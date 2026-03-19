Τηλεθέαση-βραδινή ζώνη: Ποιοι σάρωσαν, ποιοι έπεσαν κάτω από τη βάση

Συνεχίζει να βρίσκεται στον «θρόνο» της τηλεθέασης ο ALPHA, με τις σειρές του να ξεχωρίζουν στον κυκεώνα της τηλεόρασης.

Χαρακτηριστικά, χθες Τετάρτη, το καθημερινό σίριαλ «Να μ’αγαπάς» κατέγραψε 23,2% στο σύνολο και 19,1% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά «Μπαμπά σ’αγαπώ», από τις 21.00 έως τις 22.00, σημείωσε 21,2% στο σύνολο και 19,7% στους τηλεθεατές 18-54. Ο «Άγιος Έρωτας», αντίστοιχα, από τις 22.00 έως τις 23.30, βρέθηκε στο 20,3% στο σύνολο και 17% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» βρέθηκε στο 13,5% του συνόλου και στο 9,2% του δυναμικού κοινού.

Στο STAR, το «MasterChef» κράτησε παρέα στο 12,3% στο σύνολο και στο 14,5% στους τηλεθεατές 18-54. Στο MEGA, ο ποδοσφαιρικός αγώνας Λίβερπουλ-Γαλατασαράι έκανε 15% στο σύνολο και 13% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» σημείωσε 14,8% στο σύνολο και 8,8% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά «Παιχνίδια εκδίκησης», που ακολούθησε, έκανε 8,1% στο σύνολο και 5,6% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά στον ΣΚΑΪ; Η σειρά «Τότε και τώρα» έκανε 7,6% και 8,8% ενώ το τηλεπαιχνίδι «Wall» 5,8% και 6,5%.

Διαβάστε επίσης