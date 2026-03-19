Νέα Μάκρη: Η στιγμή που Τούρκοι μαφιόζοι «ανοίγουν πυρ» στη μέση του δρόμου - Βίντεο ντοκουμέντο

Σκηνές άγριας δύσης εκτυλίχθηκαν πριν από μερικές εβδομάδες σε κεντρικό δρόμο της Νέας Μάκρης, ο οποίος μετατράπηκε σε πεδίο μάχης ανάμεσα σε Τούρκους μαφιόζους, οι οποίοι «άνοιξαν πυρ» αδιαφορώντας για το αν θα υπάρξουν θύματα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ΣΚΑΪ φαίνεται η στιγμή που οι Τούρκοι μαφιόζοι «γαζώνουν» αυτοκίνητο που οδηγούσε ομοεθνής τους, μέρα μεσημέρι, με τον τελευταίο να απαντά και στη συνέχεια να τρέπεται σε φυγή.

Οι σφαίρες έπεφταν βροχή στη μέση του δρόμου στη Λεωφόρο Μαραθώνος και στη συμβολή με την οδό Πλαταιών. Σημειώνεται ότι για το περιστατικό η ΕΛΑΣ προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, ενώ αναζητείται κι ένας τέταρτος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη.

Tο εν λόγω περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά πλέον λίστα επεισοδίων που έχουν σημειωθεί μεταξύ μελών της Τουρκικής μαφίας στη χώρα μας, με το πιο πρόσφατο να εντοπίζεται στη Γλυφάδα.

