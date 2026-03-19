Ρέθυμνο: Ζευγάρι έκανε μικροκλοπές από ανασφάλιστα αυτοκίνητα… με μωρό ενός έτους αγκαλιά

«Ξάφριζαν» ό,τι έβρισκαν από αυτοκίνητα που άφηναν για λίγο ξεκλείδωτα οι ιδιοκτήτες τους έχοντας και ένα μωρό στην αγκαλιά και γίνονταν καπνός...

Ο λόγος για ένα ζευγάρι στο Ρέθυμνο, που έπεσε τελικά στη "φάκα" των αστυνομικών αρχών, όπως αναφέρει το Neakriti.gr.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 27χρονο και τη 33χρονη οι οποίοι φέρονται να διέπρατταν μικροκλοπές από ανασφάλιστα οχήματα στην περιοχή. Οι δυο τους ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες δύο διαφορετικών περιπτώσεων κλοπών στις 16 και στις 17 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι αφαιρούσε από το εσωτερικό των αυτοκινήτων διάφορα αντικείμενα, όπως μπουκάλια ούζου, ρούχα (μπουφάν, παντελόνια) και μικρά χρηματικά ποσά, με τα θύματα να μην έχουν λάβει επαρκή μέτρα ασφάλειας. Σε μία περίπτωση, οι δράστες απέσπασαν 100 ευρώ, ενώ σε άλλη 60 ευρώ.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η 33χρονη, κατά τις κλοπές, είχε μαζί της το παιδί της ηλικίας μόλις ενός έτους, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την προστασία των ανήλικων παιδιών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές και η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελούνταν οι κλοπές, αλλά και τα θέματα προστασίας του παιδιού.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, «συνελήφθησαν χθες (18.03.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου δύο ημεδαποί (27χρονος και 33χρονη) κατηγορούμενοι για κλοπή. Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική προανάκριση ανωτέρω Υπηρεσίας, τη 16η και 17η.03.2026 οι δύο ημεδαποί διέπραξαν δύο κλοπές και δύο απόπειρες κλοπής σε οχήματα αφαιρώντας χρήματα, είδη ένδυσης και διάφορα αντικείμενα.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου».