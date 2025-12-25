Η Ιορδανία εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε την Τετάρτη ότι οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς στοχοποιώντας κυκλώματα διακινητών ναρκωτικών στη νότια Συρία.

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν «κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και αποθήκες» στην επαρχία Σουάιντα, στο «νότιο και στο ανατολικό» τμήμα της, ανέφερε το δίκτυο Αλ Ιχμπαρίγια μέσω Telegram.

Από την πλευρά του το γενικό επιτελείο στο Αμμάν ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι διεξήγαγε επιχειρήσεις στα βόρεια σύνορα εναντίον εγκαταστάσεων «χρησιμοποιούμενων από διακινητές όπλων και ναρκωτικών» ως ορμητήρια της δράσης τους «στην ιορδανική επικράτεια».

Κάτοικος στη Σουάιντα, σε τομέα της κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, ανέφερε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσε «εξαιρετικά σφοδρούς βομβαρδισμούς» που είχαν στο στόχαστρο «οδούς του λαθρεμπορίου».

Στην ανακοίνωσή τους οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως οι εγκαταστάσεις που έβαλαν στο στόχαστρο «καταστράφηκαν» σε «συντονισμό με περιφερειακούς εταίρους».

Πρόσθεσαν ότι «εξουδετέρωσαν έναν ορισμένο αριθμό διακινητών όπλων και ναρκωτικών που οργάνωναν επιχειρήσεις διακίνησης όπλων και ναρκωτικών προς την ιορδανική επικράτεια».

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία (2011-2024), το κάπταγκον, παράνομο διεγερτικό με δραστική ουσία είδος αμφεταμίνης, φέρεται να είχε γίνει το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της Συρίας και κατά τους πολέμιούς της βασικός πόρος χρηματοδότησης της κυβέρνησης του Μπασάρ αλ Άσαντ, που κατηγορείται πως είχε μετατρέψει τη χώρα σε «ναρκωκράτος».

Μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Άσαντ πριν από έναν χρόνο, οι νέες de facto αρχές ανακοίνωσαν πως εντόπισαν μεγάλες ποσότητες κάπταγκον σε αποθήκες και πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Τον Απρίλιο η Ιορδανία ανακοίνωσε πως αναχαίτισε φορτίο κάπταγκον προερχόμενου από τη Συρία και προχώρησε στην κατάσχεση «εκατοντάδων χιλιάδων» χαπιών.