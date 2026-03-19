Φάμελλος: Τέσσερις τροπολογίες για την ακρίβεια από τον ΣΥΡΙΖΑ

Αντιπαράθεση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Σταύρο Παπασταύρου με αναφορές σε «νταβατζήδες που στηρίζουν την κυβέρνηση»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Φάμελλος: Τέσσερις τροπολογίες για την ακρίβεια από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη δεύτερη ημέρα της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου "Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές", Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026

Ευθεία επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συζήτηση για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αισχροκέρδειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την κυβέρνηση «πλασιέ των συμφερόντων των αμερικανικών κολοσσών των ορυκτών καυσίμων», κάτι που αργότερα προκάλεσε και την αντίδραση του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Αναφερόμενος στις πολύ υψηλές τιμές καυσίμων, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «οι αυξήσεις στα καύσιμα θα περάσουν σε όλα τα προϊόντα, στη βιομηχανία, στην αγροτική παραγωγή, στην αλιεία, είτε από τις μεταφορές, που είναι στη συντριπτική πλειοψηφία οδικές, είτε από το ενεργειακό κόστος». Παράλληλα χαρακτήρισε «μέτρα περιορισμένης εμβέλειας απλά και μόνο για να βγει από την υποχρέωση» τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

«Μας φέρατε μέτρο για πλαφόν κέρδους στη λιανική εμπορία των καταναλωτικών προϊόντων και των καυσίμων, στα πρατήρια δηλαδή. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη διυλιστήρια; Είναι απαγορευμένη λέξη για τη Νέα Δημοκρατία;», σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Χωρίς να έχουν φτάσει στην ελληνική αγορά νέες ποσότητες υδρογονανθράκων - με αυξημένες τιμές -, άμεσα εκτοξεύτηκαν οι τιμές από τα διυλιστήρια. Η αμόλυβδη στα 2 ευρώ, το diesel καλπάζει. Δεν μιλάμε για αυξήσεις. Μιλάμε για ασφυξία», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση ως υπέυθυνη για την αισχροκέρδεια στα καύσιμα, που όπως είπε, «έχει δύο παράγοντες, τα διυλιστήρια και το φορολογικό βάρος. Από τη μία βάζετε πλάτη στην ασυδοσία των διυλιστηρίων και από την άλλη ευθύνεστε για το υπέρμετρο σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ ύψος των έμμεσων φόρων στα καύσιμα! Δεν είναι αλήθεια ότι το 55% της αμόλυβδης είναι φόροι;».

«Η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη είναι η χώρα των εργαζόμενων φτωχών, λόγω των χαμηλών εισοδημάτων και της ακραίας ακρίβειας», ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Φάμελλος.

Οι τέσσερις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει σήμερα τέσσερις τροπολογίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που θα μεγεθύνει η κρίση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αυτές αφορούν:

  • Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα για 6 μήνες
  • Αναστολή ΦΠΑ σε τρόφιμα για 6 μήνες
  • Ανώτατο περιθώριο κέρδους στη διύλιση στην περιοχή 8 με 9 δολάρια το βαρέλι
  • Πλαφόν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα

Πέραν αυτών των τεσσέρων κεντρικών προτάσεων, τις οποίες ο κ. Φάμελλος ανέπτυξε, τόνισε ότι υπάρχουν και άλλες προτάσεις που έχουν ως προϋπόθεση τη διαφοροποίηση του ρόλου των ΕΛΠΕ ώστε να λειτουργούν ως εθνικός πυλώνας συγκράτησης τιμών. Μέσα από αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η «πλήρης εφαρμογή του συστήματος εισροών/εκροών (από τα διυλιστήρια μέχρι το βενζινάδικο) και άλλα μέτρα καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των καυσίμων».

«Δεν έχετε όμως την πολιτική βούληση να λάβετε μέτρα για τους πολίτες για την κοινωνία. Γιατί η κυβέρνησή σας δεν κυβερνά για την κοινωνία. Κυβερνά για τα ολιγοπώλια. Κυβερνά για τα υπερκέρδη. Κυβερνά για τους φίλους της», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε στο θέμα της ενεργειακής ακρίβειας, σχολιάζοντας ότι «από την άλλη η ΔΕΗ θα έχει 2 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη το 2025 εις βάρος και των νοικοκυριών και της ελληνικής βιομηχανίας».

Παπασταύρου: «Πήρατε το πανελλήνιο πρωτάθλημα επιβολής φόρων»

Μετά την ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου τον λόγο πήρε ο υπ. Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος σχολίασε περιπαικτικά «σοβαρά;».

«Σοβαρά; μιλάτε για φόρους; Ξεχνάτε ότι έχετε το πανελλήνιο πρωτάθλημα επιβολής φόρων; Ποιανού την υπογραφή έχει το τωρινό επίπεδο του ΕΦΚ; Μας κατηγορείτε για τη συμφωνία με τους Αμερικανούς; Εσείς δεν κάνατε τέτοιες συμφωνίες; Δε φωτογραφιζόσασταν;», ρώτησε ρητορικά ο κ. Παπασταύρου.

Παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα έχει την 5η χαμηλότερη τιμή ρεύματος σε όλη την Ευρώπη και ότι αυτό έχει συμβεί επειδή από το 2019 έχει αυξηθεί κατακόρυφα η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες.

Φάμελλος: «Δεν έχετε το ανάστημα να κατεβάσετε τροπολογίες κατά των διυλιστηρίων»

Τον λόγο έλαβε και πάλι ο Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος σχολίασε ότι «είναι αξιοπερίεργο πως ενώ τον κατηγόρησα (σ.σ. τον Παπασταύρου) προσωπικά ότι δεν τολμάει να πει τη λέξη διυλιστήρια, αποδείχτηκε πόσο συνεπής ήμουν και εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δε βρήκατε να πείτε μια κουβέντα για την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων».

«Μας φέρνετε να συζητήσουμε για το 6,5% της τιμής. Είστε σοβαροί; Θα συζητήσουμε το 6,5% και όχι για το 93,5%; Γιατί; Γιατί είναι οι νταβατζήδες που στηρίζουν την κυβέρνηση. Τα καρτέλ και οι αμερικάνικες εταιρείες υδρογονανθράκων. Γι' αυτές δουλεύετε, όχι για τους πολίτες ούτε για τη βιομηχανία», απάντησε ο κ. Φάμελλος.

Διαβάστε επίσης

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Φάρσαλα: Άνδρας πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιταλία ενέκρινε προσωρινή μείωση στις τιμές των καυσίμων για 20 μέρες

14:02ΥΓΕΙΑ

Τρώτε αρκετές φυτικές ίνες; Πώς επηρεάζουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου

13:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Γεωργιάδη στους «επαγγελματίες μίζερους» για το 1566: «Το φτιάξαμε και δουλεύει»

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Το σχήμα επιβράβευσης Nova, σε συνεργασία με το PADU, διευρύνεται με νέες συνεργασίες στον χώρο της εστίασης

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αυξήθηκαν σε 27 τα επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα μηνιγγίτιδας 

13:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Σ' αγαπάω»: Η συγκινητική εξομολόγηση ενός γιου για τον πατέρα που έχασε ξαφνικά

13:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Οι ηγέτες της ΕΕ να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και να μη δρουν ως υποτελείς του Τραμπ

13:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σταυροδρόμι τριών μετεωρολογικών φαινομένων η χώρα μας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ημέρες

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Ζητά μορατόριουμ και διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο - Μερτς: Συγχαρητήρια στον Τραμπ που έστειλε μήνυμα για το τέλος των εχθροπραξιών

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβεβαίωσεις νέων Μητροπολιτών, ενώπιον του Κωνσταντίνου Τασούλα

13:31ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Σφυροκοπούν θέσεις της παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij σε όλο το Ιράν

13:30LIFESTYLE

«Το βαλς των χαμένων ονείρων»: Το τραγούδι αλλάζει τίτλο έπειτα από επιθυμία του γιου του Μάνου Χατζιδάκι - Οι αδημοσίευτοι στίχοι του Άλκη Αλκαίου

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Τέσσερις τροπολογίες για την ακρίβεια από τον ΣΥΡΙΖΑ - «Είναι απαγορευμένη λέξη για τη ΝΔ τα διυλιστήρια;»

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ζευγάρι έκανε μικροκλοπές από ανασφάλιστα αυτοκίνητα… με μωρό ενός έτους αγκαλιά

13:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Δεν φοβάμαι τη διαγραφή – Θα λέω την άποψή μου για να ξεκολλήσουμε τη βελόνα»

13:17LIFESTYLE

Αντιδρά η Μαλλιωτάκη κατά της Ηλιάδη: «Λέει ψέματα, σε εμένα δεν σήκωσε ποτέ χέρι ο Μπάμπης»

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Κοινή γραμμή για την ενεργειακή κρίση αναζητούν οι «27» - Διχάζει το σύστημα εμπορίας ρύπων

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: Είμαι έτοιμος να καλέσω τον Ερντογάν σε άτυπη ευρωπαϊκή Σύνοδο στη Κύπρο τον Απρίλιο

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Πατέρας ενός παιδιού ο 21χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο με λεωφορείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Πατέρας ενός παιδιού ο 21χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο με λεωφορείο

12:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Μάκρη: Η στιγμή που Τούρκοι μαφιόζοι «ανοίγουν πυρ» στη μέση του δρόμου - Βίντεο ντοκουμέντο

07:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο πασίγνωστος τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια - Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους

12:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η καταδίωξη του πασίγνωστου τράπερ στους δρόμους των Πατησίων

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» - Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια - Σε εξέλιξη οι έρευνες

13:30LIFESTYLE

«Το βαλς των χαμένων ονείρων»: Το τραγούδι αλλάζει τίτλο έπειτα από επιθυμία του γιου του Μάνου Χατζιδάκι - Οι αδημοσίευτοι στίχοι του Άλκη Αλκαίου

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έστειλε επιστολή σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση με το... καλημέρα - Η νέα οριστική ημερομηνία υποβολής

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

13:17LIFESTYLE

Αντιδρά η Μαλλιωτάκη κατά της Ηλιάδη: «Λέει ψέματα, σε εμένα δεν σήκωσε ποτέ χέρι ο Μπάμπης»

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ταυροκαρχαρίας: Κι όμως, ο πιο επιθετικός καρχαρίας του ωκεανού μπορεί να κάνει φίλους - Ερευνητές κολύμπησαν μαζί τους για 6 χρόνια κι αποκαλύπτουν

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη: «Μάγκες έσφαξαν Τούρκο» - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

21:44TRAVEL

Από Ντουμπάι σε… Ελλάδα: Ο πόλεμος αλλάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ