Τα κόκκινα δάνεια και το νέο πρόσωπο της κατοικίας στην Ελλάδα

Η κρίση των «κόκκινων» δανείων δεν επηρέασε μόνο τις τράπεζες, αλλά άλλαξε συνολικά την αγορά κατοικίας στην Ελλάδα.

Όπως εξηγεί ο Πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates Θέμης Μπάκας, «δεν ήταν μόνο ένα τραπεζικό πρόβλημα, αλλά κάτι που επηρέασε άμεσα τα νοικοκυριά και τη σχέση τους με το σπίτι».

Τι έγινε με τα δάνεια

Τα προηγούμενα χρόνια, πολλοί δανειολήπτες δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα στεγαστικά τους δάνεια. Οι τράπεζες για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα:

πήραν χρήματα για να σωθούν

πούλησαν τα «κόκκινα» δάνεια σε εταιρείες διαχείρισης

«Το πρόβλημα δεν εξαφανίστηκε, απλώς πέρασε σε άλλους φορείς», λέει ο κ. Μπάκας.

Πώς επηρεάστηκαν τα σπίτια

Χιλιάδες ακίνητα συνδέθηκαν με πλειστηριασμούς ή έμειναν για χρόνια «παγωμένα».

Την ίδια στιγμή:

χτίζονταν πολύ λιγότερα νέα σπίτια

αλλά η ζήτηση άρχισε να αυξάνεται

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανέβουν οι τιμές και τα ενοίκια.

«Η άνοδος των τιμών οφείλεται κυρίως στο ότι δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα σπίτια», σημειώνει ο κ. Μπάκας.

Λιγότεροι ιδιοκτήτες, περισσότεροι ενοικιαστές

Παλιά, οι περισσότεροι Έλληνες είχαν δικό τους σπίτι. Αυτό αλλάζει.

λιγότεροι μπορούν να αγοράσουν

περισσότεροι νοικιάζουν

«Η ιδιοκατοίκηση μειώνεται γιατί τα σπίτια ακριβαίνουν και τα δάνεια είναι πιο δύσκολα», εξηγεί.

Τα ακίνητα περνούν σε επενδυτές

Πολλά ακίνητα που είχαν «κόκκινα» δάνεια πέρασαν σε funds και εταιρείες.

«Η αγορά από μικροϊδιοκτητών γίνεται πιο συγκεντρωμένη σε επενδυτές», λέει ο κ. Μπάκας.

Οι πλειστηριασμοί δεν είναι για “πλούσιους”

Τα περισσότερα ακίνητα που βγαίνουν σε πλειστηριασμό:

είναι παλιά διαμερίσματα

έχουν σχετικά χαμηλή αξία

«Αφορούν κυρίως απλά νοικοκυριά και όχι ακριβά ακίνητα», τονίζει.

Το βασικό πρόβλημα σήμερα

Σήμερα η κατάσταση είναι η εξής:

λίγα διαθέσιμα σπίτια

υψηλές τιμές

δυσκολία αγοράς

«Το ζητούμενο είναι να βρεθεί ισορροπία, ώστε και η αγορά να αναπτυχθεί αλλά και οι πολίτες να μπορούν να βρουν σπίτι», καταλήγει ο κ. Μπάκας.