Νέα Μάκρη: Συνελήφθησαν τρία μέλη της τουρκικής μαφίας για τους πυροβολισμούς

Snapshot Συνελήφθησαν τρία άτομα τουρκικής υπηκοότητας για τους πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη στις 3 Μαρτίου.

Οι συλληφθέντες φέρονται να είναι μέλη της τουρκικής μαφίας.

Το επεισόδιο περιλεάμβανε πυροβολισμούς κατά διερχόμενου αυτοκινήτου στη λεωφόρο Μαραθώνος χωρίς τραυματισμούς.

Οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο, ενώ η αστυνομία βρήκε και απέστειλε για εξέταση επτά κάλυκες και ένα φυσίγγιο 9 χιλιοστών.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα αύριο.

Συνελήφθησαν τρία άτομα τουρκικής υπηκοότητας, για για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στη Νέα Μάκρη στις 3 Μαρτίου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τρεις συλληφθέντες φέρεται να είναι μέλη της τουρκικής μαφίας.

Ο ένας συλληφθέντες είναι το άτομο που είχε ταυτοποιηθεί μετά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, ο άλλος είναι άτομο που συμμετείχε στο περιστατικό και ο τρίτος είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που τους μετέφερε και τους απομάκρυνε από το σημείο της επίθεσης.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι το απόγευμα της Τρίτης, 3 Μαρτίου, δράστες που κινούνταν πεζοί άνοιξαν πυρ κατά Ι.Χ. αυτοκινήτου επί της λεωφόρου Μαραθώνος.

Από τους πυροβολισμούς δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ οι επιβαίνοντες στο όχημα δεν επλήγησαν. Μετά το συμβάν οι δράστες αλλά και το αυτοκίνητο έφυγαν από το σημείο προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο περισυνέλλεξαν επτά κάλυκες και ένα φυσίγγιο 9 χιλιοστών τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

