Βίντεο ντοκουμέντο: Η καταδίωξη του πασίγνωστου τράπερ στους δρόμους των Πατησίων

Σε φυγή τράπηκε ο οδηγός της μηχανής αλλά και ο πασίγνωστος τράπερ που επέβαινε στο όχημα, αφού ο πρώτος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ να σταματήσουν για έλεγχο.

Τότε οι δύο τους επιχείρησαν να αποχωρήσουν από το σημείο, προσποιούμενοι πως δεν κατανόησαν τις εντολές των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να υπάρξει καταδίωξη.

Το Newsbomb.gr εξασφάλισε βίντεο - ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφεται η ξέφρενη πορεία του σκούτερ (το δεύτερο στο βίντεο), στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός και ο πασίγνωστος τράπερ με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι επιβαίνοντες πέταξαν ένα μαύρο αντικείμενο στο δρόμο, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών, για να μην εντοπιστεί πάνω τους.

Η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε στην οδό Ράλλη, όπου οι δύο άνδρες συνελήφθησαν.

Ο Τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια

Ο τράπερ που συνελήφθη στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με επίσης γνωστή Influencer, ενώ πρόκειται για γνώριμο των Αρχών αφού έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Διαβάστε επίσης