Φάμελλος: Τέσσερις τροπολογίες για την ακρίβεια από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ευθεία επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συζήτηση για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αισχροκέρδειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την κυβέρνηση «πλασιέ των συμφερόντων των αμερικανικών κολοσσών των ορυκτών καυσίμων», κάτι που αργότερα προκάλεσε και την αντίδραση του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Αναφερόμενος στις πολύ υψηλές τιμές καυσίμων, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «οι αυξήσεις στα καύσιμα θα περάσουν σε όλα τα προϊόντα, στη βιομηχανία, στην αγροτική παραγωγή, στην αλιεία, είτε από τις μεταφορές, που είναι στη συντριπτική πλειοψηφία οδικές, είτε από το ενεργειακό κόστος». Παράλληλα χαρακτήρισε «μέτρα περιορισμένης εμβέλειας απλά και μόνο για να βγει από την υποχρέωση» τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

«Μας φέρατε μέτρο για πλαφόν κέρδους στη λιανική εμπορία των καταναλωτικών προϊόντων και των καυσίμων, στα πρατήρια δηλαδή. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη διυλιστήρια; Είναι απαγορευμένη λέξη για τη Νέα Δημοκρατία;», σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Χωρίς να έχουν φτάσει στην ελληνική αγορά νέες ποσότητες υδρογονανθράκων - με αυξημένες τιμές -, άμεσα εκτοξεύτηκαν οι τιμές από τα διυλιστήρια. Η αμόλυβδη στα 2 ευρώ, το diesel καλπάζει. Δεν μιλάμε για αυξήσεις. Μιλάμε για ασφυξία», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση ως υπέυθυνη για την αισχροκέρδεια στα καύσιμα, που όπως είπε, «έχει δύο παράγοντες, τα διυλιστήρια και το φορολογικό βάρος. Από τη μία βάζετε πλάτη στην ασυδοσία των διυλιστηρίων και από την άλλη ευθύνεστε για το υπέρμετρο σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ ύψος των έμμεσων φόρων στα καύσιμα! Δεν είναι αλήθεια ότι το 55% της αμόλυβδης είναι φόροι;».

«Η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη είναι η χώρα των εργαζόμενων φτωχών, λόγω των χαμηλών εισοδημάτων και της ακραίας ακρίβειας», ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Φάμελλος.

Οι τέσσερις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει σήμερα τέσσερις τροπολογίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που θα μεγεθύνει η κρίση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αυτές αφορούν:

Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα για 6 μήνες

Αναστολή ΦΠΑ σε τρόφιμα για 6 μήνες

Ανώτατο περιθώριο κέρδους στη διύλιση στην περιοχή 8 με 9 δολάρια το βαρέλι

Πλαφόν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα

Πέραν αυτών των τεσσέρων κεντρικών προτάσεων, τις οποίες ο κ. Φάμελλος ανέπτυξε, τόνισε ότι υπάρχουν και άλλες προτάσεις που έχουν ως προϋπόθεση τη διαφοροποίηση του ρόλου των ΕΛΠΕ ώστε να λειτουργούν ως εθνικός πυλώνας συγκράτησης τιμών. Μέσα από αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η «πλήρης εφαρμογή του συστήματος εισροών/εκροών (από τα διυλιστήρια μέχρι το βενζινάδικο) και άλλα μέτρα καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των καυσίμων».

«Δεν έχετε όμως την πολιτική βούληση να λάβετε μέτρα για τους πολίτες για την κοινωνία. Γιατί η κυβέρνησή σας δεν κυβερνά για την κοινωνία. Κυβερνά για τα ολιγοπώλια. Κυβερνά για τα υπερκέρδη. Κυβερνά για τους φίλους της», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε στο θέμα της ενεργειακής ακρίβειας, σχολιάζοντας ότι «από την άλλη η ΔΕΗ θα έχει 2 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη το 2025 εις βάρος και των νοικοκυριών και της ελληνικής βιομηχανίας».

Παπασταύρου: «Πήρατε το πανελλήνιο πρωτάθλημα επιβολής φόρων»

Μετά την ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου τον λόγο πήρε ο υπ. Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος σχολίασε περιπαικτικά «σοβαρά;».

«Σοβαρά; μιλάτε για φόρους; Ξεχνάτε ότι έχετε το πανελλήνιο πρωτάθλημα επιβολής φόρων; Ποιανού την υπογραφή έχει το τωρινό επίπεδο του ΕΦΚ; Μας κατηγορείτε για τη συμφωνία με τους Αμερικανούς; Εσείς δεν κάνατε τέτοιες συμφωνίες; Δε φωτογραφιζόσασταν;», ρώτησε ρητορικά ο κ. Παπασταύρου.

Παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα έχει την 5η χαμηλότερη τιμή ρεύματος σε όλη την Ευρώπη και ότι αυτό έχει συμβεί επειδή από το 2019 έχει αυξηθεί κατακόρυφα η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες.

Φάμελλος: «Δεν έχετε το ανάστημα να κατεβάσετε τροπολογίες κατά των διυλιστηρίων»

Τον λόγο έλαβε και πάλι ο Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος σχολίασε ότι «είναι αξιοπερίεργο πως ενώ τον κατηγόρησα (σ.σ. τον Παπασταύρου) προσωπικά ότι δεν τολμάει να πει τη λέξη διυλιστήρια, αποδείχτηκε πόσο συνεπής ήμουν και εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δε βρήκατε να πείτε μια κουβέντα για την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων».

«Μας φέρνετε να συζητήσουμε για το 6,5% της τιμής. Είστε σοβαροί; Θα συζητήσουμε το 6,5% και όχι για το 93,5%; Γιατί; Γιατί είναι οι νταβατζήδες που στηρίζουν την κυβέρνηση. Τα καρτέλ και οι αμερικάνικες εταιρείες υδρογονανθράκων. Γι' αυτές δουλεύετε, όχι για τους πολίτες ούτε για τη βιομηχανία», απάντησε ο κ. Φάμελλος.

Διαβάστε επίσης