: Εντοπίστηκε επιπλέον ένα εκατομμύριο έγγραφα

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε τζαμί στη Νιγηρία: Τουλάχιστον επτά οι νεκροί - Βομβιστική επίθεση αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ και όρια οδήγησης: Πόσα ποτά φέρνουν πρόστιμο - Μπύρα, κρασί ή ουίσκι, βότκα;

19:33WHAT THE FACT

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Ταύρος: Εικόνες καταστροφής από την καταρρακτώδη βροχή - Αυτοκίνητα επέπλεαν στο νερό

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

19:13ΚΟΣΜΟΣ

«Αγαπούσε τα ταξίδια και τα αεροπλάνα» - Στενή φίλη της αεροσυνοδού του μοιραίου Falcon 50 στο Newsbomb

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Μπάρμπαρα Μπερλουσκόνι: Μιλά για τη ζωή της - Θυμάμαι το καλοκαίρι στην παραλία, εκείνος βουτούσε στην πισίνα με το κοστούμι του

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Η δραματική συνομιλία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου - Εξέδωσε σήμα «PAN-PAN»

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στις Σέρρες με την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πριγκιπικό ντουέτο στο πιάνο από τη 10χρονη Σάρλοτ και την Κέιτ Μίντλετον - Βίντεο

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

17:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Βασιλικές Ώρες: Τι είναι η Ακολουθία που ψάλλεται το βράδυ της Παραμονής των Χριστουγέννων - Πόσες φορές τον χρόνο τελείται

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 14χρονος το έσκασε από το Ίδρυμα Αγωγής Ανήλικων για να δει την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και παρακολούθησε δοκιμή πυραύλου SAM μεγάλου βεληνεκούς

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο σούπερ μάρκετ: Ποια θα είναι ανοιχτά ανήμερα τα Χριστούγεννα

01:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Με ρεκόρ ξεκινάει το Santa Claus rally

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ